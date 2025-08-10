Samsung Galaxy S26 Edge: दुनिया का सबसे पतला 5G फोन लाने की तैयारी में Samsung, डिटेल्स ने बढ़ाई एक्साइटमेंट
Advertisement
trendingNow12874634
Hindi Newsटेक

Samsung Galaxy S26 Edge: दुनिया का सबसे पतला 5G फोन लाने की तैयारी में Samsung, डिटेल्स ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

Samsung Galaxy S26 Edge के लिए अभी से फैंस के बीच काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है. वहीं, अब इस डिवाइस को लेकर कहा जा रहा है कि कंपनी इसे बेहद पलता बनाने वाली है. ऐसे में इसे लेकर कई डिटेल्स भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद फोन का इंतजार कर पाना मुश्किल होता जा रहा है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samsung Galaxy S26 Edge: दुनिया का सबसे पतला 5G फोन लाने की तैयारी में Samsung, डिटेल्स ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

Samsung Galaxy S26 Edge को लेकर हाल ही में एक ऐसी खबर आई है कि Samsung फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी. बताया जा रहा है कि यह फोन दुनिया का अब तक का सबसे पतला फोन हो सकता है. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो इसी साल लॉन्च किए गए Galaxy S25 Edge की तुलना में यह नया स्मार्टफोन काफी पतला होने वाला है. 13 मई को लॉन्च हुआ ये फोन अपने स्लिम डिजाइन की वजह से काफी चर्चा में रहा था, लेकिन अब Galaxy S26 Edge को लेकर सामने आ रही रिपोर्ट्स ने काफी बेचैनी बढ़ा दी है. वहीं, इसकी परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर होने वाली है. बताया जा रहा है कि ये फोन अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

सबसे पतला 5G फोन
एक लीक में सामने आया है कि Galaxy S26 Edge में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी देखने को मिल सकती है. ऐसे में कंपनी एक पतली बॉडी में बड़ी बैटरी फिट कर सकती है. टिप्स्टर Ice Universe इस अपकमिंग मॉडल को लेकर सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर दावा किया है कि यह 5.5mm तक थिक हो सकता है, जबकि Galaxy S25 सीरीज की थिकनेस पर बात करें तो यह 5.8mm है. इससे पहले 5.5mm की थिकनेस के साथ अब तक कोई 5G फोन लॉन्च नहीं किया गया है.

क्या खुद से ही हार गया Google का AI? कहने लगा 'बेवकूफ', कॉम्पिटिशन देख लड़खड़ाए बोल!

बैटरी को भी किया जा रहा अपग्रेड
टिप्स्टर की मानें तो Galaxy S26 Edge में 4,200mAh की सिलिकॉन बैटरी दी जाएगी, जबकि Galaxy S Edge मॉडल में 3,900mAh बैटरी थी. हालांकि, इससे पहले बताया जा रहा था कि Galaxy S26 Edge में 4,400mAh की बैटरी हो सकती है. हालांकि, इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार पिछले मॉडल की तुलना में अच्छा अपग्रेड देखने को मिलेगा. लेकिन अब तक Samsung की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई डिटेल नहीं दी गई है, ऐसे में इन सभी बातों को फिलहाल सिर्फ अफवाह ही कह सकते हैं.

Musk का मास्कस्ट्रोक; Grok बोलेगा ब्रांड की भाषा! ये प्लान करेगा लोगों को परेशान

Galaxy S26 Edge में मिल सकते हैं ये फीचर्स
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो Galaxy S26 Edge में 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा मिल सकता है. कपंनी फोन का कैमरा भी अपग्रेड कर रही है. इसमें 200MP का मेन कैमरा देने की प्लानिंग है. वहीं, इसमें 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है. बताया जा रहा है कि इस सीरीज के अल्ट्रा मॉडल में अब तक का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस अपग्रेड दिया जा सकता है. यह फोन 10.7Gbps स्पीड वाले LPDDR5X रैम के साथ लॉन्च हो सकता है.

About the Author
author img
भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

TAGS

Samsungphone

Trending news

3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
;