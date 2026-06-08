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लीक हो गया Samsung Galaxy S26 FE! पहला लुक देखते ही दीवाने हुए फैंस, ऐसा होगा डिजाइन

Samsung Galaxy S26 FE की असली तस्वीर और स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं. जानें इसके नए पिल-शेप्ड कैमरा डिजाइन, Exynos 2500 प्रोसेसर, संभावित कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 08, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:08 PM IST
लीक हो गया Samsung Galaxy S26 FE! पहला लुक देखते ही दीवाने हुए फैंस, ऐसा होगा डिजाइन
Image Credit: Samsung Galaxy S26 FE की असली तस्वीर और स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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