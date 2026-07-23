/भारत में कितनी होगी Samsung Fold8 और Flip8 की कीमत? जानिए प्री-ऑर्डर पर कितना मिलेगा डिस्काउंट

सैमसंग ने अपने प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन लवर्स को बड़ा सरप्राइज देते हुए 'Galaxy Unpacked 2026' में अपने नए जनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स — Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Flip8 की भारतीय कीमतों और प्री-ऑर्डर ऑफर्स का ऐलान कर दिया है. ये नए फ्लैगशिप डिवाइसेज Samsung.com, प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और रिटेल स्टोर्स पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हो चुके हैं. इस बार सैमसंग ने न केवल परफॉर्मेंस और कैमरा में बड़े बदलाव किए हैं, बल्कि भारतीय ग्राहकों के लिए भारी-भरकम बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और 30 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI जैसी शानदार डील्स भी पेश की हैं. आइए जानते हैं इन फोन्स की कीमतें और फीचर्स.
सैमसंग ने Galaxy Z Fold8 Ultra की शुरुआती कीमत 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए ₹1,99,999 रखी है, जबकि इसका टॉप 16GB + 1TB वेरिएंट ₹2,59,999 में मिलेगा. यह फोन ग्राफाइट, क्रीम, वायलेट शैडो और ग्रीन शैडो रंगों में उपलब्ध है. वहीं Galaxy Z Fold8 की कीमत ₹1,79,999 से शुरू होती है. सबसे अफोर्डेबल फोल्डेबल Galaxy Z Flip8 को ₹1,24,999 की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है जो ग्राफाइट, क्रीम, पिंक और मिंट कलर ऑप्शंस के साथ आता है.
अगर आप इन फोन्स को प्री-ऑर्डर करते हैं तो सैमसंग Z Fold8 Ultra और Fold8 पर ₹10,000 का अपग्रेड बोनस और ₹9,000 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दे रहा है. Z Flip8 पर आपको ₹5,000 का अपग्रेड बोनस और ₹4,000 का बैंक डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा चुनिंदा NBFC पार्टनर्स के जरिए जीरो डाउन पेमेंट पर 30 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी ग्राहकों को दिया जा रहा है.
सैमसंग का सबसे प्रीमियम मॉडल Galaxy Z Fold8 Ultra महज 4.1mm पतला है और इसका वजन 215 ग्राम है. इसमें शक्तिशाली Snapdragon 8 Elite Gen 5 फॉर गैलेक्सी चिपसेट दिया गया है. फोन में 8-इंच की मुख्य स्क्रीन और 5,000mAh की बैटरी के साथ 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है. फोटोग्राफी के लिए इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है, जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है.
Galaxy Z Fold8 में नई 'Flex Titanium' डिस्प्ले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जो स्क्रीन की क्रीज (मुड़ने वाले निशान) को काफी हद तक कम करता है. इसमें 3,000 निट्स की ब्राइटनेस और 4,800mAh की बैटरी दी गई है. दूसरी तरफ, Galaxy Z Flip8 अब तक का सबसे पतला (6.1mm) फ्लिप फोन है. इसकी AI-पावर्ड कवर स्क्रीन से बिना फोन खोले ही जेमिनी इंटेलिजेंस और नोटिफिकेशन्स एक्सेस किए जा सकते हैं.
तीनों फोल्डेबल स्मार्टफोन एंड्रॉइड पर आधारित One UI 9 पर काम करते हैं. इसमें जेमिनी इंटेलिजेंस, नाव ब्रीफ और एनहैंस्ड प्राइवेसी अलर्ट्स जैसे नए Galaxy AI फीचर्स शामिल हैं. सबसे मजेदार बात यह है कि अब Smart Switch ऐप के जरिए iPhone से डेटा ट्रांसफर करना बहुत आसान हो गया है. साथ ही इसका Quick Share फीचर अब iOS डिवाइसेज के साथ AirDrop जैसी फाइल शेयरिंग को भी सपोर्ट करता है.