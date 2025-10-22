Advertisement
trendingNow12970765
Hindi Newsटेक

Apple Vision Pro को टक्कर देने आया Samsung का Galaxy XR हेडसेट, जानिए कीमत और फीचर्स

यह डिवाइस खासतौर पर Apple Vision Pro को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है और सबसे दिलचस्प बात ये है कि यह Google के नए Android XR प्लेटफॉर्म पर चलने वाला पहला हेडसेट है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 22, 2025, 09:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple Vision Pro को टक्कर देने आया Samsung का Galaxy XR हेडसेट, जानिए कीमत और फीचर्स

Samsung ने अपनी नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हुए अपना पहला XR (Extended Reality) हेडसेट – Galaxy XR – लॉन्च कर दिया है. यह डिवाइस खासतौर पर Apple Vision Pro को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है और सबसे दिलचस्प बात ये है कि यह Google के नए Android XR प्लेटफॉर्म पर चलने वाला पहला हेडसेट है. यह प्लेटफॉर्म Samsung, Google और Qualcomm ने मिलकर तैयार किया है. Samsung ने इसे एक इमर्सिव यानी चारों ओर से अनुभव कराने वाली डिवाइस के रूप में पेश किया है, जिसमें यूजर को वर्चुअल और रियलिटी का एक बेहतरीन मिश्रण मिलेगा.

डिजाइन और निर्माण की खूबी
Galaxy XR को बहुत ही आरामदायक और संतुलित डिजाइन में तैयार किया गया है. Samsung का दावा है कि यह हेडसेट यूजर के माथे और सिर के पिछले हिस्से पर वजन को बराबर तरीके से बांटता है, जिससे इसे लंबे समय तक पहनने में थकान महसूस नहीं होती. इसका लाइट शील्ड हटाया भी जा सकता है, जिससे अगर आप चाहें तो इसे और भी हल्का महसूस कर सकते हैं या फिर जब immersive एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसे लगाकर बाहरी रौशनी को पूरी तरह ब्लॉक किया जा सकता है.

शक्तिशाली हार्डवेयर और दमदार फीचर्स
Galaxy XR को Snapdragon XR2+ Gen 2 चिपसेट से पावर किया गया है और इसमें एक खास AI प्रोसेसर (Qualcomm Hexagon NPU) भी लगाया गया है, जो डिवाइस की एआई क्षमताओं को और ज्यादा स्मार्ट बनाता है. इसमें 16GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 3,552 x 3,840 रेजोल्यूशन वाला Micro-OLED स्क्रीन है, जो 27 मिलियन पिक्सल दिखाता है और इसका व्यू एंगल 109 डिग्री हॉरिजॉन्टल व 100 डिग्री वर्टिकल है. यह हेडसेट 60Hz से लेकर 90Hz तक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैमरा और सेंसिंग तकनीक
Galaxy XR में कुल 13 कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं, जिनमें दो हाई-रेजोल्यूशन पास-थ्रू कैमरे, छह वर्ल्ड-फेसिंग ट्रैकिंग कैमरे, चार आई-ट्रैकिंग कैमरे, और एक डेप्थ सेंसर शामिल हैं. यह कैमरे हेडसेट को यूजर की आंखों, हाथों और सिर की हरकत को बेहद सटीकता से पहचानने में मदद करते हैं. साथ ही इसमें 6.5 मेगापिक्सल का कैमरा है जो 3D फोटो और वीडियो कैप्चर करने में सक्षम है.

आवाज और वीडियो का अद्भुत अनुभव
इस डिवाइस में वूफर और ट्वीटर वाले दो स्पीकर दिए गए हैं जो एक दमदार साउंड क्वालिटी देते हैं. इसके साथ 6 माइक्रोफोन लगे हैं जो बीमफॉर्मिंग तकनीक के साथ काम करते हैं, जिससे यूजर की आवाज साफ़ और बाहरी शोर से मुक्त रिकॉर्ड होती है. यह हेडसेट 8K रिजोल्यूशन में 60fps वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है और Dolby Atmos, AAC+, FLAC जैसे कई ऑडियो फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करता है.

AI इंटीग्रेशन और गूगल के ऐप्स का नया रूप
Samsung Galaxy XR में Google का AI सिस्टम, Gemini, सिस्टम लेवल पर इंटीग्रेटेड है. इसका मतलब यह है कि यूजर अपनी आवाज, हाथ के इशारों और आंखों की हरकत से डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है. Google ने अपने कई ऐप्स को इस XR प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइज किया है, जैसे कि Google Maps, जहां यूजर दुनिया को 3D में एक्सप्लोर कर सकता है और पास की जगहों के सुझाव ले सकता है. YouTube में आप वीडियो देखते हुए उससे संबंधित जानकारी पा सकते हैं, और Google Photos में "Auto-spatialise" नामक फीचर 2D फोटो और वीडियो को 3D में बदल देता है.

सुरक्षा और स्मार्ट अनलॉक सिस्टम
Galaxy XR में आईरिस रिकग्निशन (Iris Recognition) भी शामिल है, जिससे आप अपनी आंखों के जरिए डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं और कुछ ऐप्स में पासवर्ड भी डाल सकते हैं. इसके अलावा इसमें विजन करेक्शन के लिए ऑप्टिकल इंसर्ट्स भी अलग से खरीदे जा सकते हैं, जिससे चश्मा पहनने वाले यूजर भी आराम से XR का अनुभव ले सकें.

बैटरी बैकअप और कनेक्टिविटी
इस हेडसेट में लगभग 2 घंटे तक का बैटरी बैकअप है और वीडियो देखने पर यह 2.5 घंटे तक चलता है. अच्छी बात यह है कि आप इसे चार्ज करते हुए भी यूज कर सकते हैं. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है. डिवाइस का वजन लगभग 545 ग्राम है, और इसकी बैटरी पैक का वजन 302 ग्राम है जो अलग से आता है.

लॉन्च की तारीख और कीमत
Samsung Galaxy XR की बिक्री 21 अक्टूबर से अमेरिका और 22 अक्टूबर से कोरिया में शुरू हो चुकी है. इसकी कीमत $1,799 यानी लगभग ₹1,58,000 रुपये रखी गई है. भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

SamsungSamsung Galaxy XR

Trending news

पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज