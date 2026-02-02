Samsung S26 Ultra की डिजाइन हुई LEAK! देखकर आ जाएगा मजा, कैमरा और बैटरी की डिटेल्स भी आई सामने

अगर आप स्मार्टफोन के शौकीन हैं और iPhone नहीं खरीदना चाहते तो, Samsung कंपनी आपके लिए साल का सबसे बड़ा धमाका करने जा रही है. Samsung कुछ ही दिनों में अपना अगला सुपर-प्रीमियम फ्लैगशिप फोन Galaxy S26 Ultra दुनिया के सामने पेश करने वाली है. अगर आप अपने लिए एक बेस्ट एंड्राइड फोन चाहते है तो Samsung Galaxy S26 Ultra बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इस फोन में आपको कई खास फीचर्स के साथ 5,000mAh की बैटरी मिलने वाली हैं. हम यहां आपको फोन के फीचर्स और कीमत की जानकारी दे रहे हैं.

Samsung Galaxy S26 Ultra की संभावित कीमत

Samsung Galaxy S26 Ultra स्मार्टफोन को कंपनी 25 फरवरी, 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट के कार्यक्रम में लॉन्च कर सकती है. हालांकि अभी कंपनी ने इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नही दी है. फोन की कीमत को लेकर कई मीडिया लीक रिपोर्ट में अलग-अलग जानकारी सामने आ रही है. एक नई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन की कीमत पिछले साल लॉन्च Galaxy S25 Ultra के बराबर रख सकती है. भारत में यह फोन 1,29,999 रुपये में लॉन्च हुआ था.

डिजाइन और डिस्प्ले में होगा बड़ा बदलाव

रिपोर्ट्स की माने तो सैमसंग इस बार अपने Ultra वाले डिजाइन को थोड़ा बदलकर मार्केट में लॉन्च कर सकती है. एंड्रॉइड हेडलाइंस के अनुसार, Galaxy S26 Ultra में आपको बिल्कुल नया कैमरा मॉड्यूल डिजाइन देखने को मिलेगा. अलग-अलग कैमरा कटआउट के बजाय कंपनी इसमें Galaxy Z fold 7 की तरह कैमरा दे सकती है. इस फोन में आपको 6.9 इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है. यह फोन नए इनबिल्ट प्राइवेसी फीचर के साथ आ सकता है. इस फोन की मोटाई मात्र 7.9 मिमी होने की उम्मीद हैं.

Samsung Galaxy S26 Ultra का कैमरा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy S26 Ultra में आपको क्वाड-कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा. इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप कैमरा लेंस मिलने की उम्मीद है. वहीं फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है.

Samsung Galaxy S26 Ultra का प्रोसेसर

Samsung Galaxy S26 Ultra में आपको कंपनी अलग-अलग चिपसेट ऑफर कर सकती है. कुछ बाजारों में यह फोन कंपनी के नए Exynos 2600 SoC चिपसेट देखने को मिल सकता है. तो वहीं कुछ में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में 60W तक की वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 25W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी ऑफर करने वाली है. यह फोन Android 16 पर आधारित One UI 8.5 पर काम करेगा. फोन के साथ आपको S पेन भी मिल सकता है.

