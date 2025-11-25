Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर हुआ इतना बड़ा खुलासा! देगा iPhone 17 Pro Max को टक्कर

Samsung अगले जनरेशन की S सीरीज पर तेजी से काम कर रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार कंपनी वह बड़ा अपग्रेड देने जा रही है जिसका इंतजार लोग कई सालों से कर रहे थे. बताया जा रहा है कि Galaxy S26 Ultra 5G में आखिरकार एक बड़ी बैटरी मिल सकती है. पिछले कई वर्षों से कंपनी Ultra मॉडल में सिर्फ 5000mAh की बैटरी ही दे रही थी, जिसकी वजह से यूजर्स लगातार बैटरी अपग्रेड की मांग कर रहे थे. अब यह मांग पूरी होती दिख रही है और Samsung अपने नए Ultra मॉडल में बदलाव कर सकती है. आइए जानते हैं अब तक सामने आई जानकारी क्या कहती है.

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G की बैटरी- अब पहले से ज्यादा पावर

Weibo पर एक टिपस्टर ने दावा किया है कि Samsung Galaxy S26 Ultra 5G को नए और हल्के डिजाइन में लाया जाएगा. बावजूद इसके, कंपनी इस बार 5200mAh की बड़ी बैटरी दे रही है, जो पिछले मॉडल से लगभग 200mAh ज्यादा है. हालांकि यह अंतर कागजों में ज्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन Samsung के नए सॉफ़्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से बैटरी बैकअप में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.

इसके अलावा, रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि Galaxy S26 Ultra 5G में फास्ट वायर्ड चार्जिंग 60W तक मिल सकती है. अगर ऐसा होता है, तो Samsung चार्जिंग स्पीड के मामले में iPhone 17 Pro Max के बराबर पहुंच जाएगा. लंबे समय से Samsung यूजर्स फास्ट चार्जिंग की कमी को लेकर शिकायत करते थे, और अब कंपनी इस अपग्रेड पर गंभीर दिख रही है.

Snapdragon से आएगी और ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस

एक और बड़ा बदलाव यह है कि Samsung Galaxy S26 Ultra 5G reportedly पूरी दुनिया में Snapdragon-only मॉडल के रूप में आएगा. यानी इस बार Exynos का कोई वेरिएंट नहीं होगा. यह फोन नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस हो सकता है, जो तेज परफॉर्मेंस, बेहतर AI क्षमता और बेहतरीन बैटरी एफिशिएंसी देगा. हालांकि इन सब की आधिकारिक पुष्टि जनवरी 2026 में लॉन्च इवेंट से पहले नहीं हो पाएगी, लेकिन लीक देखकर लगता है कि Samsung इस बार अपने Ultra मॉडल को बहुत बड़ा अपग्रेड देने के मूड में है.

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G में डिजाइन और डिस्प्ले का क्या होगा

Galaxy S26 Ultra 5G में Samsung reportedly 6.9-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दे सकती है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा. इससे फोन का डिस्प्ले बड़ा, स्मूद और काफी प्रीमियम लगेगा. अगर कंपनी बेजल को और पतला करती है, तो इसका स्क्रीन-टु-बॉडी रेशियो भी बढ़ सकता है.

कैमरा सेटअप—फिर आएगा 200MP का दमदार सेंसर

Samsung हमेशा Ultra मॉडल को कैमरा-पावरहाउस के रूप में पेश करता है, और Galaxy S26 Ultra 5G में भी यह ट्रेंड जारी रह सकता है. रिपोर्ट के अनुसार फोन में क्वाड-कैमरा सेटअप दिया जा सकता है जिसमें शामिल होगा—

– 200MP का मेन कैमरा,

– 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा,

– 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस जिसमें 5x ऑप्टिकल जूम होगा,

– और 12MP टेलीफोटो लेंस जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम मिलेगा.

यह सेटअप हाई-एंड फोटोग्राफी, लो-लाइट शॉट्स और प्रोफेशनल जूम परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा.

लॉन्च कब होगा?

Samsung अपने नए S26 Ultra 5G और S26 सीरीज को जनवरी 2026 में लॉन्च कर सकती है. ये जानकारी लीक पर आधारित है, लेकिन Samsung की S-सीरीज आमतौर पर इसी महीने लॉन्च होती है, इसलिए संभावना बहुत ज्यादा है.