Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /₹1.30 लाख का फोन ₹60,000 से भी सस्ता! Samsung Galaxy S25 Ultra पर आया बड़ा डिस्काउंट, जानिए ऑफर का पूरा गणित

₹1.30 लाख का फोन ₹60,000 से भी सस्ता! Samsung Galaxy S25 Ultra पर आया बड़ा डिस्काउंट, जानिए ऑफर का पूरा गणित

Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy S25 Ultra पर इस समय बंपर छूट मिल रही है. 1.30 लाख रुपये की लॉन्चिंग प्राइस वाला यह AI फ्लैगशिप फोन बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के बाद इसे ₹60,000 से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 15, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:45 AM IST
₹1.30 लाख का फोन ₹60,000 से भी सस्ता! Samsung Galaxy S25 Ultra पर आया बड़ा डिस्काउंट, जानिए ऑफर का पूरा गणित
Image Credit: Samsung Galaxy S25 Ultra पर बड़ा डिस्काउंट

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्तराखंड में क्या बदले सोने-चांदी के दाम?जानें दून से चमोली तक सर्राफा बाजार का हाल
2
3
4
5