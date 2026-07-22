/Samsung Unpacked 2026: आज आ रहे हैं 3 नए फोल्डेबल फोन्स और स्मार्ट ग्लासेस! इवेंट से पहले लीक हुए सारे राज

टेक दुनिया की सबसे दिग्गज कंपनी सैमसंग अपने साल के सबसे बड़े इवेंट 'Samsung Galaxy Unpacked 2026' के लिए पूरी तरह तैयार है. स्मार्टफोन लवर्स और टेक एंथूज़ियास्ट्स के लिए यह इवेंट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस बार कंपनी सिर्फ नए फोन ही नहीं, बल्कि कई क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स पेश करने वाली है. लीक्स और रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार नेक्स्ट जेनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, AI तकनीक से लैस नई स्मार्टवॉच और यहां तक कि सैमसंग के स्मार्ट ग्लासेस की झलक भी देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं कि इस बार सैमसंग अपने इस मेगा इवेंट में क्या-क्या नया लेकर आ रहा है.
सैमसंग इस बार Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 को मार्केट में उतारने जा रहा है. ये नए फोन्स पहले से काफी पतले और हल्के होंगे. कंपनी की नई 'Flex Titanium Technology' की वजह से इस बार डिस्प्ले पर बीच में दिखने वाली झुर्री (Crease) लगभग गायब हो जाएगी. सबसे दिलचस्प बात यह है कि सैमसंग इस बार 'Galaxy Fold 8 Wide' नाम से एक नया चौड़ा फोल्डेबल फोन ला सकता है. यह फोन लंबे स्क्रीन के बजाय एक असली टैबलेट जैसा अनुभव देगा और माना जा रहा है कि यह एप्पल के आने वाले फोल्डेबल फोन का सीधा जवाब होगा.
नए चौड़े फॉर्म फैक्टर वाले फोन के आने से सैमसंग अपने फोन्स के नामों में भी थोड़ा बदलाव कर सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार चौड़े डिस्प्ले वाले वर्जन को सामान्य 'Fold 8' कहा जा सकता है, जबकि पुराने लंबे डिजाइन वाले फोल्डेबल फोन को 'Fold 8 Ultra' का नाम दिया जा सकता है. इसके अलावा इन सभी नए स्मार्टफोन्स में क्वालकॉम का लेटेस्ट और सबसे पावरफुल प्रोसेसर, बेहतर AI फीचर्स और नया One UI 9 सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा.
स्मार्टफोन्स के साथ-साथ सैमसंग अपनी नई स्मार्टवॉच सीरीज Galaxy Watch 9 और Galaxy Watch Ultra को भी पेश करने वाला है. इस बार का मुख्य फोकस हेल्थ ट्रैकिंग और AI पॉवर्ड फिटनेस फीचर्स पर रहने वाला है. लीक्स के मुताबिक, इस वॉच में स्लीप ट्रैकिंग (नींद की निगरानी) और हार्ट रेट मॉनिटरिंग को पहले से ज्यादा सटीक बनाया गया है. यह वॉच आपके स्मार्टफोन के साथ मिलकर आपको पर्सनलाइज्ड हेल्थ टिप्स भी देगी.
इस पूरे इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण 'Galaxy AI' रहने वाला है. सैमसंग अपने नए AI फीचर्स को स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और स्मार्टवॉच में पहले से ज्यादा गहराई से जोड़ने वाला है. नए अपडेट्स में बेहतर लाइव ट्रांसलेशन, स्मार्ट राइटिंग टूल्स, एडवांस्ड फोटो एडिटिंग और प्रोडक्टिविटी टूल्स शामिल होंगे. यह नया AI फोल्डेबल फोन्स की बड़ी स्क्रीन का सही इस्तेमाल करके मल्टीटास्किंग और कंटेंट क्रिएशन को बेहद आसान बना देगा.
स्मार्टफोन्स और स्मार्टवॉच के अलावा, सैमसंग अपने अपकमिंग XR (Extended Reality) स्मार्ट ग्लासेस की एक झलक भी दुनिया को दिखा सकता है. कंपनी पहले ही पुष्टि कर चुकी है कि वह गूगल और क्वालकॉम के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. हालांकि इसका पूरा लॉन्च बाद में होगा, लेकिन इस Unpacked इवेंट में इसके फीचर्स और सैमसंग इकोसिस्टम के साथ इसके जुड़ाव की अहम जानकारियां शेयर की जा सकती हैं.