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Samsung के इस प्रीमियम फोन पर मिलेगा ₹39,999 से भी ज्यादा का डिस्काउंट, 4 जुलाई से शुरू होगा ऑफर, यहां लाइव होगी डील

Samsung Galaxy S25 Ultra Discount: सैमसंग के सबसे दमदार फ्लैगशिप फोन Galaxy S25 Ultra खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छा मौका है. सैमसंग के इस प्रीमियम फोन पर कस्टमर्स को सीधे ₹39,999 से भी ज्यादा का डिस्काउंट मिलेगा. 4 जुलाई से शुरू होने वाली सेल में 200MP कैमरे वाला यह प्रीमियम स्मार्टफोन पहली बार ₹90,000 से भी कम में मिलेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:04 PM IST
Samsung के इस प्रीमियम फोन पर मिलेगा ₹39,999 से भी ज्यादा का डिस्काउंट, 4 जुलाई से शुरू होगा ऑफर, यहां लाइव होगी डील
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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