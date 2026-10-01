/14.6 इंच स्क्रीन और 11600mAh की दमदार बैटरी! Samsung Tab S12 Ultra ने मार्केट में मचाया तहलका, जानिए भारत में कीमत

सैमसंग ने अपने प्रीमियम टैबलेट्स की रेंज को इंडिया में अपग्रेड करते हुए दो नए धुरंधर लॉन्च किए हैं. इस बार बाज़ार में आए हैं Galaxy Tab S12+ और Galaxy Tab S12 Ultra. अगर आप पढ़ाई, ऑफिस के भारी-भरकम काम या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए एक मजबूत और पावरफुल डिवाइस तलाश रहे हैं, तो ये टैबलेट्स सीधे आपकी ज़रूरत पर फिट बैठते हैं. इनमें कंपनी ने नई जनरेशन का प्रोसेसर दिया है, स्क्रीन क्वालिटी में सुधार किया है और कैमरों को भी पहले से बेहतर बनाया है.
अगर आप इन्हें खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सैमसंग ने इन्हें वाई-फाई और 5G दोनों कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में उतारा है. दोनों ही मॉडल्स में आपको स्टैंडर्ड 12GB रैम मिलती है.
वाई-फाई मॉडल (256GB स्टोरेज वाला) - 1,49,999 रुपये
वाई-फाई मॉडल (512GB स्टोरेज वाला) - 1,69,999 रुपये
5G नेटवर्क वाला मॉडल (256GB स्टोरेज) - 1,64,999 रुपये
5G नेटवर्क वाला मॉडल (512GB स्टोरेज) - 1,84,999 रुपये
इसकी शुरुआत वाई-फाई वाले 256GB वेरिएंट से होती है, जिसकी कीमत 1,29,999 रुपये रखी गई है. अगर आप इसका टॉप-एंड 5G मॉडल (512GB) लेते हैं, तो इसके लिए आपको 1,64,999 रुपये खर्च करने होंगे.
Galaxy Tab S12 Ultra: बड़ी स्क्रीन के शौकीनों के लिए
अगर आपकी प्राथमिकता बहुत बड़ी स्क्रीन पर काम करना, ड्रॉइंग बनाना या फिल्में देखना है, तो Ultra मॉडल आपको निराश नहीं करेगा. इसमें 14.6-इंच की विशाल Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 2960x1848 पिक्सल है. स्क्रीन पर चीजें बेहद स्मूथ चलें, इसके लिए 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है. अगर आप कड़कती धूप में भी बाहर बैठकर काम करते हैं, तो 1,600 निट्स की ब्राइटनेस की वजह से स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखाई देती है.
अगर आपको लगता है कि 14.6-इंच का टैबलेट हाथ में पकड़ने में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो Plus मॉडल ज्यादा सही ऑप्शन साबित होता है. इसमें 12.6-इंच की AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 2800x1752 पिक्सल है. इसमें भी आपको Ultra वाले मॉडल की तरह ही 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,600 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है.
टैबलेट्स में स्पीड और परफॉर्मेंस की कोई कमी न रहे, इसके लिए सैमसंग ने MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट लगाया है. यह एक हाई-एंड प्रोसेसर है, जो 4K वीडियो एडिटिंग, भारी ग्राफिक्स वाले गेम्स और मल्टी-टास्किंग को बिना किसी लैग के संभाल लेता है. ये दोनों टैबलेट्स एंड्रॉइड 17 पर बेस्ड One UI 9 पर चलते हैं. इसमें सैमसंग के नए Galaxy AI फीचर्स भी शामिल हैं, जो आपके रोज़मर्रा के कामों को काफी हद तक आसान बना देते हैं. अगर आप बहुत ज्यादा फाइलें सेव करते हैं, तो एसडी कार्ड की मदद से इसकी स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा सकते हैं.
वीडियो कॉल्स और कैजुअल फोटोग्राफी के हिसाब से भी इन डिवाइसों में सही हार्डवेयर दिया गया है.
कैमरा सेट-अप: Tab S12 Ultra के बैक पैनल पर 13MP का प्राइमरी और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है. वहीं Tab S12+ में पीछे सिर्फ 13MP का सिंगल कैमरा दिया गया है. हालांकि, ऑनलाइन मीटिंग्स और सेल्फी के लिए दोनों ही मॉडल्स के फ्रंट में 12MP का अल्ट्रावाइड कैमरा लगाया गया है.
बैटरी और चार्जिंग: बड़े Ultra मॉडल में 11,600mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है, जबकि Plus मॉडल 10,600mAh बैटरी के साथ आता है. अच्छी बात यह है कि दोनों ही 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे इतने बड़े साइज की बैटरी भी तेजी से चार्ज हो जाती है.
इसके अलावा, आपको अलग से कोई पेन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सैमसंग बॉक्स के अंदर ही S Pen साथ दे रहा है. साउंड के लिए इसमें 4-चैनल स्पैटियल ऑडियो वाले दमदार स्पीकर्स दिए गए हैं, और यह डिवाइस IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी धूल और पानी से यह सुरक्षित रहेगा.
इन दोनों टैबलेट्स की पहली बिक्री भारत में 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. आप इन्हें सैमसंग के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर (Samsung.com), ऑफलाइन ब्रांड स्टोर्स और प्रमुख रिटेल आउटलेट्स से खरीद पाएंगे.
लॉन्च के मौके पर सैमसंग कई डिस्काउंट्स भी दे रहा है. चुनिंदा बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये तक का तुरंत कैशबैक मिल सकता है. पुराना डिवाइस देकर नया टैबलेट लेने पर 5,000 रुपये तक का अपग्रेड बोनस भी मिलेगा. अगर आप इसके साथ कोई सैमसंग स्मार्टफोन भी खरीदते हैं, तो कुल 15,000 रुपये तक की बचत हो सकती है. इसके अलावा एक्सेसरीज पर 30% की छूट और 24 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मौजूद है.