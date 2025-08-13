Samsung Galaxy Z Flip 7 review: 1 महीने चलाने के बाद का एक्सपीरियंस, जानिए क्या हैं कमियां और खूबियां

Galaxy Z Flip 7 review In Hindi: फोल्डेबल स्मार्टफोन की कैटेगरी को बनाने में Samsung का बड़ा हाथ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसके फोन ज्यादा इनोवेटिव नहीं, बल्कि ज्यादा इटरेटिव लगे. इस बार Galaxy Z Flip7 के साथ कंपनी ने आखिरकार कुछ ऐसे अपग्रेड दिए हैं, जो सच में महसूस होते हैं. जुलाई के प्री-ऑर्डर नंबर भी दिखाते हैं कि यूजर्स इसे नोटिस कर रहे हैं. जहां Galaxy Z Fold7 फोकस करता है प्रीमियम रिफाइनमेंट पर, वहीं Z Flip7 का USP है इसका बड़ा और ज्यादा यूजेबल कवर स्क्रीन. इसके अलावा, हार्डवेयर में भी सुधार हुए हैं, लेकिन क्या ये बदलाव इसे 2025 का बेस्ट फ्लिप फोन बनाते हैं? मैंने Galaxy Z Flip 7 को 1 महीने तक इस्तेमाल किया है. आइए बताता हूं आपको अपना एक्सपीरियंस...

बड़ा और ब्राइट कवर स्क्रीन

Galaxy Z Flip7 में 4.1-इंच का कवर डिस्प्ले दिया गया है, जो कैमरों के चारों तरफ फैला है. ये दिखने में शार्प है, धूप में भी ब्राइट रहता है और 120Hz रिफ्रेश रेट देता है. नोटिफिकेशन पढ़ने, टाइप करने और कुछ बेसिक टास्क बिना फोन खोले करने में ये काफी मददगार है. हालांकि, आउट-ऑफ-द-बॉक्स इसमें सिर्फ लिमिटेड ऐप्स सपोर्ट करते हैं. बाकी ऐप्स के लिए Samsung Good Lock के Multistar मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है. फिर भी, परफॉर्मेंस हर बार स्मूद नहीं रहती. कुछ फीचर्स जैसे Now Bar और Gemini Live अच्छे हैं, लेकिन कवर स्क्रीन की पूरी क्षमता अनलॉक करने के लिए अभी और सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए.

कवर स्क्रीन से एक दिन काम करने का अनुभव

जब मैंने सिर्फ कवर स्क्रीन से एक दिन काम करने की कोशिश की, तो सोशल मीडिया पर टाइम अपने आप कम हो गया. Instagram, X (Twitter) जैसे ऐप्स चल जाते हैं, लेकिन छोटे डिस्प्ले पर लंबे समय तक स्क्रॉल करने का मन नहीं करता. Google Maps, YouTube Music, Netflix और Google Photos अच्छे से चलते हैं, और फ्लिप को टेंट मोड में रखकर नेटफ्लिक्स शो बैकग्राउंड में चलाना आसान है. AI ऐप Gemini का छोटे स्क्रीन पर इस्तेमाल करना भी नेचुरल लगता है.

कुछ कमियां – खासकर टाइपिंग और कस्टमाइजेशन में

मैसेज रिप्लाई करना बड़े स्क्रीन की वजह से आसान तो हुआ, लेकिन WhatsApp पर Samsung का डिफॉल्ट कीबोर्ड पूरी स्क्रीन घेर लेता है, जिससे पिछला मैसेज दिखता नहीं. Motorola Razr 60 Ultra में Google Keyboard इसे बेहतर तरह से हैंडल करता है. साथ ही, कवर स्क्रीन पर ऐप ऐड करना, विजेट कस्टमाइज करना या क्लॉक फेस बदलना – इन सबके लिए “फोन खोलें” मैसेज आता है, जो थोड़ा परेशान करता है.

डिजाइन और परफॉर्मेंस

Z Flip7 का डिजाइन स्लिम और रिफाइंड है. Matte बैक प्रीमियम लगता है, लेकिन थोड़ा स्लिपरी है. Motorola Razr 60 Ultra का टेक्सचर्ड बैक ज्यादा ग्रिप देता है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Exynos 2500 प्रोसेसर है, जो डेली टास्क, ब्राउजिंग और लाइट मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है. हेवी गेमिंग में थ्रॉटलिंग होती है, लेकिन ये फोन वैसे भी पावर यूजर्स के लिए नहीं, बल्कि स्टाइल और लाइट यूज के लिए बना है.

कैमरा – फ्लिप स्टाइल का फायदा

50MP प्राइमरी कैमरा डेलाइट में शार्प फोटो देता है. 2x जूम तक रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन 4x से ऊपर डिटेल कम हो जाती है. 12MP अल्ट्रावाइड कैमरा लैंडस्केप और बिल्डिंग शॉट्स के लिए अच्छा है. सेल्फी के लिए मेन कैमरा यूज करने का फायदा बड़ा है, और बड़ी कवर स्क्रीन फ्रेमिंग आसान बनाती है. ग्रुप सेल्फी के लिए अल्ट्रावाइड लेंस भी बढ़िया है.

बैटरी- एक दिन का भरोसा, लेकिन चार्जिंग स्लो

4,300mAh बैटरी एक दिन आसानी से निकाल देती है, लेकिन दूसरे दिन तक नहीं चलती. Motorola Razr 60 Ultra में बैटरी ज्यादा है, लेकिन Flip7 में कवर स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करके बैटरी सेव की जा सकती है. चार्जिंग अब भी 25W तक सीमित है, जो 20% से 100% तक लगभग 80 मिनट लेती है. वायरलेस चार्जिंग 15W है और रात भर चार्ज के लिए ठीक है.

वर्डिक्ट – स्टाइल, फ्लेक्स और थोड़ा सब्र

Samsung Galaxy Z Flip7 अब तक का सबसे पॉलिश्ड फ्लिप फोन है. बड़ा और ब्राइट कवर स्क्रीन, रिफाइंड डिजाइन और 7 साल का अपडेट सपोर्ट इसे लॉन्ग-टर्म के लिए अच्छा बनाते हैं. कमियां हैं – स्लो चार्जिंग, सॉफ्टवेयर लिमिटेशन और हेवी यूज में थ्रॉटलिंग. लेकिन अगर आपको एक स्टाइलिश, पोर्टेबल और मजेदार स्मार्टफोन चाहिए, तो Flip7 एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है.