अचानक बम की तरह फटा Samsung का Fold 3, अचानक निकला धुआं और फिर हुआ कुछ ऐसा

नई दिल्ली. चाड क्रिश्चियन नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उनका नया Samsung Galaxy Z Fold 3 से धुआं निकल रहा है. पोस्ट के अनुसार, डिवाइस में आग लग गई, जब वह इसे सैमसंग को वापस भेजने के लिए पैक कर रहा था. Galaxy Note 7 के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है.

चाड के ट्वीट्स की सीरीज के अनुसार, यह बहुत स्पष्ट है कि डिवाइस में आग लग गई जब वह इसे पैक करने और सैमसंग को वापस भेजने वाला था. आइए जानते हैं आखिर हुआ क्या...

चाड ने पुष्टि की है कि लगभग एक हफ्ते पहले डिवाइस उनकी बाइक से गिर गया और फोन को नुकसान पहुंचा. इसके बाद वो सैमसंग रिपेयर सेंटर पहुंचे. जहां उन्हें रिप्लेसमेंट प्राप्त करने के लिए सैमसंग को यूनिट वापस भेजने कहा गया. जब वह डिवाइस को पैक करने वाले थे, तो डिवाइस में आग लग गई, जो एक पंचर बैटरी के कारण हो सकता है.

उसी ट्वीट में, चाड ने पुष्टि की कि उन्हें यह संदेह नहीं है कि यह नोट 7 प्रकार का मुद्दा है, जहां बैटरी के कारण आग लगी थी. हालांकि, उसने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि अगर ट्रांजिट के दौरान फोन में आग लग जाती तो क्या होता.

The Samsung Galaxy Z Fold 3 blew up on me when I was getting ready to box it up. Had to throw it in the garage. Definitely had some integrity damage. Can you imagine if it did this in shipping pic.twitter.com/OnPHfZmKod

— Chad Christian - American Dream Trading (@CoachCWC) September 26, 2021