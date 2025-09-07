Samsung का बड़ा दांव; Galaxy S26 का डिजाइन लीक, iPhone 17 की लॉन्चिंग से पहले Apple को दी खुली चुनौती!

Samsung की Galaxy S सीरीज हमेशा से ही एंड्रॉयड यूजर्स के बीच काफी पसंद की गई है. इसे एक शानदार फोन माना गया है. हाल ही में कंपनी ने Galaxy S25 FE मार्केट में उतारा है, लेकिन इस समय अचानक ही सोशल मीडिया पर अगले साल आने वाली Galaxy S26 सीरीज को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है. इतना ही नहीं, इस स्मार्टफोन की पहली झलक भी सामने आ चुकी है. अभी लोगों के सिर से S25 का क्रेज भी पूरी तरह से उतर नहीं पाया है और S26 को लेकर नई डिटल्स सामने आने लगी है, जिससे यह तो साफ हो गया है कि सैमसंग फिर कुछ नया और दमदार लाने की तैयारी में है.

डमी मॉडल दिखाए

मशहूर टिप्सटर सॉनी डिकसन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने स्मार्टफोन की एक डमी यूनिट्स दिखाई है. इसमें तीन मॉडल्स नजर आ रहे हैं. बताया जा हा है कि यह Samsung के आने वाले तीन नए फोन की झलक है. इसमें Galaxy S26 Pro, S26 Edge और S26 Ultra के डमी मॉडल दिख रहे हैं. मजेदार बात तो ये है कि सैमसंग के बेस वर्जन का नाम बदलकर इस बार Pro करने की प्लानिंग चल रही है. वहीं Edge वर्जन मॉडल Plus वेरियंट की जगह ले सकते हैं.

लुक पर किया गया काम

लीक हुए एक डमी यूनिट्स को देखकर कह सकते हैं कि यह अपकमंग S26 के बैक साइड के डिवाइन की है. इसे देखकर कह सकते हैं कि S26 Pro और S26 Ultra के कैमरा मॉड्यूल में बहुत मामूली ही बदलाव किए गए हैं, जबकि S26 Edge को पूरी तरह से नया लुक देने की कोशिश की गई है. इसके रियर पैनल पर ब्रॉड कैमरा मॉड्यूल है, जो फोन चौड़ाई को कवर कर रहा है.

iPhone 17 Pro से मिलता है डिजाइन

Galaxy S26 Edge का डिजाइन काफी हद तक iPhone 17 Pro से मिलता-जुलता लग रहा है. इनमें फर्क सिर्फ कैमरे का रखा गया है, जहां iPhone 17 Pro में ट्रिपल रियर कैमरे दिखेंगे, वहीं S26 Edge में डुअल कैमरे में मिल सकते हैं. इस कैमरा सेटअप की वजह से फोन को ज्यादा उभरा हुआ नहीं बनता, ऐसे में जब इसे टेबल पर रखा जाता है तो इसका बैलेंस सही रहती है और यह डगमगाता नहीं है.

एक ही फ्रेम में मिलेंगे ट्रिपल कैमरे

Galaxy S26 Pro में ट्रिपल कैमरे एक ही फ्रेम में मिलेंगे, जबकि पहले ये कैमरे अलग-अलग जगह पर लगे होते थे. इससे फोन का लुक थोड़ा ज्यादा स्लीक दिखेगा. वहीं S26 Ultra का डिजाइन थोड़ा राउंडेड किनारों वाला दिख रहा है. इसमें भी तीन कैमरे नए तरीके से लगाए जाएंगे, लेकिन लेजर ऑटोफोकस और 10MP वाला टेलीफोटो लेंस पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है.

Qi2 वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी ला सकता है सैमसंग

कुछ लीक हुई तस्वीरों से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सैमसंग अपने नए Galaxy S26 सीरीज में इस बार Qi2 वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी ला सकता है. ये वही तकनीक है जो Apple के MagSafe चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन के कवर में जो गोल कटआउट दिख रहे हैं, उनसे लगता है कि फोन के पीछे मैग्नेट लगे हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो S26 के सभी मॉडल्स में MagSafe एक्सेसरीज जैसे चार्जर, स्टैंड या कार्ड होल्डर आसानी से इस्तेमाल किए जा सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे iPhone में होता है.

फरवरी के लिए फिर तैयार है सैमसंग

सैमसंग हर साल फरवरी में अपनी गैलेक्सी S सीरीज के नए फोन लॉन्च करता है, इसलिए माना जा रहा है कि Galaxy S26 सीरीज भी फरवरी 2026 में ही आएगी. जो डिजाइन लीक हुए हैं, उनसे साफ लग रहा है कि इस बार सैमसंग ने iPhone 17 से थोड़ा इंस्पिरेशन लिया है, साथ ही कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर्स और डिजाइन में अपडेट किए हैं.

9 सितंबर को आ रहा iPhone 17

बता दें कि iPhone 17 सीरीज 9 सितंबर को लॉन्च होने वाली है और ये Apple का सबसे नया स्मार्टफोन होगा. इस बार कंपनी चार अलग-अलग मॉडल लेकर आ रही है. माना जा रहा है कि Samsung का Galaxy S26 सीरीज सीधे iPhone 17 को टक्कर देने वाला है. iPhone 17 में नया डिजाइन और शानदार कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा. लॉन्च से पहले ही इसके कलर ऑप्शन भी सामने आ चुके हैं, ये फोन ब्लैक, व्हाइट, स्टील ग्रे, ग्रीन, पर्पल और लाइट ब्लू जैसे कलर्स में लॉन्च होने वाला है.