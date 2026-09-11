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85% तक की छूट पर मिलेगा Samsung Galaxy S26 Ultra! ₹1.39 लाख वाला फोन सस्ते में खरीदने का मौका, जानिए डिटेल्स

बढ़ती महंगाई के बीच सैमसंग ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने अपने महंगे फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी एस26 सीरीज को ‘सर्टिफाइड री-न्यूड’ प्रोग्राम में शामिल कर लिया है, जिससे अब ये धांसू स्मार्टफोन्स बेहद भारी डिस्काउंट पर मिल सकेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 11, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:43 PM IST
85% तक की छूट पर मिलेगा Samsung Galaxy S26 Ultra! ₹1.39 लाख वाला फोन सस्ते में खरीदने का मौका, जानिए डिटेल्स

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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