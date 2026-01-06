Samsung ला रहा स्क्रीन प्राइवेसी का नया फीचर! अब आपके फोन में अगल-बगल वालों की ताक-झांक बंद, टेम्पर्ड ग्लास का खेल खत्म

Samsung Galaxy S26 Ultra: Samsung कंपनी जल्द अपनी Galaxy S26 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर सकती है. जब ने कंपनी ने अपने इस सीरीज के स्मार्टफोन्स को टीज किया है, तब से मर्केट में इसकी खूब चर्चा हो रही है. इसके फीचर्स को लेकर आए दिन मीडिया में लीक रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. ऐसी ही एक रिपोर्ट से पता चला है कि सैमसंग अपने अगले Galaxy S26 Ultra स्मार्टफोन में एक नया प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर पेश करने की तैयारी में है. यह फीचर आपके फोन स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट को अगल-बगल वालों के लिए ब्लाक कर देगा. इससे आपके निजी संदेश जैसे- बैंकिंग का SMS या स्क्रीन पर आने वाली कोई पर्सनल जानकारी दूसरों की नजरों से सुरक्षित रहेगी. अभी तक इसके लिए लोग फोन की स्क्रीन पर टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया करते थे. अब रिपोर्ट में कहा जा रहा कि कंपनी सीधे स्क्रीन में ही प्राइवेसी फीचर बिल्ट-इन दे सकती है.

इस फीचर में क्या है खास?

Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर फीचर नहीं है जो स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर देता है. कंपनी इस फीचर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बीनेशन में लागू कर सकती है. जिसका मतलब है कि आपको अलग से प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर्ड ग्लास नहीं खरीदना पड़ेगा. इस फीचर में फोन को सीधे देखने पर सब साफ दिखेगा, लेकिन साइड से झांकने पर स्क्रीन धुंधली नजर आएगी. इस फीचर के बाद, अगर आप भीड़-भाड़ वाली जगहों पर फोन को देखते हैं, तो पास में बैठे किसी व्यक्ति को स्क्रीन आसानी से दिखाई नहीं देगी.

यह भी पढ़ें:- Flight Ticket सस्ते में पाने का मिल गया जुगाड़! Skyscanner ने बताए 3 Tips

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करेगा यह फीचर?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए सैमसंग के Tips ऐप में आपको 'Privacy Display' नाम से नया फीचर मिलेगा. यह फीचर नए One UI 8.5 का हिस्सा हो सकता है. इस फीचर को ऑन करने के बाद कोई भी अगल-बगल से आपके फोन में नहीं देख पाएगा. इसके लिए कंपनी फ्लेक्स मैजिक पिक्सल OLED टेक्नोलॉजी और AI का इस्तेमाल कर रही है. यह फीचर आपके डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब नहीं होने देगा.

कब और कहां आएगा यह फीचर?

माना जा रहा है कि यह सुविधा Samsung कंपनी के नए सॉफ्टवेयर इंटरफेस के साथ आएगी. जिससे आप फोन की सेटिंग्स में जाकर आप तय कर पाएंगे कि कब आपको फीचर ऑन करना है या कब ऑफ करना है. इसको आप सिर्फ बैंकिंग और पर्सनल ऐप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. इस फीचर को आप ऑटोमेट में कर सकते हैं, जिससे यह उसी समय अपने आप ऑन हो जाएगा. यह फीचर उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं.

बिना किसी टेम्पर्ड ग्लास के डिस्प्ले होगा प्राइवेट

रिपोर्ट की माने तो कंपनी यह फीचर अपने नए Samsung Galaxy S26 Ultra स्मार्टफोन के साथ पेश कर सकती है. ऐसे में कंपनी के इस सीरीज में आने वाले स्मार्टफोन्स आपकी प्राइवेसी के मामले में अन्य स्मार्टफोन से अलग होने वाले हैं. अगर आप पब्लिक में फोन इस्तेमाल करते हैं या कन्फिडेंशियल जानकारी अक्सर मोबाइल पर देखना पसंद करते हैं, तो यह फीचर आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है. इसके बाद यूजर्स अपने मन से जब चाहें डिस्प्ले को प्राइवेट कर पाएंगे वो भी बिना किसी टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग किए.

यह भी पढ़ें:- Free में मिलेगा YouTube Premium जैसा मजा! Jio ने कर दिया जुगाड़