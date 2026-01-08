Advertisement
trendingNow13067186
Hindi NewsटेकS26 के आने से पहले Samsung का धमाका! S25 Ultra की कीमत में ₹58,000 की सीधी गिरावट, खरीदने की मची होड़

S26 के आने से पहले Samsung का धमाका! S25 Ultra की कीमत में ₹58,000 की सीधी गिरावट, खरीदने की मची होड़

Galaxy S26 सीरीज के लॉन्च से पहले कंपनी ने इस फोन पर भारी डिस्काउंट दिया है. इस वक्त यह फोन करीब ₹58,203 के इफेक्टिव डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है. यह ऑफर फिलहाल सिर्फ Amazon पर उपलब्ध है, जिससे यह डील और भी खास बन जाती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

S26 के आने से पहले Samsung का धमाका! S25 Ultra की कीमत में ₹58,000 की सीधी गिरावट, खरीदने की मची होड़

Samsung का प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S25 Ultra अब तक की सबसे बड़ी कीमत कटौती के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है. Galaxy S26 सीरीज के लॉन्च से पहले कंपनी ने इस फोन पर भारी डिस्काउंट दिया है. इस वक्त यह फोन करीब ₹58,203 के इफेक्टिव डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है. यह ऑफर फिलहाल सिर्फ Amazon पर उपलब्ध है, जिससे यह डील और भी खास बन जाती है.

लॉन्च कीमत से हजारों रुपये सस्ता हुआ फोन
Samsung Galaxy S25 Ultra को भारत में ₹1,29,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. लेकिन अब Amazon पर इसकी लिस्टिंग ₹1,08,810 पर की गई है. यानी सीधे तौर पर यूजर्स को ₹21,189 की फ्लैट छूट मिल रही है. प्रीमियम सेगमेंट के फोन के हिसाब से यह कटौती काफी बड़ी मानी जा रही है और यही वजह है कि यह डील लोगों का ध्यान खींच रही है.

बैंक ऑफर से और कम होगी कीमत
सिर्फ कीमत घटने तक ही फायदा सीमित नहीं है. Amazon Prime मेंबर्स को बैंक ऑफर का भी फायदा मिल रहा है. अगर आप Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको ₹3,264 तक का कैशबैक Amazon Pay बैलेंस के रूप में मिल सकता है. इसका मतलब यह है कि फोन की असली कीमत और भी नीचे आ जाती है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो पहले से Prime मेंबर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुराने फोन के बदले बड़ा एक्सचेंज फायदा
इस डील की सबसे बड़ी खासियत है एक्सचेंज ऑफर. Amazon पर अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके आप Galaxy S25 Ultra को और सस्ते में खरीद सकते हैं. प्लेटफॉर्म पर अधिकतम ₹43,300 तक का एक्सचेंज वैल्यू दिखाया जा रहा है. हालांकि आमतौर पर अच्छे कंडीशन वाले प्रीमियम स्मार्टफोन पर करीब ₹33,750 तक का रियलिस्टिक एक्सचेंज मिल सकता है. फोन की ब्रांड और कंडीशन के हिसाब से यह वैल्यू बदल सकती है.

₹71,796 में मिल सकता है Ultra फ्लैगशिप
अगर फ्लैट डिस्काउंट और एक्सचेंज वैल्यू को जोड़ दिया जाए, तो कुल बचत करीब ₹58,203 तक पहुंच जाती है. इसके बाद Samsung Galaxy S25 Ultra की इफेक्टिव कीमत सिर्फ ₹71,796 रह जाती है. इस प्राइस रेंज में इतना पावरफुल और प्रीमियम फोन मिलना अपने आप में बड़ी बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से Ultra सीरीज खरीदने का सोच रहे थे.

बड़ा और शानदार डिस्प्ले
Samsung Galaxy S25 Ultra में 6.9-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. इसमें Quad HD+ रेजोल्यूशन (3120 x 1440 पिक्सल) और 120Hz का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है. स्क्रीन न सिर्फ बड़ी है, बल्कि कलर, ब्राइटनेस और स्मूदनेस के मामले में भी टॉप क्लास अनुभव देती है.

दमदार परफॉर्मेंस और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है, जो हाई-एंड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसके साथ 12GB रैम और 1TB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Android 15 पर आधारित One UI 7 पर चलता है और इसमें Samsung के नए Galaxy AI फीचर्स भी मिलते हैं.

200MP कैमरा और मजबूत बैटरी
Galaxy S25 Ultra में 200MP का मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. बैटरी की बात करें तो फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

मजबूती और S-Pen का सपोर्ट
यह फोन S-Pen सपोर्ट के साथ आता है और इसमें IP68 और IP69 रेटिंग भी दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से बेहतर तरीके से सुरक्षित रहता है. कुल मिलाकर, इस कीमत पर Galaxy S25 Ultra एक जबरदस्त फ्लैगशिप डील बनकर सामने आता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

SamsungSamsung S25 UltraSamsung S25 Ultra price drop

Trending news

DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
DNA
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
defense news
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
Punjab
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
Arunanchal Pradesh
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा