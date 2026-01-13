Samsung Galaxy Z TriFold First Impressions: फोन, टैबलेट और PC तीनों एक साथ, लेकिन अलग कैसे? यहां जानिए

Advertisement
Hindi NewsटेकSamsung Galaxy Z TriFold First Impressions: फोन, टैबलेट और PC तीनों एक साथ, लेकिन अलग कैसे? यहां जानिए

Samsung ने साल 2019 में पहले Galaxy Fold के साथ फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री ली थी. बीते सात सालों में कंपनी ने इस कैटेगरी को लगातार आगे बढ़ाया है. अब उसी सफर का सबसे बड़ा पड़ाव है Samsung Galaxy Z TriFold, जो कंपनी का अब तक का सबसे एडवांस फोल्डेबल फोन है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:02 AM IST
आज के समय में ज्यादातर स्मार्टफोन्स एक जैसे लगने लगे हैं. बार-स्टाइल डिजाइन, उभरे हुए कैमरा मॉड्यूल और लगभग एक जैसी बॉडी शेप ने फोन को काफी बोरिंग बना दिया है. ऐसे में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स इस भीड़ से अलग नजर आते हैं. क्लैमशेल हो या बुक-स्टाइल फोल्ड, ये न सिर्फ दिखने में अलग होते हैं बल्कि ऐसे काम भी कर पाते हैं जो आम स्मार्टफोन नहीं कर सकते. Samsung ने साल 2019 में पहले Galaxy Fold के साथ फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री ली थी. बीते सात सालों में कंपनी ने इस कैटेगरी को लगातार आगे बढ़ाया है. अब उसी सफर का सबसे बड़ा पड़ाव है Samsung Galaxy Z TriFold, जो कंपनी का अब तक का सबसे एडवांस फोल्डेबल फोन है.

तीन स्क्रीन और दो हिंज वाला अनोखा डिजाइन
नाम से ही साफ है कि Galaxy Z TriFold में तीन फोल्ड होने वाली डिस्प्ले पैनल्स दी गई हैं, जिन्हें दो हिंज सपोर्ट करते हैं. पहली बार हाथ में लेने पर यह डिवाइस किसी फोल्डेबल टैबलेट के सपने को हकीकत बनाता हुआ लगता है. सबसे खास बात है इसकी पतली बॉडी. पूरी तरह खुलने पर इसकी मोटाई सिर्फ 3.9mm है, जो दो बार फोल्ड होने वाले फोन के लिए हैरान करने वाली है. फोल्ड होने पर इसकी मोटाई 12.9mm हो जाती है. तुलना करें तो Galaxy Z Fold 6 फोल्ड होने पर 12.1mm मोटा है, जबकि iPhone 17 Pro Max सिर्फ एक स्क्रीन के बावजूद 233 ग्राम वजनी है.

मजबूती और सेफ्टी पर खास फोकस
Samsung ने Z TriFold में U-शेप फोल्डिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है. इसमें मेन फोल्डिंग डिस्प्ले अंदर की तरफ पूरी तरह सुरक्षित रहती है और बाहर सिर्फ कवर स्क्रीन दिखती है. इससे फोन बंद होने पर डिस्प्ले के खराब होने का खतरा कम होता है. फोन के बैक पैनल में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मजबूती बढ़ती है और वजन भी कंट्रोल में रहता है. यह साफ दिखाता है कि Samsung ने इस बार ड्यूरेबिलिटी को गंभीरता से लिया है.

बड़ी स्क्रीन, टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस
Z TriFold की कवर स्क्रीन 6.5-इंच की FHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है. वहीं फोन को पूरी तरह खोलने पर यह 10-इंच की QXGA+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले में बदल जाता है. यह बड़ी स्क्रीन लैंडस्केप ओरिएंटेशन में ज्यादा नेचुरल लगती है. वीडियो देखने पर ब्लैक बार्स कम दिखते हैं और ऐप्स व वेबसाइट्स बिल्कुल टैबलेट की तरह खुलती हैं.

फोन, टैबलेट और PC- तीनों का रोल
Galaxy Z TriFold को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह तीन डिवाइस की जगह ले सके. फोल्ड होने पर यह एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह काम करता है. पूरी तरह खुलने पर यह टैबलेट जैसा अनुभव देता है और कीबोर्ड-माउस जोड़ने पर यह मिनी PC बन जाता है. Samsung ने इसमें बिल्ट-इन DeX सपोर्ट दिया है, जिससे बिना किसी बाहरी डिस्प्ले के डेस्कटॉप जैसा इंटरफेस मिल जाता है. एक साथ कई विंडोज़, अलग-अलग डेस्कटॉप और मल्टीटास्किंग इसे प्रोडक्टिविटी के लिए खास बनाती है.

कैमरा और परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं
Galaxy Z TriFold में 200MP का मेन कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 10MP का 3x टेलीफोटो लेंस दिया गया है. इसके अलावा दो 10MP के फ्रंट कैमरे भी हैं. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8 Elite for Galaxy चिपसेट, 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलती है. डेली यूज़ में यह फोन किसी भी फ्लैगशिप Samsung फोन जितना ही पावरफुल महसूस होता है.

फाइनल वर्डिक्ट
Samsung Galaxy Z TriFold फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक बड़ा और साहसी कदम है. ज्यादा स्क्रीन, बेहतर मल्टीटास्किंग और फोन-टैबलेट-PC का कॉम्बिनेशन इसे खास बनाता है. हालांकि एक निराशाजनक बात यह है कि फिलहाल Samsung इसे भारत में लॉन्च नहीं करेगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

SamsungSamsung Galaxy Z TriFold

