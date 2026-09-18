/Samsung Galaxy S26 FE Review: डिजाइन से कैमरे तक कैसा है ये ‘प्रीमियम’ फोन? जानें खूबियां और कमियां

स्मार्टफोन मार्केट में जब भी फ्लैगशिप किलर या फिर प्रीमियम वैल्यू-फॉर-मनी फोंस की बात आती है, तो सैमसंग की FE सीरीज का नाम जरूर आता है. एक बार फिर से कंपनी ने स्मार्टफोन लवर्स को लुभाने के लिए अपना नया Samsung Galaxy S26 FE लॉन्च कर दिया है, जो शानदार Pistachio शेड और दमदार फीचर्स के साथ आता है. लेकिन कंपनी के दावों से इतर, असल जिंदगी में यह फोन कैसा परफॉर्म करता है? क्या नेक्स्ट-जेन गैलेक्सी AI और इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप वाकई आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है? पिछले 15 दिनों से मैं Samsung Galaxy S26 FE का इस्तेमाल कर रहा हूं और इस दौरान फोन से डेली के काम, फोटोग्राफी, वीडियो देखने, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल किया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह फोन कैसा है.