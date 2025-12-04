Advertisement
Samsung लाया 13 हजार से सस्ता Tablet! बड़े डिस्प्ले के साथ मिलेगी तगड़ी बैटरी, कूट-कूटकर मिलेंगे फीचर्स

Galaxy Tab A11 में 8.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. Samsung के अनुसार यह हाई-रिफ्रेश स्क्रीन ऐप्स पर स्मूद स्क्रॉलिंग और वीडियो देखते समय बेहतर विजुअल अनुभव प्रदान करती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 04, 2025, 11:43 AM IST
Samsung ने भारत में अपनी टैबलेट सीरीज को और बड़ा करते हुए नया Galaxy Tab A11 लॉन्च किया है. यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो मनोरंजन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और रोजमर्रा की प्रोडक्टिविटी के लिए एक आसान और पोर्टेबल डिवाइस चाहते हैं. कंपनी ने इसे Wi-Fi और LTE दोनों वर्जन में उतारा है, जिससे यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से कनेक्टिविटी चुन सकें. Samsung का कहना है कि यह टैब हर उम्र के लोगों के लिए बनाया गया है, जिससे यह पूरी फैमिली के लिए एक मल्टीमीडिया साथी साबित हो सकता है.

8.7 इंच डिस्प्ले और 90Hz रिफ्रेश रेट
Galaxy Tab A11 में 8.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. Samsung के अनुसार यह हाई-रिफ्रेश स्क्रीन ऐप्स पर स्मूद स्क्रॉलिंग और वीडियो देखते समय बेहतर विजुअल अनुभव प्रदान करती है. अलग-अलग लाइटिंग में भी स्क्रीन आरामदायक व्यूइंग देती है. टैबलेट में डॉल्बी इंजीनियरिंग वाले डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं, जो वीडियो देखने, गेमिंग और वीडियो कॉल के दौरान अधिक दमदार ऑडियो आउटपुट प्रदान करते हैं.

शक्तिशाली प्रोसेसर और 5100mAh बैटरी
Galaxy Tab A11 में 6nm तकनीक वाला ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लगाया गया है. यह प्रोसेसर मल्टीटास्किंग, ऑनलाइन ब्राउजिंग और दिनभर के सामान्य उपयोग के लिए पर्याप्त पावर देता है. टैब में 5100mAh की बैटरी है, जो लंबे समय तक ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग और कैजुअल गेमिंग को सपोर्ट करती है. Samsung के अनुसार इसका प्रोसेसर-बैटरी कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी है जो दिनभर कई ऐप्स के बीच स्विच करते रहते हैं.

वीडियो कॉल के लिए 5MP फ्रंट कैमरा
टैबलेट में वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन मीटिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह कैमरा स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस की वीडियो मीटिंग्स और सोशल कॉल्स को आसान बनाता है. गैलेक्सी Tab A11 में 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज मिलता है. जरूरत पड़ने पर माइक्रोSD कार्ड से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. इससे बड़े फाइल्स, फिल्में, डॉक्यूमेंट्स और ऐप्स को आसानी से स्टोर किया जा सकता है. यह टैबलेट दो रंगों—Gray और Silver—में उपलब्ध होगा.

Samsung Galaxy Tab A11 की भारत में कीमत
सैमसंग ने Galaxy Tab A11 को भारत में चार वेरिएंट्स में लॉन्च किया है. Wi-Fi मॉडल का 4GB + 64GB वर्जन 12,999 रुपये में उपलब्ध है. LTE मॉडल का 4GB + 64GB वर्जन 15,999 रुपये का है. Wi-Fi मॉडल का 8GB + 128GB वर्जन 17,999 रुपये की कीमत पर आता है. LTE मॉडल का 8GB + 128GB वर्जन 20,999 रुपये का है. सभी वेरिएंट्स पर कंपनी 1,000 रुपये का बैंक कैशबैक भी दे रही है, जिससे कीमत और कम हो सकती है.

कहां मिलेगा Galaxy Tab A11
Samsung ने बताया कि Galaxy Tab A11 को Samsung.com, Amazon, Flipkart और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनी दोनों वेरिएंट—Wi-Fi और LTE—को एक साथ लाने जा रही है, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से कनेक्टिविटी चुन सकें. जो लोग हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते हैं, वे LTE मॉडल चुन सकते हैं, जबकि घरेलू उपयोग के लिए Wi-Fi मॉडल अधिक बजट-फ्रेंडली विकल्प साबित हो सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

SamsungSamsung Galaxy Tab A11Galaxy A11 tablet India price

