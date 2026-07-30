/Samsung Galaxy Z Fold 8 की ऐसी दीवानगी! 72 घंटे में 2.71 लाख से ज्यादा आर्डर, तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स ने तहलका मचा दिया है. 22 जुलाई को लॉन्च हुए Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 ने केवल 72 घंटे (3 दिन) के भीतर 2.71 लाख से ज्यादा प्री-ऑर्डर हासिल करके नया रिकॉर्ड बना दिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि जितने ऑर्डर पिछले साल के मॉडल्स को 15 दिनों में मिले थे, उतने ऑर्डर इस बार सिर्फ 3 दिनों में ही मिल चुके हैं.
सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ जेबी पार्क ने बताया कि इन प्रीमियम फोल्डेबल फोन्स की 45% प्री-बुकिंग देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों से आई है. इससे साफ होता है कि अब भारत के छोटे शहरों में भी महंगे और इनोवेटिव फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. कंपनी का मानना है कि यह सीरीज उनकी गैलेक्सी S26 सीरीज जितनी ही लोकप्रिय साबित होगी.
गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 कंपनी का अब तक का सबसे हल्का फोल्ड स्मार्टफोन है, जिसका वजन केवल 201 ग्राम है. इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) प्रोसेसर और 4,800mAh की बैटरी दी गई है. इसमें डुअल 50MP कैमरा, फ्लेक्स टाइटेनियम तकनीक और 3,000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है. पढ़ने, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किए गए इस फोन की शुरुआती कीमत ₹1,79,999 रखी गई है.
अल्ट्रा वेरिएंट में 8-इंच की बड़ी मुख्य डिस्प्ले दी गई है. फोटोग्राफी के लिए इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है, जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. इसमें 5,000mAh की बैटरी और 45W की फास्ट चार्जिंग दी गई है. एआई (AI) वर्कफ़्लो और कंटेंट क्रिएटर के लिए बनाए गए इस प्रीमियम स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत ₹1,99,999 है.
गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 अब तक का सबसे पतला और हल्का फ्लिप फोन है. इसकी फ्लेक्सविंडो (Cover Screen) में AI का सपोर्ट दिया गया है, जिससे फोन को बिना खोले ही जेमिनी AI, ऐप्स और वॉइस कंट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें 50MP का कैमरा और हैंड्स-फ्री फोटोग्राफी के लिए फ्लेक्स मोड दिया गया है. इसकी शुरुआती कीमत ₹1,24,999 है.
सैमसंग ने इन तीनों ही फ्लैगशिप फोन्स की बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों को शानदार ऑफर्स दिए हैं. तीनों डिवाइसेज पर 30 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई (No-Cost EMI) और जीरो डाउन पेमेंट (Zero Down Payment) का विकल्प दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग इसे आसानी से खरीद पा रहे हैं.