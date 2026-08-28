/महंगे फ्लैगशिप की छुट्टी करने आया Samsung Galaxy S26 FE! चुटकी में Viral Videos बनाएगा Gemini Omni AI

सैमसंग ने अपने प्रीमियम फ्लैगशिप लाइनअप का विस्तार करते हुए नया स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 FE मार्केट में उतार दिया है. यह स्मार्टफोन Galaxy S26 फैमिली का पहला ऐसा फोन है जो कंपनी के लेटेस्ट One UI 9 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है. कम कीमत में प्रीमियम स्मार्टफोन का अनुभव देने के मकसद से डिजाइन किए गए इस डिवाइस में आपको दमदार Galaxy AI टूल्स, शानदार फोटोग्राफी फीचर्स और 7 साल तक का लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है. यह फोन न सिर्फ स्लिम और लाइटवेट डिजाइन के साथ आता है बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए इसमें कई आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट फीचर्स जोड़े गए हैं.
Samsung Galaxy S26 FE के केंद्र में इसका स्मार्ट AI सिस्टम मौजूद है. डिवाइस One UI 9 पर चलता है जो यूजर्स को कई नए और पर्सनलाइज्ड अनुभव प्रदान करता है. इसमें नया Now Brief फीचर दिया गया है जिसके जरिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से ब्रीफिंग कार्ड्स सेट कर सकते हैं. इसके अलावा Now Nudge आपके थर्ड-पार्टी ऐप्स में रियल-टाइम सुझाव देता है. गूगल का लोकप्रिय Circle to Search फीचर अब पहले से ज्यादा एडवांस हो चुका है और यह एक ही फोटो के अंदर से कई अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को आसानी से पहचान सकता है. सबसे खास बात यह है कि इसमें Gemini Omni का सपोर्ट दिया गया है, जो गैलरी में रखी फोटोज और वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करके चुटकी में शानदार वीडियो बना देता है.
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इस फोन में एक बेहतरीन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी कैमरा 50-मेगापिक्सल का है, जो 3x ऑप्टिकल ज़ूम और एडवांस्ड इमेज प्रोसेसिंग के साथ आता है. वीडियो रिकॉर्डिंग को मजेदार बनाने के लिए इसमें My FanCam फीचर जोड़ा गया है. यह रिकॉर्डिंग के दौरान चुने गए सब्जेक्ट को ऑटोमैटिक ट्रैक करता है और उसे फ्रेम के बिल्कुल बीच में बनाए रखता है. झटकेदार वीडियो से बचाने के लिए इसमें Super Steady with Horizontal Lock दिया गया है. कम रोशनी में क्लियर फोटोज खींचने के लिए सैमसंग की Nightography टेक्नोलॉजी मौजूद है, जबकि Photo Assist की मदद से आप सिर्फ बोलकर या सिंपल कमांड्स देकर फोटो में नए ऑब्जेक्ट्स जोड़ सकते हैं, लाइटिंग बदल सकते हैं या बैकग्राउंड सुधार सकते हैं.
स्मार्टफोन में पावर देने के लिए 4,900mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो पूरे दिन का बैकअप आसानी से देती है. यह फोन 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि एक कंपैटिबल चार्जर से यह फोन मात्र 30 मिनट में लगभग 69 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है. कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए इसमें बेहतर Smart Switch दिया गया है जो वायरलेस QR कोड माइग्रेशन और आसानी से eSIM ट्रांसफर की सुविधा देता है.
सैमसंग ने अपने इस फैन एडिशन फोन में अपने फ्लैगशिप लेवल की सॉफ्टवेयर पॉलिसी को लागू किया है. कंपनी इस फोन के साथ 7 जनरेशन के Android OS अपडेट्स और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा कर रही है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप इस फोन को आज खरीदते हैं तो आपको 7 सालों तक नए फीचर्स और सुरक्षा की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. यह स्मार्टफोन यूजर्स के लिए तीन खूबसूरत रंगों - Blueberry, Graphite और Pistachio में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.
|फीचर्स
|स्पेसिफिकेशन्स
|डिस्प्ले
|6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|One UI 9
|रियर कैमरा
|
50MP प्राइमरी (ट्रिपल रियर कैमरा, 3x ऑप्टिकल ज़ूम), फ्रंट कैमरा 12MP
|AI फीचर्स
|Gemini Omni, Photo Assist, My FanCam, Now Brief, Now Nudge, Circle to Search
|वीडियो मोड
|Horizontal Lock के साथ Super Steady मोड
|बैटरी और चार्जिंग
|4,900mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग (30 मिनट में 69% तक)
|सॉफ्टवेयर सपोर्ट
|7 साल OS अपडेट्स और 7 साल सिक्योरिटी अपडेट्स
|कलर ऑप्शंस
|Blueberry, Graphite, Pistachio