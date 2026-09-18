/Samsung Galaxy S26 FE Review: डिजाइन से कैमरे तक कैसा है ये ‘प्रीमियम’ फोन? जानें खूबियां और कमियां

स्मार्टफोन मार्केट में जब भी फ्लैगशिप किलर या फिर प्रीमियम वैल्यू-फॉर-मनी फोंस की बात आती है, तो सैमसंग की FE सीरीज का नाम जरूर आता है. एक बार फिर से कंपनी ने स्मार्टफोन लवर्स को लुभाने के लिए अपना नया Samsung Galaxy S26 FE लॉन्च कर दिया है, जो शानदार Pistachio शेड और दमदार फीचर्स के साथ आता है. लेकिन कंपनी के दावों से इतर, असल जिंदगी में यह फोन कैसा परफॉर्म करता है? क्या नेक्स्ट-जेन गैलेक्सी AI और इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप वाकई आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है? पिछले 15 दिनों से मैं Samsung Galaxy S26 FE का इस्तेमाल कर रहा हूं और इस दौरान फोन से डेली के काम, फोटोग्राफी, वीडियो देखने, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल किया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह फोन कैसा है.
Galaxy S26 FE का डिजाइन काफी प्रीमियम है. इसका वजन 193 ग्राम और मोटाई 7.4mm है, जिससे बड़ी स्क्रीन के बाद भी फोन हाथ में भी बहुत भारी नहीं लगता. हमें इसका Pistachio कलर भी काफी अलग और फ्रेश लगता है. फोन में Corning Gorilla Glass Victus+ और एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है, जबकि IP68 रेटिंग इसे पानी और धूल से सुरक्षा देती है.
फोन में 6.7 इंच का FHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. 15 दिनों के इस्तेमाल में स्क्रॉलिंग और ऐप्स के बीच स्विच करना काफी स्मूद लगा. वीडियो देखने के दौरान भी स्क्रीन का कलर और डिटेल अच्छी दिखाई देती है. सैमसंग के अनुसार, डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1,900 निट्स तक है.
फोटोग्राफी Galaxy S26 FE की सबसे खास खूबियों में से एक है. इसमें 50MP का मेन कैमरा OIS के साथ, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 8MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है. टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है. फ्रंट में 12MP कैमरा दिया गया है.
दिन की रोशनी में मेन कैमरे से मिलने वाली तस्वीरों में डिटेल अच्छी मिलती है. नाइटफोटोग्राफी की वजह से कम रोशनी में भी कैमरा बेहतर है. वीडियो बनाने वालों के लिए Super Steady Video का Horizontal Lock फीचर भी इस फोन में दिया गया है, जो दिलचस्प है, वहीं My FanCam किसी व्यक्ति को फ्रेम में सेंटर करके वीडियो तैयार करने में मदद करता है.
फोन में 3nm प्रोसेस पर आधारित Exynos 2500 प्रोसेसर दिया गया है. 15 दिनों के इस्तेमाल में नार्मल ऐप्स, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग और मनोरंजन के दौरान परफॉर्मेंस को लेकर कोई बड़ी परेशानी महसूस नहीं हुई. फोन Android 17 आधारित One UI 9 पर चलता है. इसमें Circle to Search, Photo Assist, Audio Eraser और नए AI फीचर्स मिलते हैं.
Galaxy S26 FE में 4,900mAh बैटरी है, जो डेली के कामों के लिए पर्याप्त क्षमता देती है. इसमें 45W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. Samsung के मुताबिक, 45W चार्जर से लगबग 30 मिनट में बैटरी 69 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. ध्यान रहे कि 45W चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा. फोन के साथ चार्जर नहीं दिया गया है.
शानदार पिस्ताशियो कलर और गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ प्रोटेक्शन वाला इसका प्रीमियम और मजबूत डिजाइन रोजमर्रा के इस्तेमाल में बहुत शानदार लगता है.
50MP जूम टेक्नोलॉजी और सुपर स्टेडी वीडियो फीचर्स से लैस इसका कैमरा हर परिस्थिति में बेहतरीन और स्थिर तस्वीरें व वीडियो कैप्चर करता है.
नेक्स्ट-जेन गैलेक्सी एआई और दमदार प्रोसेसर की बदौलत मल्टीटास्किंग और डेली के काम के लिए किसी लैग के बहुत आसानी से पूरे होते हैं.
फोन में 4,900mAh बैटरी मिलती है, आज के समय में जब फोन में 9000,10,000mAH की बैटरी मिल रही है, तो इस कीमत में यह बैटरी थोड़ा कम नजर आती है.
साथ ही फोन के बॉक्स में फास्ट चार्जर न मिलना और कम रोशनी में कभी-कभार फोकस करने में हल्का सा समय लेना.
15 दिनों के इस्तेमाल के बाद Galaxy S26 FE एक ऐसा फोन नजर आता है, जिसमें डिस्प्ले, कैमरा, डिजाइन, AI फीचर्स और सॉफ्टवेयर सपोर्ट का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है. 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की भारत में कीमत ₹79,999 है. साथ ही Samsung इस फोन के लिए 7 जेनरेशन तक OS अपग्रेड और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट का वादा कर रहा है.
अगर आप एक बड़ी और शानदार स्क्रीन, अच्छा कैमरा, Galaxy AI और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट वाला फोन खरीदना चाहते हैं, तो Samsung Galaxy S26 FE आपके लिए बेस्ट हो सकता है.