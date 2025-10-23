Advertisement
मिस कर दिए दिवाली ऑफर्स? कोई बात नहीं! Samsung के इस फोन पर मिल रही है ₹60,000 की छूट, हाथ से न जाने दें मौका

Samsung Galaxy Z Fold 6 Discount: अगर आप इस हाई-टेक और प्रीमियम फोन को खरीदने का प्लान बना रहे हैं और दिवाली ऑफर्स को मिल कर दिए हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी.  Samsung का प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन एक ऐसे ऑफर्स के साथ मिल रहा है जो शायद दोबारा न मिले. आइए जानते हैं इस एक्सक्लूसिव डील की पूरी डिटेल और ऑफर का फायदा उठाने का तरीका.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 23, 2025, 01:14 PM IST
मिस कर दिए दिवाली ऑफर्स? कोई बात नहीं! Samsung के इस फोन पर मिल रही है ₹60,000 की छूट, हाथ से न जाने दें मौका

Samsung Galaxy Z Fold 6 Discount: अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं और दिवाली ऑफर्स मिस कर दिए हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. दिवाली के बाद भी स्मार्टफोन पर बड़ा ऑफर चल रहा है. इसी क्रम में Samsung के फोल्डेबल फोन पर बंपर ऑफर चल रहा है. जिसके तहत Samsung  Galaxy Z Fold 6 पर पूरे ₹60,000 हजार से भी ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप एक प्रीमियम फोन की तलाश में हैं तो ये फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है. बंपर ऑफर्स के साथ Samsung ने इस प्रीमियम फोल्डेबल फोन को पहले से कहीं ज्यादा किफायती बना दिया है. आइए आज के इस आर्टिकल मे जानते हैं इस ऑफर में क्या हैं शर्तें और कैसे आप इस शानदार डील का फायदा उठा सकते हैं.

मिल रहा है बंपर ऑफर
सैमसंग के इस प्रीमियम Galaxy Z Fold 6 (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) की नार्मल दिनों में कीमत  ₹1,64,999 है. लेकिन Flipkart पर यह ऑफर्स के साथ अभी यह फोन ₹1,04,738  में मिल रहा है. यानी सीदे सीधे आपको  लिस्टेड है यानी सीधा ₹60,000 की छूट. इसके साथ ही अगर आप SBI बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको ₹6,500 का कैशबैक भी मिल सकता है. इस ऑफर के बाद आपको यह फोन मात्र  ₹1,01,738  रह जाती है. सैमसंग का यह प्रीमियम फोन Navy, Silver Shadow और Pink कलर ऑप्शन के साथ आता है.

अब जान लीजिए इस फोन के फीचर्स
सैससंग का यह फोन उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो प्रीमियम टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का जोड़ चाहते हैं. इस फोन में आपको 7.6-इंच का Dynamic LTPO AMOLED 2X इनर डिस्प्ले मिल जाता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है. साथ ही 6.3-इंच की कवर डिस्प्ले जिससे फोल्ड मोड में भी फोन को आसानी से यूज किया जा सकता है. बात करे प्रोसेसर की तो इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट, 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः YouTube खुद ही छुड़ाएगा Shorts वीडियो देखने की लत! आ गया कमाल का फीचर

वहीं इस फोन आपको Android 14 आधारित OneUI 6.1.1, मिलते हैं इसके साथ ही कंपनी 7 बड़े Android अपडेट देने का वादा किया है. ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप 50MP प्राइमरी, 50MP टेलीफोटो और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ यह फोन आता है. फ्रंट में 10MP कैमरा और इनर डिस्प्ले के नीचे 4MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा मिलता है. इस फोन की बैटरी भी 4400mAh की है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

ये भी पढ़ेंः फोन की खटखट से मिलेगी मुक्ति! Calls मैसेज, नोटिफिकेशन सब अब मिलेगा आपके PC पर

