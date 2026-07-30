/Samsung Galaxy Z Fold 8 First Impression: क्या यही है वो फोल्डेबल फोन जिसका हमें सालों से इंतजार था?

फोल्डेबल स्मार्टफोन के बाजार में सैमसंग हमेशा से आगे रहा है, लेकिन 2026 में कंपनी ने अपने Galaxy Z Fold 8 के साथ एक बड़ा और नया बदलाव किया है. एप्पल के संभावित फोल्डेबल फोन से ठीक पहले सैमसंग ने अपने पतले और लंबे डिजाइन को छोड़कर एक व्यावहारिक 'नोटबुक-स्टाइल' का नया रूप पेश किया है. 3 दिनों के लगातार इस्तेमाल के बाद यह फोन दैनिक जीवन में कितना सही साबित होता है, आइए इसके फर्स्ट इम्प्रेशन (First Impression) से समझते हैं.
सैमसंग ने इस बार Galaxy Z Fold 8 में 10:16 की कवर डिस्प्ले और 4:3 की मुख्य अंदरूनी डिस्प्ले दी है. यह नया वाइडर (चौड़ा) डिजाइन हाथों में पकड़ने और इस्तेमाल करने में बेहद आसान लगता है. मात्र 201 ग्राम वजन के साथ यह दुनिया का सबसे हल्का फोल्डेबल फोन बन गया है. सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के लिए बाहर की स्क्रीन और कंटेंट देखने या रीडिंग के लिए अंदर की बड़ी स्क्रीन एकदम परफेक्ट महसूस होती है.
सैमसंग ने इसमें नया फ्लेक्स टाइटेनियम डिस्प्ले इस्तेमाल किया है, जिससे फोन हल्का, पतला और मजबूत बना है. स्क्रीन पर 3000 nits की पीक ब्राइटनेस और 120Hz डायनामिक AMOLED 2x का सपोर्ट मिलता है. धूप में विजिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए इस पर एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी गई है. हालांकि, स्क्रीन के बीच की झुर्री (Crease) पहले से कम जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई है.
अल्ट्रा मॉडल से अलग, Galaxy Z Fold 8 में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का मुख्य वाइड कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. दिन के उजाले में ली गई तस्वीरें काफी ब्राइट, शार्प और सटीक रंगों के साथ आती हैं. शुरुआती जांच में इसका कैमरा दैनिक फोटोग्राफी और सोशल मीडिया शॉट्स के लिए काफी प्रीमियम और शानदार परफॉर्म करता है.
फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) प्रोसेसर दिया गया है, जो 12GB रैम और 1TB तक की स्टोरेज के साथ आता है. नए One UI 9 और गैलेक्सी AI (Galaxy AI) के फीचर्स के साथ इसका यूजर इंटरफेस काफी स्मूथ और बिना किसी लैग के चलता है. मल्टीटास्किंग और कैजुअल गेमिंग के दौरान फोन की परफॉर्मेंस काफी भरोसेमंद लगती है.
स्मार्टफोन में 4800mAh की बैटरी दी गई है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. 3 दिनों के मध्यम इस्तेमाल (लगभग 5 घंटे के स्क्रीन टाइम) के दौरान फोन को केवल एक बार ही चार्ज करना पड़ा. यह फोन एक घंटे से थोड़े ज्यादा समय में 0 से 100% फुल चार्ज हो जाता है. हालांकि, इसमें IP48 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग दी गई है, जो पानी से सुरक्षा के मामले में थोड़ी बेहतर हो सकती थी.