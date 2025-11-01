अब बजट की चिंता नहीं! Samsung का फोल्डेबल फोन हुआ ₹40,000 सस्ता, जानें कहां मिल रहा है ये बंपर ऑफर

Samsung Galaxy Z Flip 6 Discount: अगर आप नया फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं और बजट के कारण पीछे हट जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी सैमसंग के फोल्डेबल फोन यूजर्स को बड़ा बंपर ऑफर मिल रहा है! सैमसंग के इस मुड़ने वाले प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत में जबरदस्त कटौती हुई है. अब ये हाई-टेक फोन पहले से पूरे 40 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है. अगर आप लंबे समय से फोल्डेबल फोन खरीदने का मन बना रहे थे, तो ये मौका आपके लिए परफेक्ट है.

Samsung स्टाइलिश डिजाइन के साथ आने वाला प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy Z Flip 6 इस समय बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है. अमेजन इस फोन पर जबरदस्त डिस्काउंट दे रहा है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इस फोन पर मिलने वाले ऑफर्स और इसके फीचर्स.

डिस्काउंट ऑफर की पूरी डिटेल पढ़ लीजिए

Samsung Galaxy Z Flip 6 अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ता मिल रहा है. इसका 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट अब मात्र ₹69,999 मिल रहा है, जबकि लॉन्च के समय इसकी कीमत ₹1,09,999 थी यानी सीधा ₹40,000 का डिस्काउंट मिल रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं, तो आपको ₹2,099 का अतिरिक्त कैशबैक भी मिल सकता है, जिससे फोन की इफेक्टिव कीमत ₹67,900 ही रह जाएगी. यह शानदार फोल्डेबल फोन Silver Shadow, Mint और Blue जैसे तीन कलर ऑप्शन के साथ आता है.

Samsung Galaxy Z Flip 6 के फीचर्स जान लीजिए

Samsung का Galaxy Z Flip 6 फोन धांसू फीचर्स और मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है. इस फोन में 6.7 इंच की फोल्डेबल डायनेमिक LTPO AMOLED डिस्प्ले यूजर्स को मिलती है, जिसके बाहर 3.4 इंच की सुपर AMOLED कवर स्क्रीन दिया गया है, जिससे नोटिफिकेशन, कैमरा और ऐप्स को बिना फोन खोले भी यूज किया जा सकता है.

परफॉर्मेंस के लिए यह डिवाइस Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और Adreno 750 GPU के साथ आता है, जो स्मूद मल्टीटास्किंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरियंस देता है. फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस (123-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ) दिया गया है, वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 10MP का फ्रंट कैमरा भी यूजर्स को मिलता है.

पावर के मामले में इसमें 4000mAh की बैटरी मिलती है, जो 25W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है. सेफ्टी और स्मार्ट फीचर्स के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, Samsung Galaxy AI, और कई जरूरी सेंसर जैसे बैरोमीटर और एक्सेलेरोमीटर दिए गए हैं. तो अगर आप Samsung Galaxy Z Flip 6 फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है एक प्रीमियम फोल्डेबल फोन को कम कीमत पर खरीदने का.

