Samsung Galaxy Unpacked Event Today: कैसे देखें Galaxy S26 Series Launch Live? जानिए और क्या होगा पेश

Samsung Galaxy Unpacked 2026: सैमसंग आज रात 11:30 बजे अपने बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked 2026' में नई Galaxy S26 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है. इस इवेंट में दमदार Galaxy S26 Ultra, एडवांस Galaxy AI 2.0 और नए Galaxy Buds 4 पर सबकी नजरें होंगी. इस इवेंट को सैमसंग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 25, 2026, 10:09 AM IST
Samsung Galaxy Unpacked 2026: अगर आप Samsung कंपनी के फोन और गैजेट्स के शौकीन हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है. क्योंकि दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी सैमसंग (Samsung) आज अपने सबसे बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked 2026' की शुरुआत करने जा रही है. इस इवेंट में कंपनी अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Samsung Galaxy S26 से पर्दा उठाएगी. इस साल का अनपैक्ड इवेंट इसलिए भी खास है क्योंकि सैमसंग केवल फोन ही नहीं, बल्कि Galaxy AI 2.0 का एक नया संसार पेश करने जा रहा है, जो आपके काम करने के अंदाज को पूरी तरह बदल देगा.

कब होगा यह इवेंट?
Samsung का यह ग्लोबल इवेंट आज रात यानी 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने जा रहा है. भारतीय दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें इसके लिए ज्यादा देर तक जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह शो भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे शुरू होगा.

कहां देख सकते हैं यह इवेंट?
अगर आप इस ग्रैंड इवेंट को देखना चाहते हैं, तो इसका सीधा प्रसारण सैमसंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर होगा. इसके साथ ही इवेंट को आप सैमसंग की वेबसाइट (Samsung.com) पर भी जाकर देख सकते हैं. कंपनी अपने इवेंट के फेसबुक और एक्स (Twitter) पेज पर भी पल-पल के अपडेट्स साझा करेगी.

इस इवेंट में क्या होगा खास?
लीक्स और रिपोर्ट्स की मानें तो इस इवेंट में कंपनी तीन धाकड़ फोन Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर सकती है. वहीं इस साल कंपनी ने इवेंट की थीम 'Galaxy AI' रखी है. चर्चा है कि सैमसंग इस बार ऐसा स्मार्टफोन ला रहा है, जो न सिर्फ आपके मैसेज टाइप करेगा, बल्कि वीडियो कॉल के दौरान आपकी भाषा को सामने वाले की भाषा में रियल-टाइम में बदल देगा. इसके साथ ही इसमें फोटो से ऑब्जेक्ट्स को और भी सफाई से हटाने वाले फीचर्स मिलेंगे. फोन के साथ-साथ कंपनी अपने नए ईयरबड्स Buds 4 और Buds 4 Pro भी लॉन्च कर सकती है. इनमें पहले से बेहतर नॉयस कैंसिलेशन और लंबी बैटरी लाइफ मिलने की उम्मीद है.

नए फोन में कैमरा और प्रोसेसर होगा खास
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए S26 Ultra में नया 200MP+ सेंसर मिल सकता है, जो रात के अंधेरे में भी ऐसी फोटो खींचेगा जैसे दिन का उजाला हो. इसके अलावा नए प्रोसेसर के साथ फोन की स्पीड किसी सुपरकंप्यूटर से कम नहीं होगी.

प्री-बुकिंग और ऑफर्स
सैमसंग ने भारत में इन फोनों के लिए प्री-रिजर्व विंडो पहले ही खोल रखी है. अगर आप आज फोन बुक करते हैं, तो आपको खास बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और गैलेक्सी इकोसिस्टम के अन्य प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिल सकता है.

क्या सैमसंग फिर मारेगा बाजी?
आज की रात सिर्फ एक लॉन्च इवेंट नहीं है, बल्कि यह टेक वर्ल्ड के भविष्य का ट्रेलर है. क्या सैमसंग अपने नए AI फीचर्स और शानदार कैमरे के दम पर Apple को मात दे पाएगा? इसका जवाब आज रात 11:30 बजे मिल जाएगा.

