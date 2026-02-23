Samsung Galaxy S26 Ultra की पहली तस्वीर हुई LEAK! यूट्यूबर ने खोल डाले सारे राज, जानिए कैसा दिखेगा

Samsung के Galaxy S26 लॉन्च से ठीक पहले इंटरनेट पर बड़ा सरप्राइज लीक सामने आया है. X (पहले Twitter) पर एक यूजर ने दावा किया है कि उसने लॉन्च से पहले ही Galaxy S26 Ultra खरीद लिया है. यह दावा टेक यूट्यूबर Sahil Karoul ने किया है. उन्होंने X और Instagram पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने दुबई में ऑफिशियल लॉन्च (25 फरवरी) से पहले ही फोन खरीद लिया. साथ ही उन्होंने फोन की कई रियल फोटो और हैंड्स-ऑन डिटेल्स भी शेयर कीं, जिससे फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है.

डिजाइन में बड़ा बदलाव या वही स्टाइल?

लीक हुई तस्वीरों से साफ है कि Samsung Galaxy S26 Ultra का डिजाइन Samsung की पुरानी स्टाइल को ही फॉलो करता है, लेकिन कुछ छोटे-छोटे रिफाइनमेंट्स के साथ. खासकर इसका व्हाइट कलर वेरिएंट काफी प्रीमियम और क्लीन लुक दे रहा है. पहली नजर में यह फोन मिनिमल और क्लासिक दिखता है, जो Galaxy Ultra सीरीज की पहचान रहा है. फोटो में इसे iPhone 17 Pro Max और Samsung Galaxy S25 Ultra के साथ भी कंपेयर किया गया है. इससे साइज और डिजाइन का अंदाजा मिलता है.

S Pen में क्या नया?

लीक में एक छोटा लेकिन दिलचस्प डिटेल S Pen से जुड़ा दिखा. अगर S Pen को उल्टा डाल दिया जाए, तो वह थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आता है. यह शायद एक छोटा डिजाइन क्वर्क हो सकता है. साथ ही, पिछले साल की तरह इस बार भी S Pen में Bluetooth सपोर्ट नहीं होने की बात सामने आई है. यानी रिमोट कैमरा कंट्रोल या एयर जेस्चर जैसे फीचर्स शायद नहीं मिलेंगे. हालांकि, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही यह पूरी तरह कन्फर्म होगा.

सबसे बड़ा फीचर: Privacy Display

इस लीक का सबसे बड़ा हाइलाइट Samsung का नया Privacy Display फीचर है. फोटो और छोटे डेमो के मुताबिक, यह फीचर प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड जैसा काम करता है. जब आप फोन को सीधे सामने से देखते हैं, तो स्क्रीन नॉर्मल दिखती है. लेकिन साइड एंगल से देखने पर स्क्रीन काफी डार्क हो जाती है. यह फीचर उन लोगों के लिए काम का हो सकता है, जो पब्लिक प्लेस में फोन इस्तेमाल करते हैं और नहीं चाहते कि बगल वाला व्यक्ति उनकी स्क्रीन देखे.

कितना एडवांस है यह फीचर?

पहले की लीक में कहा गया था कि यूजर शायद स्क्रीन के कुछ हिस्सों पर ही प्राइवेसी इफेक्ट लगा सकेंगे. लेकिन अभी जो डेमो सामने आया है, उसमें यह पूरा डिस्प्ले कवर करता दिख रहा है. कैमरा रिकॉर्डिंग से असली इफेक्ट का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि कैमरा और इंसानी आंख में फर्क होता है. इसलिए असली टेस्ट तो लॉन्च के बाद ही होगा.

क्या यह लीक असली है?

लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी. लेकिन इस “अर्ली हैंड्स-ऑन” ने टेक फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है. अगर यह लीक सही साबित होता है, तो Galaxy S26 Ultra डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं, लेकिन फीचर्स में स्मार्ट अपग्रेड के साथ आएगा.