200MP कैमरा और 5000mAh बैटरी... Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra में जानिए क्या-क्या है खास

स्मार्टफोन की दुनिया में सैमसंग ने एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया है. लन्दन में आयोजित 'Galaxy Unpacked' इवेंट के दौरान कंपनी ने अपने दो सबसे दमदार फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Fold8 Ultra से पर्दा उठा दिया है. यह सिर्फ नए फोन नहीं हैं, बल्कि फोल्डेबल टेक्नोलॉजी का एक नया दौर हैं. कंपनी ने इस बार डिजाइन को बेहद पतला, हल्का और मजबूत बनाया है. इसके साथ ही डिस्प्ले क्रीज को लगभग खत्म करने के लिए नया Titanium hinge इस्तेमाल किया गया है. आइए जानते हैं कि इस बार सैमसंग ने अपने यूजर्स के लिए पिटारे में क्या नया रखा है.
सैमसंग ने Galaxy Z Fold8 सीरीज में डिजाइन पर खास काम किया है. कंपनी ने Flex Titanium डिस्प्ले स्ट्रक्चर और नया हिंज पेश किया है. इससे स्क्रीन पर दिखने वाली झुर्री (crease) काफी हद तक कम हो जाती है. Z Fold8 Ultra में 8-इंच की मुख्य स्क्रीन और 6.5-इंच की कवर स्क्रीन मिलती है. वहीं, स्टैंडर्ड Z Fold8 में 7.6-इंच की मुख्य स्क्रीन और 5.5-इंच की बाहरी स्क्रीन दी गई है. यह फोन अनफोल्ड होने पर बेहद पतले महसूस होते हैं.
दोनों ही स्मार्टफोन्स में क्वालकॉम का सबसे पावरफुल Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट दिया गया है. यह प्रोसेसर गेमिंग, मल्टीटास्किंग और भारी ऐप्स को मक्खन की तरह चलाता है. यह सीरीज Android 17 पर आधारित One UI 9 पर काम करती है. दोनों फोन्स में Wi-Fi 7 और IP48 वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिलती है, जो इन्हें पानी से सुरक्षित रखती है.
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए Z Fold8 Ultra किसी सपने से कम नहीं है. Ultra मॉडल में 200MP का मुख्य कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड और 10MP का टेलीफोटो लेंस (3x ज़ूम) मिलता है. इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और बेहतर Nightography का सपोर्ट है. दूसरी तरफ, Z Fold8 में 50MP का मुख्य और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. दोनों स्मार्टफोन्स में सेल्फी के लिए 10MP के फ्रंट कैमरे मौजूद हैं.
सैमसंग ने इस बार बैटरी लाइफ को लेकर बड़ी शिकायत दूर कर दी है. Z Fold8 Ultra में 5,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट वायर्ड और 20W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. वहीं Z Fold8 में 4,800mAh की बैटरी मिलती है. दोनों फोन्स वायरलेस पावरशेयर को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे आप दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं.
इन फोन्स को असली ताकत Galaxy AI से मिलती है. इसमें Google Gemini Intelligence का गहरा इंटीग्रेशन है. नए फीचर्स जैसे Now Brief और Now Nudge यूजर के दैनिक कामों को बेहद आसान बनाते हैं. इसके अलावा ऑटोमैटिक सब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए My FanCam और Dual Recording जैसे AI कैमरा फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.
वजन के मामले में Z Fold8 अब तक का सबसे हल्का Z Fold फोन बन गया है, जिसका वजन केवल 201 ग्राम है. वहीं Ultra मॉडल का वजन 215 ग्राम है. प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 6 महीने का Google AI Pro सब्सक्रिप्शन मुफ्त दिया जा रहा है, जिसमें 5TB क्लाउड स्टोरेज शामिल है.