Samsung Galaxy S26 Series Launch Date आई सामने, प्री-बुक करने पर ₹50,000 जीतने का मौका, अभी जानें कैसे

Samsung Galaxy S26 Series Launch Date आई सामने, प्री-बुक करने पर ₹50,000 जीतने का मौका, अभी जानें कैसे

Galaxy Unpacked इवेंट 25 फरवरी को होने वाला है. इसी इवेंट में कंपनी अपनी नई Galaxy S26 सीरीज को दुनिया के सामने पेश करेगी. यह लॉन्च इवेंट सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में आयोजित किया जाएगा. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:50 AM IST
Samsung Galaxy S26 Series Launch Date आई सामने, प्री-बुक करने पर ₹50,000 जीतने का मौका, अभी जानें कैसे

Samsung ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि उसका अगला Galaxy Unpacked इवेंट 25 फरवरी को होने वाला है. इसी इवेंट में कंपनी अपनी नई Galaxy S26 सीरीज को दुनिया के सामने पेश करेगी. यह लॉन्च इवेंट सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में आयोजित किया जाएगा. समय की बात करें तो इवेंट सुबह 10 बजे Pacific Time पर शुरू होगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे होगा. अच्छी बात यह है कि इसे YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, यानी आप घर बैठे ही पूरा लॉन्च देख सकते हैं.

Samsung क्या नया लेकर आ रहा है?
Samsung ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा है कि नई Galaxy S सीरीज यूजर्स की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई है. कंपनी का फोकस इस बार सिर्फ पावरफुल स्पेसिफिकेशन पर नहीं बल्कि स्मार्ट यूजर एक्सपीरियंस पर भी है. Galaxy AI को गहराई से फोन में इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि कॉलिंग, मैसेजिंग, फोटो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग जैसे काम पहले से ज्यादा आसान और तेज हो सकें. मतलब, फोन सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि ज्यादा “इंटेलिजेंट” बनने वाला है.

रिजर्वेशन शुरू, मिल रहा है खास फायदा
Samsung ने Galaxy S26 सीरीज के लिए प्री-रिजर्वेशन भी शुरू कर दिए हैं. अगर आप पहले से डिवाइस बुक करते हैं तो कंपनी की तरफ से 2,699 रुपये का वाउचर मिलेगा. इस वाउचर का इस्तेमाल आप Samsung के ऑनलाइन स्टोर से एक्सेसरी या दूसरे प्रोडक्ट खरीदने में कर सकते हैं. इसके अलावा रजिस्टर करने वाले सभी यूजर्स को 50,000 रुपये जीतने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि कंपनी एक गिवअवे कॉन्टेस्ट चला रही है. रिजर्वेशन की कीमत सिर्फ 999 रुपये रखी गई है, जिससे ग्राहक पहले से अपनी सीट पक्की कर सकते हैं.

संभावित स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक Galaxy S26 सीरीज में लेटेस्ट Snapdragon प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, खासकर US मॉडल्स में. इससे फोन की परफॉर्मेंस और गेमिंग एक्सपीरियंस पहले से बेहतर होगा. साथ ही फास्ट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है, जिससे कम समय में बैटरी फुल हो जाएगी.

सबसे खास फीचर Galaxy S26 Ultra में मिलने वाला नया Privacy Display बताया जा रहा है. यह फीचर स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट को साइड से देखने वालों से छुपा देगा. यानी अगर आप पब्लिक प्लेस या मेट्रो में फोन चला रहे हैं तो कोई आपकी स्क्रीन नहीं देख पाएगा. यह फीचर प्राइवेसी के लिहाज से काफी काम का साबित हो सकता है. हालांकि कुछ और अपग्रेड्स की भी योजना थी, लेकिन कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए Samsung ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है.

बिक्री कब से शुरू होगी?
रिपोर्ट्स के अनुसार Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra की कीमतें पिछली S25 सीरीज के आसपास ही रह सकती हैं. यानी Samsung इस बार भी प्रीमियम सेगमेंट में ही फोकस करेगा, लेकिन कीमत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है. रिटेल सेल्स मार्च 2026 के आसपास शुरू होने की संभावना है.

