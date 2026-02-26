Samsung S26 Ultra Price In India: प्राइवेसी फीचर से लेकर Nightography तक, मिलेंगे ये फीचर्स; कीमत होगी...

Advertisement
सैन फ्रांसिस्को में 'Galaxy Unpacked' के दौरान तीनों मॉडल्स (S26, S26+, S26 Ultra) पेश किए गए. सैमसंग ने 128GB वेरिएंट खत्म कर दिया है, जिससे शुरुआती कीमत बढ़ गई है (अब बेस मॉडल 256GB से शुरू). प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं, ऑफिशियल सेल 11 मार्च से होगी.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:47 AM IST
Samsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Galaxy S26 सीरीज लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन शामिल हैं- Samsung Galaxy S26 Plus और Samsung Galaxy S26 Ultra. इस बार कंपनी ने सिर्फ डिजाइन या कैमरा ही नहीं, बल्कि सिक्योरिटी और AI अनुभव पर भी खास फोकस किया है. खासतौर पर Ultra मॉडल में एक नया Privacy Display फीचर दिया गया है, जो इसे बाकी फोनों से अलग बनाता है.

Galaxy S26 Ultra में दुनिया का पहला Privacy Display
Galaxy S26 Ultra की सबसे बड़ी खासियत इसका बिल्ट-इन प्राइवेसी डिस्प्ले है. कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन में दिया गया दुनिया का पहला ऐसा फीचर है. यह फीचर खासतौर पर पब्लिक जगहों जैसे मेट्रो, बस, कैफे या एयरपोर्ट पर काम आता है. यह डिस्प्ले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से काम करता है और स्क्रीन को सिर्फ सामने बैठे यूजर के लिए साफ दिखाता है. साइड एंगल से देखने पर स्क्रीन साफ नजर नहीं आती, जिससे आपकी पर्सनल जानकारी सुरक्षित रहती है. खास बात यह है कि इससे यूजर के देखने के अनुभव पर कोई असर नहीं पड़ता.

पावरफुल प्रोसेसर और 60W फास्ट चार्जिंग
Galaxy S26 Ultra सिर्फ सिक्योरिटी में ही नहीं, परफॉर्मेंस में भी दमदार है. यह अब तक का सबसे पतला Ultra फोन है, जिसकी मोटाई सिर्फ 7.9mm है. इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Galaxy S26 और S26 Plus में Exynos 2600 चिपसेट मिलता है. बैटरी की बात करें तो Ultra में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी के अनुसार, यह फोन सिर्फ 30 मिनट में 75 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है. इसके अलावा 25W वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है.

कैमरा और वीडियो में बड़ा अपग्रेड
Galaxy S26 Ultra में कैमरा सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है. इसमें ब्राइट लेंस दिए गए हैं, जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी और बेहतर हो जाती है. Nightography Video फीचर को भी बेहतर बनाया गया है. Super Steady मोड अब वीडियो शूट करते समय ज्यादा स्थिर फ्रेम देता है. AI ISP में सुधार किया गया है, जिससे सेल्फी कैमरा स्किन टोन को ज्यादा नेचुरल और डिटेल के साथ कैप्चर करता है. यह पहला Galaxy फोन है जो Advanced Professional Video (APV) स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है. इससे हाई-क्वालिटी वीडियो को कम स्पेस में बेहतर तरीके से कंप्रेस किया जा सकता है.

डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर और AI फीचर्स
Galaxy S26 Ultra में 6.9 इंच की 120Hz AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 1440p है. वहीं Galaxy S26 में 6.3 इंच और S26 Plus में 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है. तीनों फोन लेटेस्ट One UI 8.5 सॉफ्टवेयर पर चलते हैं. Samsung ने वादा किया है कि इन फोनों को 7 साल तक बड़े OS और सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे. AI फीचर्स को और बेहतर बनाया गया है. कंपनी ने Perplexity के साथ साझेदारी की है, जिससे AI चैटबॉट का अनुभव बेहतर होगा. साथ ही Bixby को भी नए agentic फीचर्स के साथ अपग्रेड किया गया है.

Galaxy Buds 4 सीरीज भी लॉन्च
स्मार्टफोन्स के साथ Samsung ने Samsung Galaxy Buds 4 और Samsung Galaxy Buds 4 Pro भी लॉन्च किए हैं. Buds 4 Pro में बड़ा वूफर और बेहतर Active Noise Cancellation मिलता है. दोनों ईयरबड्स AI डिजिटल असिस्टेंट सपोर्ट के साथ आते हैं और मैट व्हाइट व ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं.

कीमत
Galaxy S26 की शुरुआती कीमत 87,999 रुपये है. Galaxy S26 Plus 1,19,999 रुपये से शुरू होता है. वहीं Galaxy S26 Ultra की कीमत 1,39,999 रुपये रखी गई है. Galaxy Buds 4 की कीमत 16,999 रुपये और Galaxy Buds 4 Pro की कीमत 22,999 रुपये है.

About the Author
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

SamsungSamsung Galaxy S26 UltraGalaxy S26 Ultra price in India

