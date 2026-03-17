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Hindi NewsटेकSamsung S26 Ultra Review: प्राइवेसी डिस्प्ले और 60W फास्ट चार्जिंग के साथ क्या सैमसंग फिर बनेगा Android का किंग?

Samsung S26 Ultra Review: प्राइवेसी डिस्प्ले और 60W फास्ट चार्जिंग के साथ क्या सैमसंग फिर बनेगा Android का किंग?

अनोखे 'प्राइवेसी डिस्प्ले' और 60W फास्ट चार्जिंग के साथ यह फोन एक पावरफुल अपग्रेड है, जो आपकी प्राइवेसी और स्पीड की जरूरतों को पूरा करता है. हालांकि पुराने कैमरा सेंसर और भारी कीमत इसे खरीदने से पहले सोचने पर मजबूर कर सकती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:00 PM IST
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Samsung S26 Ultra Review: प्राइवेसी डिस्प्ले और 60W फास्ट चार्जिंग के साथ क्या सैमसंग फिर बनेगा Android का किंग?

Samsung की Ultra सीरीज हमेशा से “ओवर-पावर्ड” स्मार्टफोन का दूसरा नाम रही है. इस बार Galaxy S26 Ultra उसी फॉर्मूले को और बेहतर बनाकर लाता है. ₹1,39,999 की शुरुआती कीमत के साथ यह फोन प्रीमियम यूजर्स को टारगेट करता है. पहली नजर में डिजाइन ज्यादा बदला हुआ नहीं लगता, लेकिन अंदर कई अहम बदलाव किए गए हैं. खासकर प्राइवेसी, AI और परफॉर्मेंस के मामले में Samsung ने इसे अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश की है. लेकिन सवाल यही है- क्या ये बदलाव अपग्रेड के लिए काफी हैं?

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डिस्प्ले में नया गेम: Privacy Display फीचर
इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका नया Privacy Display है. 6.9 इंच का OLED डिस्प्ले पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें एक खास टेक्नोलॉजी दी गई है जो साइड से देखने पर स्क्रीन को डार्क कर देती है. अगर आप मेट्रो, फ्लाइट या ऑफिस में फोन इस्तेमाल करते हैं, तो यह फीचर काफी काम का है. कोई भी आपके फोन में झांक नहीं पाएगा. हालांकि, इसमें एक छोटा सा समझौता है- यह 8-bit डिस्प्ले है, जबकि कुछ कॉम्पिटिटर्स 10-bit पैनल दे रहे हैं. आम यूजर को फर्क शायद न दिखे, लेकिन प्रो यूजर्स इसे नोटिस कर सकते हैं.

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परफॉर्मेंस: हर काम में फास्ट और स्मूद
फोन में Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 “for Galaxy” चिपसेट दिया गया है, जो काफी पावरफुल है. गेमिंग, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग या मल्टीटास्किंग- हर जगह यह फोन स्मूद चलता है. 12GB RAM और 1TB तक स्टोरेज इसे फ्यूचर-प्रूफ बनाते हैं. बड़ा वाइपर चैंबर कूलिंग सिस्टम फोन को गर्म होने से बचाता है, जो लंबे इस्तेमाल में काम आता है.

AI फीचर्स: बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन भी
Samsung ने इस बार AI पर काफी फोकस किया है. फोन में Photo Assist, Now Nudge, और voice-based AI टूल्स दिए गए हैं. आप सिर्फ आवाज से Uber बुक कर सकते हैं या Zomato से खाना ऑर्डर कर सकते हैं (फीचर धीरे-धीरे रोलआउट होगा). इसके अलावा Gemini, Bixby और Perplexity AI जैसे तीन AI सिस्टम मिलते हैं. यहां दिक्कत ये है कि इतने सारे AI होने से यूजर कन्फ्यूज हो सकता है कि किस काम के लिए कौन सा AI इस्तेमाल करें.

कैमरा: अच्छा है, लेकिन बड़ा अपग्रेड नहीं
कैमरा सेटअप में ज्यादा बदलाव नहीं है- 200MP प्राइमरी, 50MP टेलीफोटो, 50MP अल्ट्रावाइड और 10MP 3x लेंस. फोटो क्वालिटी अच्छी है- डे लाइट में कलर वाइब्रेंट हैं और लो-लाइट में भी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है. वीडियो में Samsung ने बड़ा सुधार किया है, खासकर stabilization और 8K रिकॉर्डिंग में. लेकिन 3x टेलीफोटो लेंस थोड़ा पुराना लगता है और कुछ कॉम्पिटिटर्स इससे आगे निकल चुके हैं.

बैटरी और चार्जिंग: छोटा लेकिन जरूरी सुधार
फोन में 5000mAh बैटरी दी गई है, जो पिछले मॉडल जैसी ही है. लेकिन चार्जिंग में सुधार हुआ है—अब 60W फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो पहले 45W थी. डेली यूज में बैटरी अच्छा बैकअप देती है, लेकिन इस प्राइस रेंज में और बड़ा अपग्रेड हो सकता था.

डिजाइन और S Pen का अनुभव
डिजाइन थोड़ा हल्का और स्लिम हुआ है, जिससे फोन हाथ में बेहतर लगता है. Samsung ने इस बार टाइटेनियम छोड़कर फिर से एल्युमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया है. S Pen अभी भी इसका बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर नोट्स और क्रिएटिव काम के लिए. हालांकि, बड़ा कैमरा बंप थोड़ा परेशान करता है और फोन टेबल पर रखने पर हिलता है.

खूबियां (Pros)
इस फोन का सबसे बड़ा प्लस इसका Privacy Display है, जो इसे यूनिक बनाता है. परफॉर्मेंस टॉप क्लास है और AI फीचर्स भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. S Pen अभी भी इसे बाकी फोन्स से अलग करता है.

कमियां (Cons)
कैमरा में बड़ा बदलाव नहीं है और बैटरी भी वही पुरानी क्षमता के साथ आती है. AI फीचर्स ज्यादा होने की वजह से यूजर कन्फ्यूजन हो सकता है. 3x टेलीफोटो लेंस अब थोड़ा पुराना लगने लगा है.

क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए?
अगर आप पुराने Ultra फोन (S23 या उससे पहले) इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह एक अच्छा अपग्रेड है. लेकिन अगर आपके पास S25 Ultra है, तो अपग्रेड उतना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि बदलाव ज्यादा बड़े नहीं हैं.

फाइनल वर्डिक्ट
Samsung Galaxy S26 Ultra एक पावरफुल, प्रीमियम और फीचर-लोडेड स्मार्टफोन है. इसमें नई प्राइवेसी टेक्नोलॉजी और AI का अच्छा कॉम्बिनेशन है. लेकिन यह एक “रिवोल्यूशन” नहीं बल्कि “रिफाइनमेंट” है—यानी बेहतर जरूर है, लेकिन बहुत अलग नहीं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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