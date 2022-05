खलबली मचाने आ रहा है Samsung का धांसू Tablet! फीचर्स जानकर झूम उठे फैंस, जानिए सबकुछ

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Specifications Leaked: सैमसंग (Samsung) दुनिया के सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय टेक ब्रांड्स में से एक है. स्मार्टफोन्स के साथ-साथ सैमसंग स्मार्ट टीवी और टैबलेट जैसे और भी कई सरते गैजेट्स बनाता है. दो साल पहले सैमसंग ने एक नया टैबलेट, Samsung Galaxy Tab S6 Lite लॉन्च किया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब इस टैबलेट का एक नया मॉडल मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है. आइए Samsung Galaxy Tab S6 Lite के नए मॉडल के बारे में डिटेल में जानते हैं..

लॉन्च होने जा रहा Samsung Galaxy Tab S6 Lite का नया मॉडल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Samsung Galaxy Tab S6 Lite के लॉन्च को लेकर खबरें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि सैमसंग (Samsung) के इस टैबलेट को कई यारी सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर देखा जा चुका है. इस टैबलेट को ब्लूटूथ एसआईजी सर्टिफिकेशन (Bluetooth SIG Certification) वेबसाइट और एफसीसी (FCC) डेटाबेस पर देखा गया है.

एसआईजी सर्टिफिकेशन (Bluetooth SIG Certification) वेबसाइट इस टैबलेट को SM-P613 और SM-P619 मॉडल नंबर्स में देखा गया है और एफसीसी (FCC) डेटाबेस पर इसके SM-P613 मॉडल नंबर को देखा जा सकता है.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite के फीचर्स

आइए इस टैबलेट के फीचर्स के बारे में जानते हैं. आपको बता दें कि सैमसंग के इस लेटेस्ट टैबलेट के बारे में कंपनी की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है लेकिन लीक्स और सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स के जरिए इस टैबलेट के बारे में काफी जानकारी सामने आई है. आपको बता दें कि गीकबेंच लिस्टिंग (Geekbench Listing) के हिसाब से Samsung Galaxy Tab S6 Lite स्नैपड्रैगन 720G (Snapdragon 720G) प्रोसेसर पर काम कर सकता है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड 1.8GHz होगी, मैक्स क्लॉक स्पीड 2.32GHz होगी और अड्रेनो (Adreno) 618 GPU होगा.

ये एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स (Android 12 Out of the Box) पर चलेगा और इसमें आपको 4GB तक RAM दिया जाएगा. एफसीसी (FCC) लिस्टिंग के हिसाब से Samsung Galaxy Tab S6 Lite 15W के चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है.

फिलहाल Samsung Galaxy Tab S6 Lite की कीमत और उपलब्धता को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.