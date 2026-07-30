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Samsung Galaxy Z Fold 8 First Impression: क्या यही है वो फोल्डेबल फोन जिसका हमें सालों से इंतजार था?

Samsung Galaxy Z Fold 8 के 3 दिनों के इस्तेमाल के बाद का फर्स्ट इम्प्रेशन पढ़ें. नया नोटबुक डिजाइन, 201 ग्राम वजन, टाइटेनियम डिस्प्ले और दमदार बैटरी लाइफ इसे कितना खास बनाते हैं, जानिए...

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 30, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:20 AM IST
Samsung Galaxy Z Fold 8 First Impression: क्या यही है वो फोल्डेबल फोन जिसका हमें सालों से इंतजार था?
Image Credit: Samsung Galaxy Z Fold 8 के 3 दिनों के इस्तेमाल के बाद का फर्स्ट इम्प्रेशन पढ़ें.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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