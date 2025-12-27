Samsung Galaxy Z TriFold: सैमसंग का प्रीमियम फोन मोड़ने पर टूटा! फेमस यूट्यूबर के टेस्ट में हुआ फेल

Samsung कंपनी का तीन बार फोल्ड होने वाला फोन Samsung Galaxy Z TriFold बेंड टेस्ट में फेल हो गया है.कंपनी के इस फोन में रिवर्स बेंडिंग टेस्ट के दौरान हिंज की खराबी आ गई और इसका डिस्प्ले भी खराब हो गया.
Samsung Galaxy Z TriFold: सैमसंग कंपनी ने हाल के दिनों में अपना सबसे चर्चित स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z TriFold को कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था. लॉन्च के समय कंपनी के इस फोन की खूब हाइप बनी थी. कंपनी ने इसको अब तक सबसे एडवांस और मजबूत फोन फोल्डेबल बताया था. लेकिन अब इस तीन बार फोल्ड होने वाले फोन को लेकर ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसने यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक पॉपुलर यूट्यूबर द्वारा किए गए ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ने कंपनी के मजबूती वाले दावे बेहाद गंभीर सवाल खड़े कर दिए है. यह फोन बेंड टेस्ट में टूट गया है. आइये डिटेल में समझते हैं.
सैमसंग का पहला स्मार्टफोन, जो बेंड टेस्ट में हुआ फेल
आपको बता दें कि Samsung Galaxy Z TriFold कंपनी का पहला बेंड टेस्ट में फेल होने वाला स्मार्टफोन बन गया है. JerryRigEverything नाम के यूट्यूबर जैक नेल्सन ने सैमसंग के इस ट्रिपल फोल्डेबल फोन का बेंड टेस्ट किया जिसके दौरान फोन टूट गया. बेंड टेस्ट में फोन पर बिना फोल्ड होने वाली तरफ से दबाव डाला जाता है, जिसको रिवर्स बेंडिंग टेस्ट बोलते हैं. इस दबाव को ज्यादातर स्लैब फोन झेल जाते हैं. लेकिन इसमें गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड का डिस्प्ले पिक्सल फट गया और वह काला पड़ गया. यह पहली बार है जब हाल ही में लॉन्च हुए किसी गैलेक्सी फोल्डेबल फोन ने रिवर्स बेंड टेस्ट में इतनी जल्दी और बुरी तरह से फेल हुआ है.
स्क्रैच टेस्ट में भी फोन रहा कमजोर
यूट्यूबर जैक नेल्सन ने सैमसंग के इस ट्रिपल फोल्डेबल फोन पर स्क्रैच, आग, धूल और बेंड टेस्ट भी किया था. टेस्ट की शुरुआत फोन के कवर स्क्रीन के साथ हुई थी. इसके बाद स्क्रैच टेस्ट में स्क्रीन पर सामान्य ग्लास वाले स्मार्टफोन की तरह खरोंचे नजर आने लगी. जबकी कंपनी का दावा था कि फोन पर Gorilla Glass Ceramic 2 की सुरक्षा दी गई है.
इंटरनल फोल्डेबल स्क्रीन टेस्ट में क्या हुआ?
फोन के इंटरनल फोल्डेबल स्क्रीन टेस्ट में लेवल 2 पर हल्की और लेवल 3 पर गहरे खरोच के निशान साफ नज़र आने लगे. जिससे यह पता चलता है कि इस फोन की स्क्रीन आराम से चाभी, सिक्के और हाथ के नाखून से भी खराब हो सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि यह स्क्रीन प्लास्टिक बेस्ड है, जो फोन को ज्यादा मजबूती नहीं दे रहा है.
मोड़ने पर टूटा हिंज
एक अन्य यूट्यूबर ने दूसरे चैनल पर दिखाया कि फोन को लगभग 61,000 बार मोड़ने से ही इसका हिंज खराब होने लगता है और लगभग एक लाख 44 हजार बार मोड़ने पर हिंज टूट जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैमसंग का दावा है कि इस फोन दो लाख बार मोड़ने पर इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. हलांकि फिचर्स के माले में कंपनी का यह फोन बेहद खास है, लेकिन फोन टिकाऊ नहीं है.