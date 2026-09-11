/85% तक की छूट पर मिलेगा Samsung Galaxy S26 Ultra! ₹1.39 लाख वाला फोन सस्ते में खरीदने का मौका, जानिए डिटेल्स

अगर आप भी लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन आसमान छूटी कीमतों ने आपका बजट खराब कर दिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. स्मार्टफोन मार्केट में बढ़ती कीमत के बीच सैमसंग ने अपने कस्टमर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है. सैमसंग अब अपने सबसे महंगे और धांसू फ्लैगशिप फोन Samsung Galaxy S26 सीरीज को कम कीमत में उपलब्ध करा रही है. अगर आप भी कम दाम में सैमसंग का प्रीमियम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए बहुत ही खास है. आइए जानते हैं क्या है पूरी डील और कैसे आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं...
Samsung ने Galaxy S26 और Galaxy S26 Ultra को अपने Certified Re-Newed प्रोग्राम में शामिल कर लिया है. इस प्रोग्राम के तहत इन फोन को उनकी ओरिजिनल लॉन्च कीमत से 85 फीसदी तक कम कीमत में खरीदा जा सकता है. सैमसंग के Certified Re-Newed Galaxy S26 सीरीज के फोन भारत में सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट और Samsung Shop ऐप के जरिए सेल किए जाएंगे. कंपनी का कहना है कि ये फोन नई जैसी स्थिति में होंगे और सेल से पहले इन्हें कंपनी के सर्टिफाइड प्रोसेस से गुजारा जाएगा.
Samsung Galaxy S26 को भारत में 87,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. वहीं, Galaxy S26 Ultra की शुरुआती कीमत 1,39,999 रुपये थी. फिलहाल Amazon पर Galaxy S26 की कीमत 79,999 रुपये और Galaxy S26 Ultra की कीमत 1,30,999 रुपये बताई गई है.
हालांकि Samsung ने Certified Re-Newed मॉडल की कीमतों की पूरी जानकारी अभी शेयर नहीं की है. कंपनी के मुताबिक, इन फोन पर उनकी ओरिजिनल लॉन्च कीमत के मुकाबले 85 फीसदी तक की बचत मिल सकती है.
Samsung का Certified Re-Newed प्रोग्राम पुराने या वापस किए गए फ्लैगशिप फोन को फिर से सेल करने का तरीका है. हालांकि कंपनी के मुताबिक इन्हें सिर्फ इस्तेमाल किए गए फोन की तरह दोबारा सेल के लिए नहीं रखा जाता.
इन डिवाइस की पूरी तरह जांच, सफाई, मरम्मत और टेस्टिंग की जाती है. अगर किसी फोन में किसी पार्ट को बदलने की जरूरत होती है तो सैमसंग उसमें ओरिजिनल पार्ट का इस्तेमाल करता है. कंपनी के अनुसार हर फोन में सैमसंग की क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक सर्टिफाइड बैटरी भी दी जाती है. इसके साथ ही फोन को रीसेट किया जाता है जिससे पुराने यूजर का कोई डेटा मौजूद न रहे. सेल से पहले डिवाइस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर भी अपडेट किया जाता है.
Certified Re-Newed Galaxy S26 सीरीज खरीदने वाले कस्टमर्स को एक साल की कंपनी वारंटी भी मिलेगी. यानी कम कीमत में फोन खरीदने के साथ वारंटी का फायदा भी मिलेगा. Galaxy S26 और Galaxy S26 Ultra के Certified Re-Newed मॉडल Samsung.com और Samsung Shop ऐप के जरिए भारत में बेचे जाएंगे. हालांकि अलग अलग मार्केट में मॉडल, कलर, स्टोरेज, कीमत और ऑफर अलग हो सकते हैं.
अगर आप Galaxy S26 सीरीज का फोन खरीदना चाहते हैं और इसकी पूरी लॉन्च कीमत नहीं देना चाहते, तो Samsung का Certified Re-Newed प्रोग्राम आपके लिए एक सस्ता और अच्छा ऑप्शन बन सकता है.