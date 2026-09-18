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Samsung Galaxy S26 FE Review: डिजाइन से कैमरे तक कैसा है ये ‘प्रीमियम’ फोन? जानें खूबियां और कमियां

सैमसंग ने अपना नया फ्लैगशिप किलर Galaxy S26 FE लॉन्च कर दिया है. शानदार कलर, दमदार एआई फीचर्स और 7 साल के सॉफ्टवेयर सपोर्ट से लैस यह फोन प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है. क्या यह ₹79,999 की कीमत पर वाकई एक बेहतर विकल्प है? आइए जानते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 18, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:43 PM IST
Samsung Galaxy S26 FE Review: डिजाइन से कैमरे तक कैसा है ये ‘प्रीमियम’ फोन? जानें खूबियां और कमियां

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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