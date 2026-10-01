/Samsung Galaxy Watch 9 Review: हाथ उठाते ही बोलेगा AI अस्सिटेंट! खरीदने से पहले जानिए खूबियां और कमियां

क्या आप एक ऐसी स्मार्टवॉच ढूंढ रहे हैं जो आपके रोजमर्रा के कामों में आपका साथ दे और आपकी कलाई पर भारी भी न लगे? सैमसंग ने अपनी नई Galaxy Watch 9 मार्केट में उतार दी है. यह वॉच कोई पहाड़ चढ़ने या समुद्र में गोता लगाने वाले एथलीट्स के लिए नहीं, बल्कि हम और आप जैसे नॉर्मल लोगों के लिए बनाई गई है. लेकिन क्या भारी-भरकम कीमत पर आने वाली यह वॉच आपके हार्ड-अर्न्ड पैसों के लायक है? 1 महीने रेगुलर यूज करने के बाद जानिए कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस...
अगर इसके लुक की बात करें तो सैमसंग ने इसमें पुराना वाला "कुशन डिजाइन" यानी गोल और चौकोर का मिक्स ही बरक़रार रखा है. अच्छी बात यह है कि यह वॉच आपकी कलाई के बहुत करीब चिपकी रहती है. इसके नए स्ट्रैप अटैचमेंट सिस्टम की वजह से पट्टे बाहर की तरफ़ नहीं भागे रहते.
अगर आप इसे आधिकारिक फैब्रिक बैंड (Fabric Band) के साथ पहनते हैं तो आप सिलिकॉन वाले पट्टों को भूल ही जाएंगे. यह बेहद हल्की है. 44mm मॉडल का वजन केवल 34 ग्राम (और 40mm वाले का मात्र 31.5 ग्राम) है. कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि आपने हाथ में कुछ पहना ही नहीं है. किसी भी रोज पहनने वाली स्मार्टवॉच के लिए इस तरह का कम्फर्ट होना सबसे जरूरी बात है.
Galaxy Watch 9 को सेट करते ही इसमें नए One UI 9 Watch का सपोर्ट देखने को मिलता है. हालांकि यह पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई बहुत अलग नहीं है, लेकिन इसमें कुछ छोटे और बेहद काम के फीचर्स जोड़े गए हैं.
डबल पिंच और शेक गेस्चर: अब आप अपनी उंगलियों को दो बार एक साथ दबाकर (Double Pinch) किसी भी नोटिफिकेशन या ओके बटन को कन्फर्म कर सकते हैं. अगर आपको कोई नोटिफिकेशन हटाना है तो बस अपनी कलाई को दो बार हिलाएं (Shake) और नोटिफिकेशन गायब हो जाएगा.
रेज टू टॉक (Raise to Talk): जैसे ही आप हाथ को अपने मुंह के पास लाएंगे, Bixby या Google Gemini अस्सिटेंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा. आपको स्क्रीन को छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हाथ भरे होने पर यह फीचर बहुत काम आता है.
इस बार सैमसंग ने अपने इन-हाउस Exynos प्रोसेसर को टाटा-बाय-बाय कहकर क्वालकॉम का धांसू Snapdragon Wear Elite चिपसेट इस्तेमाल किया है. कागजों पर देखा जाए तो यह पिछले चिपसेट के मुकाबले दोगुना फास्ट है.
apps तेजी से खुलते हैं, इंटरफेस बहुत स्मूथ लगता है और वर्कआउट तुरंत ट्रैक होना शुरू हो जाता है. लेकिन सच कहें तो पुराना Exynos W1000 चिपसेट भी कोई धीमा नहीं था. एक नॉर्मल स्मार्टवॉच यूजर के लिए यह नया प्रोसेसर थोड़ा सा ओवरकिल (जरूरत से ज्यादा) लगता है. इससे वॉच में आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए काफी जगह बन जाती है, लेकिन यह कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं है जो आपकी जिंदगी रातों-रात बदल दे.
Galaxy Watch 9 अगर अपनी पुरानी जेनरेशन की वॉच से सबसे अलग नजर आती है, तो वो है इसके हेल्थ फीचर्स. सैमसंग ने अपने हेल्थ ऐप को पूरी तरह नए अवतार में पेश किया है.
शोर का अलर्ट (Hearing Health): यह वॉच आपके आसपास के शोर को नापती है. जैसे ही आवाज का लेवल आपके कानों के लिए ख़तरनाक स्तर तक पहुंचता है, वॉच तुरंत अलर्ट भेज देती है कि आप अपने कानों को बचाएं.
वाइटल्स (Vitals Index): यह आपके दिल की धड़कन के उतार-चढ़ाव (HRV), त्वचा के तापमान और सांस लेने की गति को 5 वर्टिकल बार में दिखाता है. अगर सारे बार सही रेंज में हैं तो आप पूरी तरह फिट हैं.
फिटनेस इंडेक्स (Fitness Index): यह एक जासूसी ग्राफ की तरह आपको बताता है कि आपकी स्टैमिना, कार्डियो, ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है. इससे आपको पता चलता है कि जिम में आपको किस चीज पर ज्यादा मेहनत करनी है.
हमने जब इसे 12 किलोमीटर लंबी वॉक पर टेस्ट किया तो इसने कितना पसीना बहा, शरीर में कितना पानी कम हुआ और बॉडी ने कितना फैट या कार्ब्स बर्न किया, इन सब की बिल्कुल सटीक रिपोर्ट दी.
अगर इस वॉच में कोई सबसे बड़ी ख़राबी है तो वो है इसकी निराशाजनक बैटरी लाइफ. सैमसंग ने 40mm मॉडल में बैटरी 20% बढ़ाई है, लेकिन 44mm वाले मॉडल में सिर्फ़ 2.3% की ही मामूली बढ़ोतरी की है. ऊपर से नया Snapdragon प्रोसेसर भी काफी पावर खींचता है.
नतीजा यह है कि इस वॉच को आपको रोज चार्ज करना ही पड़ेगा. अगर आप Always On Display बंद भी रखते हैं और हार्ट रेट ट्रैकिंग को 10 मिनट के अंतराल पर सेट करते हैं, तब भी रात होते-होते वॉच की बैटरी 15% से नीचे पहुंच जाती है. अगर आप ऑफिस के बाद सीधे किसी पार्टी या वॉक पर निकल जाएं, तो बहुत मुमकिन है कि रास्ते में ही वॉच बंद हो जाए. अगर बैटरी बचाने के लिए स्मार्टवॉच के काम के फीचर्स ही बंद करने पड़ें, तो फिर ऐसी स्मार्टवॉच का क्या फायदा?
बैटरी तो जल्दी ख़त्म होती ही है, इसे चार्ज होने में भी काफी समय लगता है. 0% से 100% फुल चार्ज होने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं. जहाँ Apple Watch Series 12 और Pixel Watch 5 सिर्फ़ 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं, वहीं Galaxy Watch 9 कछुए की चाल से चार्ज होती है. टेस्ट करने पर पाया गया कि वॉच गर्म होने से बचने के लिए अपनी चार्जिंग स्पीड को काफी कम कर देती है.
अगर ओवरऑल देखें तो Samsung Galaxy Watch 9 एक बेहतरीन स्मार्टवॉच है. यह कलाई पर बेहद कम्फर्टेबल है, दिखने में प्रीमियम है और इसके हेल्थ फीचर्स भी काफी सटीक काम करते हैं. Spotify और Todoist जैसे Wear OS ऐप्स इस पर मक्खन की तरह चलते हैं. इसकी शुरुआती कीमत लगभग $379 (करीब 31,500 रुपये) है.
लेकिन अगर आपके पास पहले से Galaxy Watch 7 या Watch 8 मौजूद है, तो आपको इसे ख़रीदने की कोई ख़ास जरूरत नहीं है. इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. अगर आप इसकी ढीली बैटरी लाइफ और धीमी चार्जिंग से समझौता कर सकते हैं, तभी इस वॉच पर अपने पैसे खर्च करें. वरना किसी सेल या अच्छे ऑफर का इंतजार करना ही समझदारी होगी.