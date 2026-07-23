Samsung ने लॉन्च की 'सुपर' स्मार्टवॉच! Galaxy Watch Ultra2 में मिली तगड़ी बैटरी और AI सेफ्टी, प्री-ऑर्डर डेट्स का खुलासा

सैमसंग ने अपने गैलेक्सी अनपैक्ड जुलाई 2026 इवेंट में स्मार्टवॉच की दुनिया में बड़ा धमाका कर दिया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर Samsung Galaxy Watch Ultra2 और Galaxy Watch9 को पेश कर दिया है. ये नई स्मार्टवॉच नए स्नैपड्रैगन वियर एलीट प्रोसेसर और Wear OS 7 पर आधारित One UI 9 Watch के साथ आती हैं. अगर आप अपने फिटनेस, हेल्थ ट्रैकिंग और आउटडोर एडवेंचर के लिए एक प्रीमियम डिवाइस की तलाश में हैं, तो सैमसंग की यह नई सीरीज आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है.
सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा2 को खासतौर पर एथलीटों और आउटडोर स्पोर्ट्स लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 47mm का टाइटेनियम केस मिलता है, जिसकी स्क्रीन ब्राइटनेस 5,000 nits तक जाती है. इसका मतलब है कि तेज धूप में भी आपको डिस्प्ले एकदम साफ दिखेगा. वहीं गैलेक्सी वॉच9 40mm और 44mm साइज में आती है. इसका एल्युमिनियम डिजाइन काफी स्लिम और हल्का है, जिससे आप इसे 24 घंटे बिना किसी परेशानी के पहन सकते हैं.
दोनों ही स्मार्टवॉच में क्वालकॉम का नया Snapdragon Wear Elite (3nm) प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ 2GB रैम मिलती है. गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा2 में 64GB स्टोरेज दी गई है, जबकि वॉच9 में 32GB स्टोरेज मौजूद है. यह नया प्रोसेसर वॉच की स्पीड को काफी बढ़ा देता है और बैटरी की खपत को कम करता है. यह वॉच ब्लूटूथ 6.0, एनएफसी और डुअल-फ्रीक्वेंसी जीपीएस को सपोर्ट करती है.
इन स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत इनके एआई आधारित हेल्थ फीचर्स हैं. सैमसंग के बायोएक्टिव सेंसर की मदद से अब आप स्लीप एप्निया (Sleep Apnea) डिटेक्शन, वाइटल्स मॉनिटरिंग और हार्ट हेल्थ स्कोर चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, इनमें डेली कार्डियो लोड और फिटनेस इंडेक्स जैसे फीचर्स भी शामिल हैं, जो आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से पर्सनल हेल्थ टिप्स देते हैं.
बैटरी बैकअप के मामले में Galaxy Watch Ultra2 बेहद खास है. इसमें 800mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पुराने मॉडल से करीब 35 प्रतिशत बड़ी है. इसमें EN13319 डाइविंग सर्टिफिकेशन और IP69K रेटिंग दी गई है, जिससे इसे पानी में डाइविंग के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है. दूसरी ओर, Galaxy Watch9 में 40mm मॉडल के लिए 390mAh और 44mm के लिए 445mAh की बैटरी मिलती है.
सैमसंग ने इन दोनों स्मार्टवॉच की प्री-ऑर्डर बुकिंग 22 जुलाई से चुनिंदा मार्केट में शुरू कर दी है. इनकी बिक्री 7 अगस्त से शुरू होगी. हालांकि भारत में इनकी कीमतों का खुलासा होना अभी बाकी है. यह स्मार्टवॉच एंड्रॉयड 13 या उससे ऊपर के वर्जन वाले डिवाइसेज के साथ काम करती हैं.