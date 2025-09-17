Samsung Galaxy Watch 8 Classic Review: क्या है यह 2025 की सबसे स्मार्ट वॉच? जानिए खूबियां और कमियां

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Review: स्मार्टवॉच की दुनिया में सैमसंग हमेशा अपनी अलग पहचान रखता है और Galaxy Watch 8 Classic इस परंपरा को और मजबूत करता है. यह वॉच क्लासिक डिजाइन, पावरफुल फीचर्स और Google के Gemini AI असिस्टेंट के साथ आती है. मैंने इसे लगभग तीन हफ्ते तक इस्तेमाल किया, जिसमें वर्कआउट, नोटिफिकेशन, स्लीप ट्रैकिंग और डेली यूज शामिल था. इस रिव्यू में जानते हैं कि इसमें क्या खूबियां हैं और कहां यह थोड़ा पीछे रह जाती है.

डिजाइन और डिस्प्ले: पुरानी खूबसूरती में आधुनिक ट्विस्ट

Watch 8 Classic को देखते ही यह Ultra मॉडल जैसा लगता है. इसमें स्टेनलेस स्टील बॉडी, स्क्वायर कुशन फ्रेम और रोटेटिंग बेजल दिया गया है, जिसे लोग तुरंत पहचान लेते हैं. मेन्यू स्क्रॉल करने के लिए यह बेजल अब भी सबसे बेहतरीन इनपुट तरीका है. हालांकि, इसका साइज बड़ा है. 46mm फ्रेम और 64 ग्राम वजन इसे हल्की कलाई वाले यूजर्स के लिए भारी बना देता है. डिस्प्ले 1.34 इंच का है, जो 3000 निट्स ब्राइटनेस तक जाता है. बाहर धूप में स्क्रीन शानदार दिखती है, लेकिन फ्रेम के हिसाब से डिस्प्ले थोड़ा छोटा लगता है. नए Dynamic Lug डिजाइन की वजह से स्ट्रैप बदलना आसान है और वॉच हाथ पर बेहतर फिट होती है.

सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस: AI की ताकत

यह पहली सैमसंग वॉच है जिसमें Google Gemini AI बिल्ट-इन मिलता है. आप इससे रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, वेदर अपडेट ले सकते हैं और टास्क का सारांश पूछ सकते हैं. हालांकि कभी-कभी यह बीच में जवाब देना बंद कर देता है, लेकिन ज्यादातर समय अनुभव शानदार रहा.

वॉच One UI 8 (Wear OS 6 पर आधारित) पर चलती है और इसमें नया Exynos W1000 चिपसेट, 2GB RAM और 64GB स्टोरेज दिया गया है. इंटरफेस स्मूथ और तेज है. Now Bar और मल्टी-इन्फो टाइल्स जैसे नए फीचर्स यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं.

लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ हेल्थ फीचर्स केवल सैमसंग फोन के साथ ही काम करते हैं. नॉन-सैमसंग एंड्रॉइड फोन पर भी यह अच्छा चलता है, लेकिन सभी फीचर्स का पूरा फायदा नहीं मिल पाता.

हेल्थ ट्रैकिंग: सेंसरों की भरमार

सैमसंग ने इस वॉच में लगभग हर तरह का सेंसर दिया है—हार्ट रेट, SpO2, ECG, बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, ड्यूल-फ्रीक्वेंसी GPS और इन्फ्रारेड टेम्परेचर. सबसे खास है Antioxidant Index, जो आपकी स्किन में कैरोटेनॉइड लेवल को स्कैन कर 0 से 100 तक का स्कोर देता है. यह आपके डाइट और हेल्थ को जोड़ने का एक अनोखा तरीका है. इसी तरह, Vascular Load आपके ब्लड सिस्टम पर पड़ने वाले स्ट्रेस को मापता है और लाइफस्टाइल डेटा के साथ जोड़कर इनसाइट देता है. स्टेप काउंट, स्लीप ट्रैकिंग और रनिंग कोच सभी काफी सटीक पाए गए और Apple Watch Ultra 2 जैसे प्रीमियम डिवाइस के करीब थे.

बैटरी लाइफ

वॉच में 445mAh बैटरी है. Always-On Display ऑन करने पर 30–32 घंटे और ऑफ करने पर लगभग 40 घंटे चलती है. चार्जिंग में 90 मिनट लगते हैं, जो इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा स्लो है.

वर्डिक्ट: मिलता है शानदार एक्सपीरियंस

Galaxy Watch 8 Classic शानदार अनुभव देती है. रोटेटिंग बेजल मजेदार है, Gemini AI से वॉच और स्मार्ट लगती है और हेल्थ फीचर्स मार्केट में सबसे एडवांस्ड हैं. लेकिन कीमत (₹46,999 – Bluetooth, ₹50,999 – LTE) इसे थोड़ा मुश्किल विकल्प बनाती है. रेगुलर Galaxy Watch 8 लगभग वही फीचर्स सस्ते में देती है, जबकि थोड़े ज्यादा दाम में Ultra 2 बेहतर बैटरी और बड़ी स्क्रीन ऑफर करता है. अगर आपको रोटेटिंग बेजल पसंद है, एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग चाहिए और बड़ा डिजाइन कोई दिक्कत नहीं है, तो यह आपके लिए बेस्ट स्मार्टवॉच हो सकती है.

खूबियां (Pros)

• प्रीमियम और सॉलिड डिजाइन

• रोटेटिंग बेजल का मजेदार और प्रैक्टिकल यूज

• Google Gemini AI का बिल्ट-इन सपोर्ट

• हेल्थ और फिटनेस सेंसर की भरमार

• स्मूथ परफॉर्मेंस और बेहतर UI

कमियां (Cons)

• बड़ी कलाई के लिए ही ज्यादा उपयुक्त

• डिस्प्ले साइज थोड़ा छोटा लगता है

• बैटरी लाइफ ठीक-ठाक

• चार्जिंग स्पीड स्लो

• कुछ हेल्थ फीचर्स सिर्फ Samsung फोन्स पर उपलब्ध