Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! अगर ऐसा हुआ तो कर लेगा iPhone की बराबरी

Samsung अपनी अगली फ्लैगशिप सीरीज Galaxy S26 के साथ कनेक्टिविटी के मामले में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सीरीज साल 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है. भले ही लॉन्च डेट को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हालिया लीक्स काफी दिलचस्प इशारा कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि Samsung पहली बार अपने प्रीमियम स्मार्टफोन्स में सैटेलाइट के जरिए वॉयस और वीडियो कॉलिंग की सुविधा दे सकता है. अब तक यह फीचर iPhone यूजर्स के बीच चर्चा का विषय रहा है, और अगर ये खबरें सही साबित होती हैं तो Samsung, Apple के साथ इस तकनीक के मामले में बराबरी कर लेगा.

सैटेलाइट कॉलिंग से यूजर्स को क्या फायदा होगा

इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा इमरजेंसी हालात में मिलेगा. अगर किसी जगह मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब है, तब भी यूजर कॉल कर पाएंगे. इसका मतलब यह है कि पहाड़ी इलाकों, जंगलों, समुद्र या किसी आपदा के समय भी फोन पूरी तरह बेकार नहीं होगा. Samsung Galaxy S26 यूजर्स को ऐसे हालात में भी कनेक्टेड रहने का एक नया विकल्प मिल सकता है, जो अब तक सिर्फ सीमित डिवाइसेज में देखने को मिला है.

Exynos 2600 चिप से मिल सकता है सपोर्ट

लीक्स की मानें तो Galaxy S26 के कुछ मॉडल्स में Samsung का नया Exynos 2600 प्रोसेसर दिया जा सकता है. इस चिप में अगली पीढ़ी का मॉडेम होने की बात कही जा रही है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगा. हालांकि Samsung ने अभी आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं किया है कि यह मॉडेम क्या-क्या कर पाएगा, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का मानना है कि इसमें नॉन-टेरेस्ट्रियल नेटवर्क यानी NTN सपोर्ट मिल सकता है. यह वही तकनीक है, जिसका इस्तेमाल Apple ने iPhone 14 सीरीज में सैटेलाइट SOS और मैसेजिंग के लिए किया था.

असल जिंदगी में कैसे काम करेगा यह फीचर

अगर Galaxy S26 में सैटेलाइट वॉयस और वीडियो कॉलिंग आती है, तो इसका इस्तेमाल बेहद आसान हो सकता है. जैसे ही फोन को यह महसूस होगा कि आसपास कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वह अपने-आप सैटेलाइट मोड में चला जाएगा, बशर्ते आप उस इलाके में हों जहां यह सुविधा उपलब्ध हो. इसके बाद यूजर इमरजेंसी कॉल या जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉल भी कर पाएगा. ये कॉल्स सीधे सैटेलाइट से जुड़ेंगी और Samsung जिस सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप करेगा, उसके नेटवर्क के जरिए रूट होंगी. माना जा रहा है कि इसके लिए फ्री लिमिट या अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल भी हो सकता है, जैसा Apple के मामले में देखने को मिलता है.

भारत जैसे देशों के लिए क्यों अहम है यह तकनीक

सैटेलाइट कॉलिंग उन लोगों के लिए बेहद अहम हो सकती है, जो दूरदराज या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं. भारत के कई हिस्सों में आज भी नेटवर्क की समस्या बनी रहती है, जहां कॉल ड्रॉप या नो सर्विस आम बात है. ऐसे में यह फीचर कई बार जान बचाने वाला साबित हो सकता है. हालांकि सच्चाई यह भी है कि आम यूजर इसका रोजाना इस्तेमाल शायद ही करेगा, क्योंकि यह सुविधा आमतौर पर इमरजेंसी तक ही सीमित रहती है और इसमें कुछ शर्तें या अतिरिक्त चार्ज भी हो सकते हैं.

Apple और Samsung की टेक रेस और तेज

Samsung और Apple के बीच तकनीक को लेकर प्रतिस्पर्धा हमेशा से रही है. जहां Samsung ने Apple को फोल्डेबल फोन न होने को लेकर चिढ़ाया था, वहीं अब सैटेलाइट फीचर्स के मामले में वह Apple के करीब आता दिख रहा है. दूसरी तरफ खबरें हैं कि Apple साल 2026 में iPhone Fold लॉन्च कर सकता है. ऐसे में Samsung भी अपने प्रीमियम सेगमेंट में बढ़त बनाए रखने के लिए नए फोल्डेबल डिजाइन और एडवांस फीचर्स पर काम कर रहा है.

फिलहाल अफवाह, लेकिन भविष्य के लिए बड़ा संकेत

अभी Galaxy S26 में सैटेलाइट वॉयस और वीडियो कॉलिंग को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आने वाले महीनों में जैसे-जैसे लॉन्च नजदीक आएगा, तस्वीर और साफ होगी. लेकिन अगर Samsung वाकई इस फीचर को लेकर आता है, तो यह स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो बिना नेटवर्क भी सुकून चाहते हैं.