टेक

सर्कुलर कैमरा के साथ आएगा Samsung Galaxy S26 Ultra! लीक्स में हुआ बड़ा खुलासा, हार्डवेयर में भी होगा बड़ा बदलाव?

Samsung Galaxy S26 Ultra Leaks: Samsung की नई फ्लैगशिप Galaxy S26 सीरीज को लेकर बड़ी लीक सामने आई है. जिसने टेक जगत में नई चर्चा का दौर शुरू कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल फरवरी 2026 में लॉन्च होने वाली यह सीरीज गोल कैमरे के साथ लॉन्च की जाएगी. 

Dec 07, 2025, 01:56 PM IST
सर्कुलर कैमरा के साथ आएगा Samsung Galaxy S26 Ultra! लीक्स में हुआ बड़ा खुलासा, हार्डवेयर में भी होगा बड़ा बदलाव?

Samsung Galaxy S26 Ultra Leaks: हर साल सैमसंग अपनी आने वाली नई फ्लैगशिप सीरीज में कुछ न कुछ नया लाकर टेक जगत में हलचल मचाता है. लेकिन इस बार मामला थोड़ा खास है. अगले साल यानी 2026 में आने वाली Samsung Galaxy S26 सीरीज को लेकर बड़ी लीक सामने आई है. जिसने लॉन्च से पहले ही इस फोन में मिलने वाले फीचर्स की चर्चा तेज कर दी है. लीक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कंपनी इस बार अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन में सर्कुलर कैमरा लेआउट और Android 16 आधारित One UI 8.5 जैसे बड़े बदलाव कर सकती है. डिजाइन से लेकर सॉफ्टवेयर तक यह लीक रिपोर्ट क्या क्या खुलासे करती है आइए जानते हैं.

Samsung की 2026 की फ्लैगशिप रेंज गैलेक्सी S26, S26+ और S26 अल्ट्रा के बारे में एक बड़ा लीक सामने आया है. Android Authority की एक रिपोर्ट के अनुसार टेस्ट फर्मवेयर से निकाले गए रेंडर से पता चलता है कि Samsung अपनी अगली S-सीरीज फ्लैगशिप को गैलेक्सी Z Fold 7 के डिजाइन के साथ अलाइन कर सकता है. तीनों मॉडल कोडनेम M1, M2 और M3 में सर्कुलर कैमरा कट-आउट होंगे जो हल्के उठे हुए होंगे. जो एक प्रीमियम लुक देगा. S26 अल्ट्रा अपने पिछले चौकोर मॉडल की तुलना में थोड़ा कम बॉक्सी रूप में दिख सकता है जो गोल किनारों के साथ आ सकता है. हालांकि लीक में फ्लैश की जगह या बनावट के बारे में नहीं बताया गया है.

हार्डवेयर में सुधार की बड़ी उम्मीदें
नई सीरीज को लेकर लीक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हार्डवेयर में किसी बड़े अपग्रेड की उम्मीद नहीं है. लीक में तो स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आए लेकिन माना जा रहा है कि Galaxy S26 सीरीज मार्केट में Snapdragon 8 Gen 5 के साथ लॉन्च होगी वहीं कुछ देशों में इसके Exynos मॉडल भी मिल सकते हैं. खासकर Ultra वेरिएंट में ज्यादा एडवांस सेंसर और भी मजबूत कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर सैमसंग इस बार डिजाइन में बड़े बदलाव करने की बजाय अपने मौजूदा फ्लैगशिप फॉर्मूले को और ज्यादा स्मूद, पॉलिश्ड और प्रीमियम बनाने पर ध्यान दे रहा है.

Android 16 पर करेगा काम
लीक रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती टेस्ट बिल्ड्स से यह पता चल रहा है कि Galaxy S26 सीरीज को One UI 8.5 के साथ लॉन्च किया जा सकता है. जो Android 16 पर काम करेगा. नए अपडेट में और भी स्मूथ एनिमेशन, तेज मल्टीटास्किंग और ज्यादा एडवांस AI फीचर्स के साथ आने की उम्मीद है. इसके साथ ही लॉक स्क्रीन पर्सनलाइजेशन, क्रॉस-डिवाइस कंटिन्यूटी और सिस्टम इंटरफेस में फ्लो जैसी सुविधाएं भी अपग्रेड होंगी.

नई सीरीज कब होगी लॉन्च 
अगर Samsung अपने रिलीज पैटर्न को ही फॉलो करता है तो Galaxy S26 सीरीज़ का ऐलान फरवरी 2026 में होने की संभावना है. यह लीक बताती है कि सैमसंग अपने Miracle प्रोजेक्ट के तहत फ्लैगशिप एक्सपीरियंस को बड़े डिजाइन बदलावों के बजाय ज्यादा पॉलिश्ड, बैलेंस्ड और प्रीमियम रूप में लाने की तैयारी में है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्विद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

