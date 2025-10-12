Advertisement
Samsung Galaxy Z Fold 6 की कीमत देख आंखों पर नहीं होगा यकीन, दिवाली सेल में इतनी कम हो गई कीमत, तुरंत लपक लें मौका

त्योहारों के मौके पर स्मार्टफोन की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है. वहीं, अगर आप Samsung Galaxy Z Fold 6 खरीदने की प्लानिंग में हैं. इस बार सेल में यह फोन खरीदने का सबसे अच्छा फोन खरीदना का मौका मिल रहा है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 12, 2025, 04:01 PM IST
Samsung Galaxy Z Fold 6 की कीमत देख आंखों पर नहीं होगा यकीन, दिवाली सेल में इतनी कम हो गई कीमत, तुरंत लपक लें मौका

त्योहारों के सीजन में ज्यादातर ई-कॉमर्स साइट्स पर सेल चलने लगती हैं. इस दौरान सबसे अच्छा डिस्काउंट इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स और स्मार्टफोन्स पर देखने को मिलता है. अब दिवाली के खास मौके पर इस वक्त Amazon की Great Indian Festival सेल चल रही है, जिसमें अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दी जा रही है. वहीं, इस बार भी हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा ध्यान स्मार्टफोन डील्स ने खींचा है. इस सेल में जो ऑफर सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, वो है Samsung Galaxy Z Fold 6 पर मिलने वाली छूट. यह किताब की तरह खुलने वाला फोल्डेबल फोन अब सेल के दौरान बेहद कम कीमत में खरीदने का शानदार मौका मिल रहा है. इसे सेल का सबसे बड़ा डिस्काउंट माना जा रहा है. चलिए जानते हैं कि कितना मिल रहा है इस फोल्डेबल फोन पर डिस्काउंट.

इतनी कम हो गई कीमत
अगर आप काफी समय से इस प्रीमियम फोन को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब सबसे सही मौका है. अभी जो ऑफर चल रहा है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. Samsung Galaxy Z Fold 6 को भारत में 1,64,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी Amazon की Great Indian Festival सेल में यह फोल्डेबल स्मार्टफोन इस वक्त 63,000 तक के डिस्काउंट पर दिया जा रहा है.

एक्स्ट्रा डिस्काउंट का भी उठा सकते हैं फायदा
प्लेटफॉर्म पर फोन पर 61,000 रुपये की छूट दी गई है. इसके अलावा आप 2,000 रुपये अक्स्ट्रा छूट का भी फायदा उठा सकते हैं. अगर आप खरीदारी के लिए HDFC बैंक के EMI ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2,000 रुपये की छूट मिलेगी. इसी के साथ फोन की कुल कीमत 1,01,999 रुपये पहुंच जाएगी. इतना ही नहीं, आप यहां एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं. हालांकि, आपके पुराने फोन की वैल्यू उसके मॉडल, ब्रांड, और कंडिशन पर निर्भर करेगी. एक्सचेंज ऑफर में आपको 44,050 रुपये तक की वैल्यू का फायदा मिल सकता है. 

Samsung Galaxy S24 Ultra की कीमत हुई आधी, यहां मिल रहा बंपर डिस्काउंट

जानें Samsung Galaxy Z Fold 6 के स्पेसिफिकेशन
Samsung Galaxy Z Fold 6 5G फोल्ड होने वाला स्मार्टफोन है, जिसमें बाहर की तरफ 6.3 इंच का AMOLED डिस्प्ले और अंदर की तरफ 7.6 इंच का बड़ी AMOLED स्क्रीन मिलती है. दोनों ही स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती हैं, जिससे वीडियो और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद होता है. इस फोन में दमदार Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर लगा है, जो इसे तेज और पावरफुल बनाता है. साथ ही इसमें 12GB रैम और 512GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिससे आपको स्पेस की कोई कमी नहीं होगी. बैटरी की बात करें तो इसमें 4,400mAh की बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चलती है. इसके साथ 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज होता है.

अब नहीं पड़ेगी Google Map की जरूरत! स्वदेशी ऐप Mappls बनाएगा सफर आसान

शानदार है कैमरा
इस फोल्डेबल फोन में पीछे की तरफ तीन कैमरों का सेटअप दिया गया है. इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस शामिल हैं. फोन में दो सेल्फी कैमरे भी दिए गए हैं, एक 10 मेगापिक्सल का और दूसरा 4 मेगापिक्सल का. यानी अब सेल्फी या वीडियो कॉलिंग के दौरान भी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

