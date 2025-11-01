Advertisement
trendingNow12983697
Hindi Newsटेक

अब बजट की चिंता नहीं! Samsung का फोल्डेबल फोन हुआ ₹40,000 सस्ता, जानें कहां मिल रहा है ये बंपर ऑफर

Samsung Galaxy Z Flip 6 Discount: अगर आप लंबे समय से कोई फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन बजट की वजह से रुक गए थे तो अब खुश हो जाइए! Samsung के प्रीमियम Galaxy Z Flip 6 स्मार्टफोन की कीमत में भारी कटौती हुई है! अब यह शानदार फोन पहले से ₹40,000 सस्ता मिल रहा है. इतना ही नहीं, ऑनलाइन स्टोर पर मिलने वाले एक्स्ट्रा बैंक ऑफर्स और कैशबैक के साथ इसकी कीमत और भी कम हो जाती है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब बजट की चिंता नहीं! Samsung का फोल्डेबल फोन हुआ ₹40,000 सस्ता, जानें कहां मिल रहा है ये बंपर ऑफर

Samsung Galaxy Z Flip 6 Discount: अगर आप नया फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं और बजट के कारण पीछे हट जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी सैमसंग के फोल्डेबल फोन यूजर्स को बड़ा बंपर ऑफर मिल रहा है! सैमसंग के इस मुड़ने वाले प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत में जबरदस्त कटौती हुई है. अब ये हाई-टेक फोन पहले से पूरे 40 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है. अगर आप लंबे समय से फोल्डेबल फोन खरीदने का मन बना रहे थे, तो ये मौका आपके लिए परफेक्ट है.
Samsung स्टाइलिश डिजाइन के साथ आने वाला प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy Z Flip 6 इस समय बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है.  अमेजन इस फोन पर जबरदस्त डिस्काउंट दे रहा है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इस फोन पर मिलने वाले ऑफर्स और इसके फीचर्स.

डिस्काउंट ऑफर की पूरी डिटेल पढ़ लीजिए
Samsung Galaxy Z Flip 6 अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ता मिल रहा है. इसका 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट अब मात्र ₹69,999 मिल रहा है, जबकि लॉन्च के समय इसकी कीमत ₹1,09,999 थी यानी सीधा ₹40,000 का डिस्काउंट मिल रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं, तो आपको ₹2,099 का अतिरिक्त कैशबैक भी मिल सकता है, जिससे फोन की इफेक्टिव कीमत ₹67,900 ही रह जाएगी. यह शानदार फोल्डेबल फोन Silver Shadow, Mint और Blue जैसे तीन कलर ऑप्शन के साथ आता है.

Samsung Galaxy Z Flip 6 के फीचर्स जान लीजिए 
Samsung का Galaxy Z Flip 6 फोन धांसू फीचर्स और मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है. इस फोन में 6.7 इंच की फोल्डेबल डायनेमिक LTPO AMOLED डिस्प्ले यूजर्स को मिलती है, जिसके बाहर 3.4 इंच की सुपर AMOLED कवर स्क्रीन दिया गया है, जिससे नोटिफिकेशन, कैमरा और ऐप्स को बिना फोन खोले भी यूज किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः अब Watch में ही चलाइए WhatsApp, आ गया कमाल का फीचर, Apple यूजर्स की हुई मौज

परफॉर्मेंस के लिए यह डिवाइस Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और Adreno 750 GPU के साथ आता है, जो स्मूद मल्टीटास्किंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरियंस देता है. फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस (123-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ) दिया गया है, वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 10MP का फ्रंट कैमरा भी यूजर्स को मिलता है.

पावर के मामले में इसमें 4000mAh की बैटरी मिलती है, जो 25W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है. सेफ्टी और स्मार्ट फीचर्स के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, Samsung Galaxy AI, और कई जरूरी सेंसर जैसे बैरोमीटर और एक्सेलेरोमीटर दिए गए हैं. तो अगर आप Samsung Galaxy Z Flip 6 फोन खरीदना चाहते हैं तो  आपके लिए शानदार मौका है एक प्रीमियम फोल्डेबल फोन को कम कीमत पर खरीदने का.

ये भी पढ़ेंः Mappls कर देगा Google Maps की छुट्ठी? अब रोड के साथ मिलेगी मेट्रो की A to Z जानकारी

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Samsung Galaxy Z Flip 6 DiscountGalaxy Z Flip 6 Price Dropamazon offer

Trending news

स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने की थी साजिश? FIR में रोहित आर्य पर बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने की थी साजिश? FIR में रोहित आर्य पर बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने