/₹1.30 लाख का फोन ₹60,000 से भी सस्ता! Samsung Galaxy S25 Ultra पर आया बड़ा डिस्काउंट, जानिए ऑफर का पूरा गणित

अगर आप भी प्रीमियम AI फीचर वाला स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. 15 अगस्त को लेकर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी डील चल रही हैं, जिससे प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत काफी कम हो गई है! ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल के दौरान ₹1,29,900 की कीमत वाला Samsung Galaxy S25 Ultra 5G अब आधी से भी कम कीमत में मिल रहा है.
तगड़े बैंक डिस्काउंट और भारी-भरकम एक्सचेंज बोनस को मिलाने के बाद यह अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन मात्र ₹57,949 की प्रभावी कीमत पर आप अपना बना सकते हैं. सैमसंग के इस प्रीमिय स्मार्टफोन में 200MP कैमरा, इन-बिल्ट S-Pen और टाइटेनियम बॉडी मिलती है. इस फोन पर यह अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला ऑफर माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस डील का कैसे फायदा उठाकर आप फोन को ₹60,000 से भी कम में कैसे खरीद सकते हैं...
Galaxy S25 Ultra की लॉन्चिंग प्राइज 1,29,900 रुपये है. हालांकि, Flipkart पर यह फोन अभी 90,999 रुपये में मिल रहा है. इसके साथ ही कस्टमर्स को एक्सचेंज और बैंक डिस्काउंट का फायदा अलग से दिया जा रहा है. अगर कस्टमर Apple iPhone 15 एक्सचेंज करते हैं, तो उन्हें फोन की कंडीशन के मुताबिक अधिकतम 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज बेनिफिट मिल सकता है. इसके साथ Flipkart Axis Bank Credit Card से पेमेंट करने पर 3,050 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है.
इस तरह 90,999 रुपये की कीमत में से 30,000 रुपये एक्सचेंज और 3,050 रुपये बैंक डिस्काउंट घटाने पर फोन की कीमत 57,949 रुपये हो जाती है.
Galaxy S25 Ultra में टाइटेनियम डिजाइन के साथ S Pen सपोर्ट दिया गया है. फोन में बड़ा AMOLED डिस्प्ले और हाई रिफ्रेश रेट मिलता है. इसमें Galaxy AI के कई फीचर्स भी मौजूद हैं.
कैमरा सेटअप में हाई-रिजॉल्यूशन प्राइमरी सेंसर के साथ एडवांस्ड जूम फीचर दिया गया है. फोन में बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, स्टीरियो स्पीकर और IP68 रेटिंग भी मिलती है. यह स्मार्टफोन Samsung के One UI पर चलता है, जो Android पर आधारित है.
57,949 रुपये की कीमत हर कस्टमर्स के लिए नहीं है. यह कीमत तभी मिलेगी, जब कस्टमर्स को पूरा 30,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट मिले और वह Flipkart Axis Bank Credit Card के 3,050 रुपये वाले ऑफर के लिए एलिजबल हो. फोन की अंतिम कीमत एक्सचेंज डिवाइस की कंडीशन और लागू ऑफर्स के आधार पर बदल सकती है.
इसके साथ ही, लिस्टिंग में 500 रुपये का Samsung कूपन भी दिखाया गया है. फोन की EMI 2,986 रुपये प्रति महीने से शुरू होने की जानकारी दी गई है.