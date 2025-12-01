Advertisement
trendingNow13024977
Hindi Newsटेक

₹19,999 में आया Samsung का सबसे तगड़ा Tablet! AI फीचर्स और दमदार बैटरी ने मचा डाला धमाल, जानिए फीचर्स

Galaxy Tab A11+ की कीमत 19,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें बैंक कैशबैक शामिल है. यह Wi-Fi और 5G, दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है और दो स्टोरेज ऑप्शन दिए गए हैं. इसे Amazon, Samsung.com और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 01, 2025, 02:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹19,999 में आया Samsung का सबसे तगड़ा Tablet! AI फीचर्स और दमदार बैटरी ने मचा डाला धमाल, जानिए फीचर्स

Samsung ने भारत में अपना नया Galaxy Tab A11+ लॉन्च कर दिया है. यह टैबलेट उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें पढ़ाई, काम, एंटरटेनमेंट या रोजमर्रा के उपयोग के लिए बड़े स्क्रीन वाला, तेज और स्मार्ट फीचर्स से भरपूर डिवाइस चाहिए. कंपनी ने इस टैबलेट को अपने अफॉर्डेबल लाइनअप में रखा है, लेकिन इसमें AI फीचर्स, बड़ा डिस्प्ले और नया डिजाइन दिया गया है, जो इसे काफी प्रीमियम फील देता है.

कीमत और उपलब्धता: 19,999 रुपये से शुरू
Galaxy Tab A11+ की कीमत 19,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें बैंक कैशबैक शामिल है. यह Wi-Fi और 5G, दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है और दो स्टोरेज ऑप्शन दिए गए हैं. इसे Amazon, Samsung.com और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. Wi-Fi मॉडल के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज की कीमत 22,999 रुपये है, जो कैशबैक के बाद 19,999 रुपये में मिलती है. 5G मॉडल के 6GB RAM और 128GB वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है, लेकिन कैशबैक के साथ यह 23,999 रुपये में उपलब्ध है. इसके अलावा 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला Wi-Fi वेरिएंट 28,999 रुपये का है, जो कैशबैक के बाद 25,999 रुपये में मिलता है. 5G वर्जन के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज की कीमत 32,999 रुपये है, जिसे कैशबैक ऑफर के तहत 29,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

डिस्प्ले और एंटरटेनमेंट फीचर्स
Samsung Galaxy Tab A11+ में 11 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जिसे पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, स्ट्रीमिंग और ब्राउजिंग के लिए खास तरह से डिजाइन किया गया है. स्क्रीन का आकार इतना बड़ा है कि वीडियो देखना और पढ़ना पहले से ज्यादा आरामदायक हो जाता है. एंटरटेनमेंट के लिए इसमें क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं. इसके अलावा 3.5mm हेडफोन जैक भी मौजूद है, जो कई उपयोगकर्ताओं के लिए आज भी महत्वपूर्ण है. पीछे की तरफ 8MP का कैमरा है जो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और कैजुअल फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त है. फ्रंट कैमरा 5MP का है, जो वीडियो कॉल और ऑनलाइन क्लासेज के लिए पर्याप्त है.

Add Zee News as a Preferred Source

AI फीचर्स और नए स्मार्ट टूल्स
Samsung ने इस टैबलेट में कई AI फीचर्स शामिल किए हैं जो इसके अनुभव को और बेहतर बनाते हैं. Google Gemini जैसे टूल्स विजुअल AI इंटरैक्शन की सुविधा देते हैं. Circle to Search की मदद से स्क्रीन पर दिख रही किसी भी चीज को तुरंत सर्च किया जा सकता है. टैबलेट में इंस्टेंट ट्रांसलेशन फीचर भी है, जिससे आप किसी भी वेबसाइट या ऐप में दिख रहे टेक्स्ट को तुरंत अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं. Samsung Notes ऐप में अब Solve Math फीचर भी दिया गया है. यह स्टेप-बाय-स्टेप गणितीय समाधान दिखाता है और लिखे या टाइप किए दोनों तरह के इनपुट को सपोर्ट करता है. पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह काफी मददगार साबित हो सकता है.

प्रोसेसर, स्टोरेज और बैटरी
Galaxy Tab A11+ में MediaTek MT8775 प्रोसेसर लगाया गया है, जो 4nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है. यह प्रोसेसर मल्टीटास्किंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लासेज और गेमिंग के लिए अच्छा प्रदर्शन देता है. RAM ऑप्शन 6GB और 8GB में उपलब्ध है, जबकि स्टोरेज 128GB और 256GB है. इसके अलावा microSD कार्ड के जरिए 2TB तक स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है. बैटरी की बात करें तो इसमें 7,040mAh की बैटरी दी गई है, जो लंबी बैकअप देने में सक्षम है. साथ ही 25W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है.

डिजाइन और वजन
यह टैबलेट मेटल बॉडी के साथ आता है, जिससे इसका लुक और मजबूती दोनों बेहतर हो जाते हैं. यह ग्रे और सिल्वर दो रंगों में उपलब्ध है. इसके डाइमेंशन्स 257.1 x 168.7 x 6.9 mm हैं, जो इसे स्लिम और आसानी से पकड़ने लायक बनाते हैं. Wi-Fi मॉडल का वजन 480 ग्राम और 5G मॉडल का वजन 491 ग्राम है, जो इस साइज के टैबलेट के लिए काफी संतुलित माना जाता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

SamsungSamsung Galaxy Tab A11+Galaxy Tab A11+ price in India

Trending news

कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
Viral News
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
india
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
mumbai businesswoman
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
Winter Session
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
वो दिसंबर याद है! जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस
India Russia News
वो दिसंबर याद है! जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस
संसद आते नहीं, देते हैं बयान... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं
Winter Session
संसद आते नहीं, देते हैं बयान... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
NMIA
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
Winter Session
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
Parliament winter session
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
Parliament winter session
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा