Samsung Galaxy S26 Edge: दुनिया का सबसे पतला 5G फोन लाने की तैयारी में Samsung, डिटेल्स ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

Samsung Galaxy S26 Edge को लेकर हाल ही में एक ऐसी खबर आई है कि Samsung फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी. बताया जा रहा है कि यह फोन दुनिया का अब तक का सबसे पतला फोन हो सकता है. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो इसी साल लॉन्च किए गए Galaxy S25 Edge की तुलना में यह नया स्मार्टफोन काफी पतला होने वाला है. 13 मई को लॉन्च हुआ ये फोन अपने स्लिम डिजाइन की वजह से काफी चर्चा में रहा था, लेकिन अब Galaxy S26 Edge को लेकर सामने आ रही रिपोर्ट्स ने काफी बेचैनी बढ़ा दी है. वहीं, इसकी परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर होने वाली है. बताया जा रहा है कि ये फोन अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

सबसे पतला 5G फोन

एक लीक में सामने आया है कि Galaxy S26 Edge में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी देखने को मिल सकती है. ऐसे में कंपनी एक पतली बॉडी में बड़ी बैटरी फिट कर सकती है. टिप्स्टर Ice Universe इस अपकमिंग मॉडल को लेकर सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर दावा किया है कि यह 5.5mm तक थिक हो सकता है, जबकि Galaxy S25 सीरीज की थिकनेस पर बात करें तो यह 5.8mm है. इससे पहले 5.5mm की थिकनेस के साथ अब तक कोई 5G फोन लॉन्च नहीं किया गया है.

क्या खुद से ही हार गया Google का AI? कहने लगा 'बेवकूफ', कॉम्पिटिशन देख लड़खड़ाए बोल!

बैटरी को भी किया जा रहा अपग्रेड

टिप्स्टर की मानें तो Galaxy S26 Edge में 4,200mAh की सिलिकॉन बैटरी दी जाएगी, जबकि Galaxy S Edge मॉडल में 3,900mAh बैटरी थी. हालांकि, इससे पहले बताया जा रहा था कि Galaxy S26 Edge में 4,400mAh की बैटरी हो सकती है. हालांकि, इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार पिछले मॉडल की तुलना में अच्छा अपग्रेड देखने को मिलेगा. लेकिन अब तक Samsung की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई डिटेल नहीं दी गई है, ऐसे में इन सभी बातों को फिलहाल सिर्फ अफवाह ही कह सकते हैं.

Musk का मास्कस्ट्रोक; Grok बोलेगा ब्रांड की भाषा! ये प्लान करेगा लोगों को परेशान

Galaxy S26 Edge में मिल सकते हैं ये फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो Galaxy S26 Edge में 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा मिल सकता है. कपंनी फोन का कैमरा भी अपग्रेड कर रही है. इसमें 200MP का मेन कैमरा देने की प्लानिंग है. वहीं, इसमें 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है. बताया जा रहा है कि इस सीरीज के अल्ट्रा मॉडल में अब तक का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस अपग्रेड दिया जा सकता है. यह फोन 10.7Gbps स्पीड वाले LPDDR5X रैम के साथ लॉन्च हो सकता है.