स्कैम कॉल्स की अब खैर नहीं! Samsung Galaxy S26 में आ सकता है Google का जादुई AI फीचर, बात करते-करते पकड़े जाएंगे स्कैमर्स

AI Calling Features: स्मार्टफोन कई लोगों के लिए वरदान के बाद अब अभिशाप बनता जा रहा है. आम से लेकर खास लोग तक आज के समय में स्मार्टफोन के कारण नए-नए तरह के फ्रॉड में फंस रहे हैं. अगर आप भी अनजान नंबरों से आने वाली उन कॉल्स से परेशान हैं जो कभी बैंक अधिकारी बनकर तो कभी लॉटरी के नाम पर आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं. तो अब इसका भी इलाज दिग्गज स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग करने जा रहा है. एंड्रॉइड अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, Samsung अपने आने वाले फ्लैगशिप फोन Galaxy S26 सीरीज में एक खास AI फीचर ऐड कर सकती है. यह नया फीचर यूजर को स्कैम कॉल पहचान कर पहले ही अलर्ट कर देगा. अभी तक यह फीचर सिर्फ गूगल पिक्सल (Pixel) फोन तक ही सीमित था

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

यह फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कॉल के दौरान बातचीत के पैटर्न को समझेगा. जैसे ही AI को लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति स्कैमर हो सकता है, वह फोन की स्क्रीन पर लाल रंग का बड़ा सा वॉर्निंग मैसेज दिखाएगा. इसके साथ ही फोन वाइब्रेट करेगा और ऑडियो के जरिए भी आपको अलर्ट देगा. सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया रियल टाइम में होगी. जिससे यूजर को समय से फ्रॉड से बचाया जा सके. इसमें खास बात यह है कि यह AI Scam Call Detection फीचर फोन के अंदर रहेगा.

यह भी पढ़ें:- Smartphone की गैलरी में है कोई 'राज'? बिना थर्ड-पार्टी ऐप के ऐसे करें फोटो-वीडियो...

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों जरूरी हो गया है ऐसा फीचर?

पिछले कुछ सालों में स्कैम कॉल्स बहुत बढ़ गई हैं. लोग बैंक ऑफिर बनकर, लॉटरी का लालच देकर या KYC अपडेट के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं. ऐसे स्कैमर्स के हाथों कई लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं. ऐसे में अगर फोन पहले ही बता दे कि कॉल फ्रॉड है, तो यूजर सतर्क हो सकता है और नुकसान से बच सकता है.

प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा

अक्सर लोगों को लगता है कि अगर AI हमारी बातें सुनेगा, तो प्राइवेसी का क्या होगा? गूगल और सैमसंग का दावा है कि यह 'ऑन-डिवाइस AI' है. यानी आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग या बातचीत का कोई भी हिस्सा किसी सर्वर पर नहीं भेजा जाएगा. सब कुछ आपके फोन के अंदर ही प्रोसेस होगा और कॉल कटते ही डेटा खत्म हो जाएगा.

Samsung के लिए बड़ा कदम

अब तक ऐसे एडवांस कॉल सेफ्टी फीचर कुछ ही फोन्स में ही देखने को मिलते थे. अगर यह टेक्नोलॉजी Galaxy S26 में आती है, तो यह Samsung यूजर्स के लिए बड़ी राहत होगी. कंपनी अपने फोन को सिर्फ तेज और स्टाइलिश ही नहीं, बल्कि ज्यादा सिक्योर भी बनाने पर भी ध्यान दे रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, एंड्रॉइड के इंटरनल कोड और 'CallCore' ऐप में इसके पुख्ता सबूत मिले हैं. गैलेक्सी S26, S26+ और S26 Ultra तीनों ही मॉडल्स में यह सेफ्टी फीचर मिल सकता है.

यह भी पढ़ें:- सावधान! Notepad++ के जरिए सिस्टम में घुसे चीनी हैकर, महीनों तक चुराया डेटा; कहीं...