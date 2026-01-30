Samsung Galaxy S26 Series की लॉन्च डेट LEAK! क्या फरवरी के आखिर में आ रहा फ्लैगशिप फोन?

Advertisement
एक टिप्स्टर ने अब अपकमिंग Galaxy Unpacked इवेंट का पोस्टर लीक किया है, जहां Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन्स Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra को पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:09 PM IST
Samsung Galaxy S26 सीरीज को लेकर नई लीक सामने आई है, जिसने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. कहा जा रहा है कि Samsung अपनी अगली फ्लैगशिप Galaxy S26 सीरीज को भारत और ग्लोबल मार्केट्स में जल्द लॉन्च कर सकती है. एक टिप्स्टर ने अब अपकमिंग Galaxy Unpacked इवेंट का पोस्टर लीक किया है, जहां Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन्स Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra को पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. लीक के मुताबिक, यह सीरीज फरवरी के आखिर तक लॉन्च हो सकती है और इसी इवेंट में कंपनी की नई TWS ईयरबड्स भी दिखाई जा सकती हैं.

Galaxy Unpacked इवेंट की तारीख लीक
मशहूर टिप्स्टर Evan Blass ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Galaxy Unpacked इवेंट का इनवाइट शेयर किया है. माना जा रहा है कि यह साल 2026 का पहला Galaxy Unpacked इवेंट होगा, जो पूरे साल Samsung के स्मार्टफोन लॉन्च की दिशा तय करेगा. लीक पोस्टर में इवेंट की तारीख 25 फरवरी बताई गई है. यह तारीख पहले सामने आई Galaxy S26 सीरीज की लॉन्च डेट से जुड़ी लीक से भी मेल खाती है, जिससे इस जानकारी को और भरोसेमंद माना जा रहा है.

 

Galaxy S26 सीरीज का हीरो कलर भी आया सामने

Galaxy Unpacked के इस लीक इनवाइट से Galaxy S26 सीरीज के डिजाइन से जुड़ा एक और बड़ा संकेत मिलता है. पोस्टर में वॉयलेट कलर की झलक दिखाई दे रही है, जिसे Galaxy S26 लाइनअप का हीरो कलर माना जा रहा है. यह जानकारी पहले आई उस रिपोर्ट से मेल खाती है, जिसमें कहा गया था कि Samsung अपनी अगली जनरेशन Galaxy S-Series के लिए Cobalt Violet को खास कलर ऑप्शन के तौर पर पेश कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो Galaxy S26 सीरीज लुक और स्टाइल के मामले में भी काफी चर्चा में रह सकती है.

Galaxy Buds 4 Series की भी एंट्री संभव
लीक के मुताबिक, Galaxy Unpacked इवेंट में सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं, बल्कि Samsung के नए ऑडियो प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं. टिप्स्टर का दावा है कि Samsung इस इवेंट के दौरान Galaxy Buds 4 सीरीज को भी पेश करेगी. इस लाइनअप में Galaxy Buds 4 और Galaxy Buds 4 Pro मॉडल शामिल हो सकते हैं, जो कंपनी की अगली जनरेशन TWS ईयरबड्स होंगे.

Galaxy Buds 4 की कीमतों का खुलासा
फ्रांस की पब्लिकेशन Dealabs ने Galaxy Buds 4 सीरीज की संभावित कीमतों को लेकर भी लीक किया है. रिपोर्ट के अनुसार, Galaxy Buds 4 की कीमत 179 यूरो हो सकती है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 19,600 रुपये बैठती है. वहीं Galaxy Buds 4 Pro की कीमत 249 यूरो बताई जा रही है, यानी करीब 27,300 रुपये. दोनों ही ईयरबड्स ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध हो सकते हैं.

कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं
इस प्राइस लीक से संकेत मिलता है कि Samsung अपनी अगली जनरेशन TWS ईयरबड्स की कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं करेगी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Galaxy Buds 4 Pro को एक तीसरे Apricot कलर ऑप्शन में भी पेश किया जा सकता है, जो संभवतः सिर्फ Samsung के ऑनलाइन स्टोर पर ही उपलब्ध होगा.

Early Bird ऑफर का भी इशारा
इसके अलावा, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि Samsung Galaxy Buds 4 और Galaxy Buds 4 Pro पर एक अर्ली बर्ड ऑफर चला सकती है. इस ऑफर के तहत, अगर ग्राहक ब्लैक कलर वेरिएंट खरीदते हैं, तो उन्हें 25W का वायरलेस चार्जिंग पैड बिल्कुल मुफ्त दिया जा सकता है. यह ऑफर लॉन्च के शुरुआती दिनों में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पेश किया जा सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Ultra

