Samsung Galaxy Z Fold 6 खरीदने का सपना होगा पूरा, पहली बार यहां मिलने वाला है 54,000 का भारी डिस्काउंट
Samsung Galaxy Z Fold 6 खरीदने का इंतजार लंबे वक्त से कई लोग कर रहे हैं. अब आखिरकार यह सपना साकार होने जा रहा है. इस स्मार्टफोन पर जल्द ही 54,000 रुपये का भारी डिस्काउंट मिलने वाला है

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 21, 2025, 12:22 AM IST
Amazon ने अपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 की तैयारियां पूरी कर ली हैं. यह धमाकेदार सेल 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी ग्राहकों को शानदार ऑफर्स और भारी छूट का फायदा मिलेगा. चाहे बात हो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, होम अप्लायंसेज की, फैशन आइटम्स की या रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के बारे की, हर कैटेगरी में कुछ न कुछ खास मिलने वाला है. हालांकि, इस बार सेल का सबसे बड़ा आकर्षण स्मार्टफोन सेगमेंट में देखने को मिलेगा. खासतौर पर Samsung Galaxy Z Fold 6 पर मिलने वाला डिस्काउंट लोगों का ध्यान खींच रहा है. यह प्रीमियम फोल्डेबल फोन पहली बार इतने कम दाम में उपलब्ध होगा, जिससे टेक लवर्स के बीच इसकी डिमांड और भी बढ़ने की उम्मीद है.

54,000 रुपये कम हुई कीमत
इस साल की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Samsung Galaxy Z Fold 6 को लेकर Amazon ने एक ऐसा ऑफर पेश किया है जो अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट माना जा रहा है. जो लोगों को लंबे वक्त से फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने का सपना देख रहे थे उनके लिए यह मौका किसी जैकपॉट से कम नहीं है. अमेजन की ओर से इसे लेकर पुष्टि भी कर दी गई है कि इस प्रीमियम डिवाइस पर 54,000 रुपये तक की छूट मिल रही है. इस भारी कटौती के बाद इसकी कीमत काफी हद तक कम हो जाएगी.

सिर्फ इतनी कीमत हो गई फोन
जब Samsung Galaxy Z Fold 6 भारत में लॉन्च हुआ था, तब इसकी कीमत 1,64,999 रुपये रखी गई थी, जो इसे एक प्रीमियम सेगमेंट का फोन बनाती है. लेकिन अब Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस फोल्डेबल स्मार्टफोन पर ऐसा ऑफर आया है, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है. सेल के दौरान ग्राहक इसे मात्र 1,10,999 रुपये में खरीद सकते हैं. यानी सीधे 54,000 रुपये की भारी बचत का मौका मिल रहा है.

फोन में लगा है Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट
Samsung Galaxy Z Fold 6 में लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट लगाया गया है, जो इसे स्मूद परफॉर्मेंस देता है. इस फोल्डेबल स्मार्टफोन में अंदर की तरफ 7.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जबकि बाहर की ओर 6.3 इंच की स्क्रीन दी गई है. खास बात ये है कि दोनों ही स्क्रीन Dynamic AMOLED 2X टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, जो शानदार कलर और ब्राइटनेस देती हैं, साथ ही, 120Hz का रिफ्रेश रेट इन डिस्प्ले को और भी ज्यादा फ्लूइड और रेस्पॉन्सिव बनाता है, जिससे गेमिंग और स्क्रॉलिंग का अनुभव काफी बेहतर हो जाता है.

कैमरे के मामले में दमदार है फोन
Samsung Galaxy Z Fold 6 में कैमरे के मामले में दमदार सेटअप दिया गया है. इसमें तीन रियर कैमरे मौजूद हैं, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) को सपोर्ट करता है. इसके साथ 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है जो वाइड एंगल शॉट्स के लिए काम आता है और 10MP का टेलीफोटो कैमरा है जो जूम शॉट्स को बेहतर बनाता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 10MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो क्लियर और डिटेल्ड आउटपुट देता है. बैटरी की बात करें तो इसमें 4400mAh की डुअल सेल बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

;