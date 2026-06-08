/लीक हो गया Samsung Galaxy S26 FE! पहला लुक देखते ही दीवाने हुए फैंस, ऐसा होगा डिजाइन

सैमसंग लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. सैमसंग ने इसी साल फरवरी में अपनी फ्लैगशिप Galaxy S26 सीरीज को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया था. अमूमन कंपनी अपनी इस फ्लैगशिप सीरीज का किफायती 'Fan Edition' यानी FE मॉडल अगस्त या सितंबर के महीने में लाती है. लेकिन इस बार वक्त से पहले ही कथित 'Galaxy S26 FE' ऑनलाइन स्पॉट हो गया है. वायरलेस पावर कंसोर्टियम (WPC) और गीकबेंच (Geekbench) लिस्टिंग में इस फोन को देखा गया है, जिसने इसके डिजाइन से लेकर इसके दमदार प्रोसेसर तक के सारे राज खोल दिए हैं.
WPC लिस्टिंग से लीक हुई असली तस्वीर से पता चलता है कि Galaxy S26 FE का डिजाइन इस बार काफी हद तक बदल गया है. कंपनी अब तक FE सीरीज में अलग-अलग तैरते हुए (इंडिविजुअल) कैमरा कटआउट देती थी, लेकिन इस बार S26 FE में एक वर्टिकल पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा. यह डिजाइन काफी हद तक सैमसंग के प्रीमियम गैलेक्सी जेड फोल्ड (Galaxy Z Fold) जैसा महसूस कराता है. फ्लैश को इस कैमरा मॉड्यूल के ठीक बगल में जगह दी गई है. इसके साथ ही फोन में एक फ्लैट मेटल फ्रेम और अलग रंग का बैकप्लेट देखने को मिल सकता है, जो इसके लुक को बेहद स्पोर्टी बनाता है.
गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार, मॉडल नंबर SM-S741U के साथ जो डिवाइस स्पॉट हुआ है, वह कोई और नहीं बल्कि Galaxy S26 FE ही है. इस फोन में सैमसंग का सबसे नया Exynos 2500 प्रोसेसर दिया जाएगा, जिसका कोडनेम S5E9955 है. यह वही पावरफुल चिप है जो आगामी Galaxy Z Flip 7 में भी इस्तेमाल होने वाली है. टेस्टिंग के दौरान इस फोन ने सिंगल-कोर में 2,426 और मल्टी-कोर में 8,004 का स्कोर हासिल किया है, जो पिछले साल के S25 FE (Exynos 2400e) के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर है. इसके साथ ही फोन में 8GB रैम और सबसे लेटेस्ट एंड्रॉइड 17 का सपोर्ट मिलेगा.
लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार एंटरटेनमेंट को मजेदार बनाने के लिए फोन में 6.7-इंच की बड़ी OLED डिस्प्ले दी जा सकती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी. इस डिस्प्ले पैनल को चीनी कंपनी CSOT द्वारा बनाए जाने की चर्चा है. पावर बैकअप के लिए इसमें 4,900mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जो 45W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. हालांकि वायरलेस चार्जिंग के मामले में यह Qi 2.2.1 को सपोर्ट करेगा, लेकिन इसमें इन-बिल्ट मैग्नेट्स (मैग्नेटिक पावर प्रोफाइल) देखने को नहीं मिलेंगे, जैसा कि पूरी S26 सीरीज के साथ हुआ है.
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इस स्मार्टफोन के रियर यानी पीछे की तरफ तीन कैमरों का सेटअप दिया जाएगा. इसमें 50-मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 8-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस शामिल होगा. वहीं, खूबसूरत रील्स और सेल्फी के लिए फ्रंट में 12-मेगापिक्सल का सेंसर मिलने की उम्मीद है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन बॉक्स से बाहर निकलते ही एंड्रॉइड 17 पर आधारित सैमसंग के वन यूआई 9 (One UI 9) पर काम करेगा, जो यूजर्स को बेहद स्मूथ एक्सपीरियंस देगा.
अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें, तो सैमसंग ने भारत में Galaxy S25 FE को 4 सितंबर 2025 को ₹59,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. उम्मीद जताई जा रही है कि Galaxy S26 FE भी इसी साल सितंबर के आसपास भारतीय बाजार में दस्तक दे सकता है. हालांकि कीमत को लेकर एक बुरी खबर भी है. टेक जगत में चल रही रैम (RAM) की भारी किल्लत के कारण इस बार सैमसंग अपने नए FE मॉडल की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकता है. हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.