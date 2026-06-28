/Samsung के इस प्रीमियम फोन पर मिलेगा ₹39,999 से भी ज्यादा का डिस्काउंट, 4 जुलाई से शुरू होगा ऑफर, यहां लाइव होगी डील

Amazon Prime Day Sale 2026: अगर आप नया प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका आने वाला है. स्मार्टफोन मार्केट का सबसे दमदार और आईफोन को टक्कर देने वाला हैंडसेट अब आपके बजट में फिट होने के लिए तैयार है. अमेजन की अपकमिंग सेल में सैमसंग के सबसे महंगे और अल्टीमेट फ्लैगशिप फोन पर बंपर डिस्काउंट मिलने जा रहा है. सैमसंग के इस फोन में बेस्ट-इन-क्लास कैमरा, कमाल की परफॉर्मेंस और दमदार फीचर्स मिलते हैं.
Amazon Prime Day Sale 2026 में Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलने जा रहा है. अमेजन इंडिया के एक प्रमोशनल बैनर से जानकारी मिली है कि यह फ्लैगशिप फोन सेल के दौरान ₹90,000 से भी कम कीमत में मिलेगा. अभी इस फोन की कीमत ₹99,999 है.
बता दें कि इस फोन की लॉन्चिंग प्राइस ₹1,29,999 थी, यानी इस सेल में ग्राहकों को सीधे तौर पर ₹39,999 से भी ज्यादा की बचत हो सकती है. अमेजन की यह प्राइम डे सेल 4 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक चलेगी, जिसके कुछ डील्स प्राइम मेंबर्स के लिए अभी से लाइव कर दिए गए हैं. यह धमाकेदार ऑफर फोन के बेस वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज पर मिलेगा.
अमेजन के प्रोडक्ट कार्ड पर हालांकि अभी रियल प्राइज को पूरी तरह से नहीं अनलॉक किया गया है, लेकिन वहां हिंट के रूप में पर 8_,__9 लिखा नजर आ रहा है. इससे पता चल रहा है कि फोन की कीमत ₹90,000 के नीचे यानी ₹89,999 या उससे कम रहेगी. भारत में लॉन्च होने के बाद से यह Galaxy S25 Ultra की अब तक की सबसे कम कीमत होगी. इससे पहले अमेजन ग्रेट समर सेल 2026 में इसे ₹99,999 में लिस्ट किया गया था.
इसके साथ ही, अगर आप पेमेंट के लिए Axis Bank या SBI के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको10% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा. इससे इस फोन की इफेक्टिव कीमत और भी कम हो जाएगी.
परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर
सैमसंग का यह पॉवरफुल फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है और Android 15 पर One UI पर काम करता है. सैमसंग ने इस फोन के साथ 7 साल के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स देने की बात किया है.
बात करें डिस्प्ले की तो इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.9-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है.
वहीं इस फोन में कैमरा रियर में 200MP का क्वाड यानी चार कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का सेल्फी कैमरा मिलता है.
इस फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जिसे लेकर कंपनी 31 घंटे के बैकअप का दावा करती है. इसके साथ ही इसमें इन-बिल्ट S Pen, टाइटेनियम फिनिश बॉडी, वायरलेस चार्जिंग और IP68 वॉटर व डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.