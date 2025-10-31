Samsung Galaxy Watch 8 Review: क्या वाकई स्मार्टवॉच गेम चेंजर है? जानिए 1 महीने के इस्तेमाल के बाद हमारा पूरा रिव्यू

Samsung Galaxy Watch 8 का डिजाइन पहली नजर में ही प्रीमियम फील देता है. इस बार कंपनी ने इसमें Galaxy Watch Ultra 2 से प्रेरित डिजाइन दिया है. गोल डायल अब एक स्क्वायर-कर्व्ड “squircle” एल्युमिनियम फ्रेम में मौजूद है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है. बेसिक सिलिकॉन स्ट्रैप के बावजूद इसकी फिनिशिंग और कम्फर्ट शानदार है. 4.4cm का Super AMOLED डिस्प्ले इस घड़ी का सबसे बड़ा हाइलाइट है. 3000 nits की ब्राइटनेस के साथ यह धूप में भी बेहद क्लियर और कलरफुल दिखता है. Always-On Display फीचर से जानकारी झट से देखी जा सकती है और टच रिस्पॉन्स भी स्मूद है. इसके नेविगेशन के लिए टच-बेस्ड बेजल मौजूद है, जो क्लासिक अनुभव देता है. डिजाइन की बात करें तो यह घड़ी Apple Watch से भी ज्यादा स्टाइलिश लगती है. इसकी कर्व्ड बॉडी और हल्के वजन की वजह से इसे पूरे दिन पहनना बेहद आसान है.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर: अब नहीं दिखता कोई लैग

Galaxy Watch 8 को कंपनी ने अपने नए 3nm 5-core चिपसेट से लैस किया है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. पुराने सैमसंग वॉच मॉडल्स में जो लैग और स्लो रिस्पॉन्स की समस्या थी, वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है. यह घड़ी Wear OS के लेटेस्ट वर्जन पर चलती है, जिसमें Samsung One UI for Watch दिया गया है. इसका इंटरफेस कस्टमाइजेबल है और स्मूद एनीमेशन के साथ काम करता है. आप Google Play Store से थर्ड पार्टी ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे इसकी फंक्शनैलिटी और बढ़ जाती है.

इसमें Google Pay, Gemini वॉयस असिस्टेंट और Samsung Pay जैसे फीचर्स शामिल हैं. वॉच में इन-बिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर हैं, जिनसे कॉल रिसीव की जा सकती है, हालांकि आउटडोर में वॉल्यूम थोड़ा कम लगता है. हालांकि एक कमी यह है कि Samsung के फुल फीचर्स केवल Samsung फोन्स के साथ ही मिलते हैं. अगर आप इसे किसी अन्य Android डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, तो कुछ हेल्थ ट्रैकिंग और eSIM फीचर्स गायब हो जाते हैं.

हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग: सबसे भरोसेमंद साथी

Galaxy Watch 8 की सबसे बड़ी खासियत इसका हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग सिस्टम है. इसमें हार्ट रेट मॉनिटर, ECG, BIA सेंसर और यहां तक कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं. हालांकि, ब्लड प्रेशर के लिए इसे मेडिकल-ग्रेड डिवाइस से सिंक करना जरूरी है. यह घड़ी चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज को अपने आप ट्रैक कर लेती है. साथ ही, इसकी स्लीप ट्रैकिंग और स्ट्रेस मॉनिटरिंग फीचर काफी सटीक हैं. दिन में छोटी झपकी के दौरान भी यह स्लीप डेटा रिकॉर्ड करती है. इसके अलावा, इसका Mindfulness App तनाव कम करने और मेंटल हेल्थ ट्रैक करने में मदद करता है. Fitness Coaching फीचर आपके लिए पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान तैयार करता है, ताकि आप अपनी फिटनेस को बेहतर बना सकें.

बैटरी और चार्जिंग: थोड़ा सुधार, पर और चाहिए दम

Samsung ने Galaxy Watch 8 की बैटरी लाइफ में सुधार किया है, लेकिन यह अब भी परफेक्ट नहीं है. अगर आप Always-On Display चालू रखते हैं और दिनभर एक्टिविटी ट्रैक करते हैं, तो यह एक दिन आसानी से निकाल लेती है. हालांकि, जैसे ही आप LTE मोड चालू करते हैं या इसे Google Pixel 10 जैसे नॉन-सैमसंग फोन से कनेक्ट करते हैं, बैटरी तेजी से खत्म होती है. कंपनी को LTE वर्जन में पावर मैनेजमेंट पर और काम करने की जरूरत है. चार्जिंग के लिए इसमें Samsung का वायरलेस पक्क चार्जर दिया गया है, जो बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने में लगभग 1.5 घंटे लेता है. अफसोस की बात है कि यह Qi-standard वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता.

कीमत और वैरिएंट्स

Samsung Galaxy Watch 8 को प्रीमियम सेगमेंट में उतारा गया है, लेकिन इसकी कीमत को देखते हुए इसे किफायती कहा जा सकता है.

• 4cm Bluetooth वर्जन: ₹32,999

• 4cm LTE वर्जन: ₹36,999

• 4.4cm Bluetooth वर्जन: ₹35,999

• 4.4cm LTE वर्जन: ₹39,999

यह कीमत इसे Google Pixel Watch 4 के मुकाबले एक बेहतरीन विकल्प बनाती है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो Android इकोसिस्टम में हैं.

खूबियां

• शानदार डिजाइन और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी

• बेहद ब्राइट और क्लियर AMOLED डिस्प्ले

• नया 3nm चिपसेट, जो लैग को खत्म करता है

• सटीक हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग

• स्मूद Wear OS अनुभव

कमियां

• बैटरी बैकअप अभी भी सीमित

• नॉन-सैमसंग फोन्स पर कुछ फीचर्स काम नहीं करते

• Qi वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट की कमी

• आउटडोर में कॉल वॉल्यूम कम

Verdict: क्या खरीदना चाहिए Galaxy Watch 8?

अगर आप एक Android यूजर हैं और एक स्टाइलिश, परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड और हेल्थ-फोकस्ड स्मार्टवॉच चाहते हैं, तो Samsung Galaxy Watch 8 आपके लिए एक शानदार विकल्प है. इसका डिस्प्ले, डिजाइन और फिटनेस ट्रैकिंग इसे मार्केट में टॉप पर लाते हैं. हालांकि, अगर आप लंबे बैटरी बैकअप या किसी नॉन-सैमसंग फोन के साथ कंप्लीट अनुभव चाहते हैं, तो यह थोड़ी निराश कर सकती है. कुल मिलाकर, Galaxy Watch 8 आज की तारीख में Android यूजर्स के लिए सबसे बेहतर स्मार्टवॉच में से एक है.