Samsung Galaxy Z Fold 6 के दाम हो गए 40,000 रुपये कम, सिर्फ इतनी कीमत पर आ गया फोन; यहां मिल रहा बंपर डिस्काउंट

त्योहारों का सीजन सिर्फ बाजारों में रौनक लेकर नहीं आता, बल्कि ऑनलाइन भी इसकी खूब धूम देखने को मिलती है. ऐसे में लगभग सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर जबरदस्त डील्स भी देखने को मिल जाती है. इस दौरान खासतौर पर स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर मिल जाता है. इस बार Samsung Galaxy Z Fold 6 5G पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है. इस छूट का फायदा Amazon पर उठाया जा सकता है. यहां इस फोन पर 40,000 रुपये से भी ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है.

सिर्फ इस कीमत पर खरीद सकते हैं Samsung Galaxy Z Fold 6

बता दें कि Samsung Galaxy Z Fold 6 को 1,64,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म पर ये डिवाइस शानदार कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है. इस समय अमेजन पर इस स्मार्टफोन की कीमत गिरकर 1,24,999 रुपये पहुंच चुकी है, यानि पूरे 40,000 रुपये के भारी डिस्काउंट पर डिवाइस खरीदने का मौका मिल रहा है. अगर आप भी लंब वक्त से इस फोल्डेबल फोन को खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए सबसे अच्छा है.

इस तरह ले सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट

इस बंपर डिस्काउंट के अलावा आप बैंक डिस्काउंट का भी फायदा उठा सकते हैं. अगर आप फोन खरीदने के लिए ICICI बैक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5% तक का कैशबैक भी मिलेगा. इससे आपके फोन की कीमत थोड़ी और कम होकर लगभग 1,20,000 रुपये पहुंच जाएगी. इतना ही नहीं, अगर आप एक साथ पूरी पेमेंट नहीं देना चाहते तो प्लेटफॉर्म पर EMI का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, जिससे कि आप 10, 417 रुपये रुपये प्रति महीने से शुरुआत कर सकते हैं. Amazon पर एक्सचेंज ऑफर का भी मौका मिल रहा है, जिसमें आप 42,350 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस ले सकते हैं. हालांकि, यह बोनस पूरी तरह आपके डिवाइस की कंडीशन, ब्रांड और मॉडल पर निर्भ करेगा.

Samsung Galaxy Z Fold 6 में मिल रहे दमदार फीचर्स

Samsung Galaxy Z Fold 6 5G में डुअल AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें बाहर की तरफ 6.3 इंच की कॉम्पैक्ट स्क्रीन मिलती है, जबकि खुलने के बाद इसकी स्क्रीन 7.6 इंच की बड़ी और इमर्सिव हो जाती है. दोनों ही स्क्रीन में 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस बेहद स्मूद बन जाता है. परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट लगाया गया है, जो मल्टीटास्किंग और हैवी ऐप्स को बिना किसी लैग के हैंडल करता है. इसके साथ 12GB तक की रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है.

दमदार कैमरा क्वालिटी

फोन में दमदार बैटरी परफॉर्मेंस दी गई है. इसमें 4,400mAh की बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर दिनभर साथ निभाती है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, साथ में 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है जो बड़े फ्रेम को कवर करता है और 10MP का टेलीफोटो कैमरा जूम शॉट्स के लिए दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए भी इसमें दो फ्रंट कैमरे मौजूद हैं, एक 10MP का कैमरा जो बाहर की स्क्रीन पर है और दूसरा 4MP का कैमरा जो फोल्ड खोलने पर अंदर की स्क्रीन पर मिलता है.