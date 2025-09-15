iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Fold 7: कौन है असली स्मार्टफोन किंग? फीचर्स, कैमरा, बैटरी और कीमत में जानें पूरा फर्क

iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Fold 7: Apple और Samsung के बीच हमेशा से मुकाबला कड़ा रहा है. 2025 में यह जंग और दिलचस्प हो गई है क्योंकि एक तरफ है Apple iPhone 17 Pro Max, और दूसरी तरफ है Samsung Galaxy Z Fold 7. दोनों ही प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करते हैं, लेकिन दोनों का रास्ता अलग है. iPhone पारंपरिक बड़े स्क्रीन वाले डिजाइन पर चलता है, जबकि Samsung ने फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर को अपनी पहचान बना लिया है. आइए जानते हैं इन दोनों फ्लैगशिप डिवाइस का पूरा मुकाबला.

iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Fold 7: डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

• iPhone 17 Pro Max: इसमें एल्यूमिनियम और मैट ग्लास बैक का इस्तेमाल हुआ है. MagSafe कॉइल वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है. Ceramic Shield 2 डिस्प्ले को ज्यादा स्क्रैच-रेसिस्टेंट बनाता है. इसके अलावा नया एंटी-ग्लेयर कोटिंग भी दिया गया है.

• Galaxy Z Fold 7: इसका डिजाइन पूरी तरह फोल्डेबल है. इसमें Gorilla Glass Victus 2 और Gorilla Armour 2 की प्रोटेक्शन है. Apple जहां टिकाऊपन पर फोकस करता है, वहीं Samsung का ध्यान स्क्रीन को ज्यादा उपयोगी और फ्लेक्सिबल बनाने पर है.

iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Fold 7: डिस्प्ले

• iPhone 17 Pro Max: इसमें 6.9 इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है. यह 1Hz से 120Hz तक का डायनेमिक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. साथ ही 7-लेयर एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी गई है.

• Galaxy Z Fold 7: इसमें 6.9 इंच Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसकी खासियत है फोल्डेबल स्क्रीन फॉर्मेट. Apple में Dynamic Island दिया गया है, जबकि Samsung ने सेल्फी कैमरा कटआउट और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर जोड़ा है.

iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Fold 7: परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

• iPhone 17 Pro Max: इसमें Apple का नया A19 चिपसेट और वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम है. 12GB RAM और 256GB से लेकर 2TB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है. यह iOS 18 पर चलता है, जिसमें लाइव ट्रांसलेशन और नए मैसेजिंग फीचर्स शामिल हैं.

• Galaxy Z Fold 7: इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और 12GB RAM दी गई है. यह 1TB तक स्टोरेज सपोर्ट करता है. फोन Android 15 बेस्ड One UI 7 पर चलता है जिसमें Galaxy AI फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही 7 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी वादा किया गया है.

iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Fold 7: कैमरा सिस्टम

• iPhone 17 Pro Max: इसमें ट्रिपल 48MP Fusion कैमरा सिस्टम है. यह 8x ऑप्टिकल जूम और 40x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है. नया स्क्वायर-शेप्ड फ्रंट कैमरा ग्रुप सेल्फी और वीडियो स्टेबलाइजेशन को बेहतर बनाता है.

• Galaxy Z Fold 7: इसमें Galaxy S25 Ultra सीरीज जैसा पावरफुल कैमरा सेटअप है. Samsung का फेमस 100x Space Zoom फीचर भी मौजूद है. जहां Samsung अल्ट्रा हाई जूम पर फोकस करता है, वहीं Apple कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी में आगे है.

iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Fold 7: बैटरी और चार्जिंग

• iPhone 17 Pro Max: इसमें 5000mAh बैटरी है, जो 39 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है. 40W चार्जर से यह सिर्फ 20 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है.

• Galaxy Z Fold 7: इसमें भी 5000mAh बैटरी है. बैटरी परफॉर्मेंस एक दिन से ज्यादा चलने का दावा करती है. चार्जिंग स्पीड अच्छी है लेकिन Samsung सुरक्षा फीचर्स को ज्यादा महत्व देता है.

iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Fold 7: कौन सा खरीदें?

दोनों ही डिवाइस अपने-अपने तरीके से शानदार हैं.

• iPhone 17 Pro Max उन लोगों के लिए बेहतर है जो एक मजबूत, पारंपरिक और लंबे समय तक चलने वाला डिवाइस चाहते हैं.

• Galaxy Z Fold 7 उन यूजर्स के लिए है जो मल्टीटास्किंग और फोल्डेबल स्क्रीन जैसी नई टेक्नोलॉजी का अनुभव करना चाहते हैं.

FAQs

Q1. iPhone 17 Pro Max और Galaxy Z Fold 7 की डिस्प्ले में क्या फर्क है?

iPhone में पारंपरिक Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है जबकि Samsung का डिस्प्ले फोल्डेबल Dynamic AMOLED 2X है.

Q2. किसमें ज्यादा स्टोरेज मिलता है?

iPhone 17 Pro Max में 2TB तक और Galaxy Z Fold 7 में 1TB तक स्टोरेज ऑप्शन मिलता है.

Q3. कैमरा किसका बेहतर है?

Samsung 100x Space Zoom देता है, जबकि iPhone कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी और वीडियो स्टेबलाइजेशन में आगे है.

Q4. बैटरी बैकअप किसका ज्यादा है?

दोनों में 5000mAh बैटरी है, लेकिन iPhone 17 Pro Max का फास्ट चार्जिंग फीचर बेहतर है.