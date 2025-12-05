Advertisement
Samsung Galaxy Z TriFold की कितनी होगी भारत में कीमत? कोरिया में कीमत से लग गया अंदाजा

Samsung Galaxy Z TriFold में पावरफुल Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है और इसके अंदर 5,600mAh की बड़ी बैटरी है. लॉन्च इवेंट में सैमसंग ने बताया कि यह फोन सबसे पहले कोरिया में 12 दिसंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:51 AM IST
Samsung Galaxy Z TriFold की कितनी होगी भारत में कीमत? कोरिया में कीमत से लग गया अंदाजा

सैमसंग ने हाल ही में अपना नया और बेहद यूनिक ट्राई-फोल्डिंग स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z TriFold लॉन्च किया है. यह फोन मल्टी-फोल्डिंग तकनीक के साथ आता है, जिसमें बड़ा 10-इंच का मेन डिस्प्ले और 6.5-इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है. फोन में पावरफुल Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है और इसके अंदर 5,600mAh की बड़ी बैटरी है. लॉन्च इवेंट में सैमसंग ने बताया कि यह फोन सबसे पहले कोरिया में 12 दिसंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इसके साथ ही कंपनी ने कोरिया में इसकी आधिकारिक कीमत भी जारी कर दी है.

Samsung Galaxy Z TriFold कोरिया में कितने का है?
सैमसंग कोरिया न्यूज़रूम के अनुसार, Galaxy Z TriFold की कीमत KRW 3,594,000 रखी गई है. भारतीय मुद्रा में यह कीमत लगभग ₹2.2 लाख होती है. यह प्राइस फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की है. कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि यह फोन अन्य देशों में भी लॉन्च होगा, लेकिन उन बाजारों की आधिकारिक कीमत अभी घोषित नहीं की गई है.

भारत में अनुमानित कीमत: कितना महंगा होगा TriFold?
कोरिया की कीमत को आधार बनाते हुए GSMArena की रिपोर्ट बताती है कि Galaxy Z TriFold की कीमत Galaxy Z Fold 7 के 12GB + 512GB वेरिएंट से लगभग 30% ज्यादा हो सकती है. इसी अनुमान पर आधारित अंतरराष्ट्रीय संभावित कीमतें इस प्रकार बैठती हैं:
• अमेरिका: $2,990
• यूके: GBP 2,680
• यूरोप: EUR 2,680
• भारत: लगभग ₹2,44,000

यह याद रखना जरूरी है कि ये सभी इंटरनेशनल प्राइस अनऑफिशियल अनुमान हैं. सैमसंग ने अभी तक भारत सहित किसी अन्य देश की आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है.

कौन-कौन से देशों में शुरू होगी बिक्री?
सैमसंग का यह नया फोल्डेबल हैंडसेट इस महीने के अंत तक चीन, ताइवान, सिंगापुर और UAE में भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. यह डिवाइस फिलहाल सिर्फ एक ही कलर में लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है Crafted Black.

Galaxy Z TriFold के दमदार स्पेसिफिकेशंस
Samsung Galaxy Z TriFold में इनवर्ड-फोल्डिंग डिजाइन दिया गया है, जिसके लिए कंपनी ने दो अलग-अलग साइज के हिंग लगाए हैं. इन हिंग में डुअल-रेल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फोन को बेहतर स्थिरता और मजबूती मिलती है.

इस फोन की प्रमुख खूबियां इस प्रकार हैं:
इस स्मार्टफोन में 10-इंच का मेन डिस्प्ले दिया गया है, जो मल्टी-फोल्डिंग तकनीक के साथ खुलता है. वहीं बाहर की तरफ 6.5-इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है, जो सामान्य फोन की तरह उपयोग किया जा सकता है.

प्रोसेसर और स्टोरेज
Galaxy Z TriFold में लेटेस्ट 3nm Snapdragon 8 Elite for Galaxy चिपसेट दिया गया है, जो इसे अल्ट्रा-फास्ट परफॉर्मेंस देता है. फोन में 16GB RAM है और स्टोरेज 1TB तक उपलब्ध है.

कैमरा सेटअप
फोन में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है- 200MP प्राइमरी सेंसर, 12MP अल्ट्रावाइड, और 10MP टेलीफोटो. साथ ही कवर और मेन स्क्रीन दोनों पर 10MP का फ्रंट कैमरा है.

बैटरी और चार्जिंग
यह ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन 5,600mAh की बैटरी से लैस है, जो इतने बड़े डिस्प्ले को संभालने के लिए काफी है. साथ ही इसमें 45W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

SamsungSamsung Galaxy Z TriFoldSamsung Galaxy Z TriFold price

