Samsung Galaxy Z TriFold: आ गया तीन हिस्सों में मुड़ने वाला Smartphone, 200MP कैमरा और तगड़ी बैटरी, जानिए फीचर्स

सैमसंग ने अपना बहुप्रतीक्षित नया स्मार्टफोन Galaxy Z TriFold लॉन्च कर दिया है. यह फोन खास इसलिए है क्योंकि यह एक नहीं, बल्कि तीन तरीकों से मुड़ सकता है. पूरी तरह खुलने पर यह 10 इंच की बड़ी डिस्प्ले देता है, जो एक मिनी-टैबलेट जैसा अनुभव प्रदान करता है. फोन में एक खास तरह का अलर्ट सिस्टम भी दिया गया है, जो स्क्रीन पर मैसेज और वाइब्रेशन के जरिए बताता है कि यूजर फोन को सही तरीके से फोल्ड कर रहा है या नहीं. यह फोन अपनी सबसे पतली जगह पर सिर्फ 3.9mm का है.

मजबूत हिंज, दमदार संरचना और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी

Galaxy Z TriFold में दो अलग-अलग साइज के हिंज लगाए गए हैं, जिनका स्ट्रक्चर डुअल-रेल डिजाइन पर आधारित है. फोन का फ्रेम Armour Aluminum से बना है ताकि फोल्ड होने पर स्क्रीन एक-दूसरे से न टकराएं. इसके अलावा इसके बैक में ceramic-glass fiber reinforced polymer का उपयोग किया गया है, जो क्रैक को रोकने में मदद करता है. सैमसंग का दावा है कि फोन फोल्ड होने पर स्क्रीन एक-दूसरे के बिल्कुल पास आती हैं, लेकिन इनके बीच एक सुरक्षित गैप बना रहता है.

कैसा है परफॉर्मेंस? मिलता है 200MP कैमरा और दमदार बैटरी

सैमसंग ने इस फोन के लिए Snapdragon 8 Elite Mobile Platform (Galaxy वर्जन) को कस्टमाइज किया है ताकि परफॉर्मेंस और स्मूद रहे. फोन में पीछे की तरफ 200MP का मेन कैमरा दिया गया है, जो प्रो-लेवल डिटेल और क्वालिटी प्रदान करता है. फोन की बैटरी भी काफी बड़ी है- 5600mAh, जिसमें 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. सिर्फ 30 मिनट में यह लगभग 50% तक चार्ज हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

10-inch डिस्प्ले: एक में तीन फोन जैसा अनुभव

पूरी तरह खुलने पर Galaxy Z TriFold की 10-inch डिस्प्ले ऐसा लगता है जैसे तीन 6.5-inch स्मार्टफोन साथ में रख दिए हों. डिस्प्ले में 120Hz adaptive refresh rate मिलता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग बेहद स्मूद हो जाती है. कवर स्क्रीन की ब्राइटनेस 2600 nits तक है, जबकि मेन स्क्रीन 1600 nits तक की ब्राइटनेस देती है, जो धूप में भी साफ दिखाई देती है.

कब और कहां मिलेगा Galaxy Z TriFold?

सैमसंग इस फोन को सबसे पहले 12 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया में लॉन्च कर रहा है. इसके बाद यह चीन, ताइवान, सिंगापुर, UAE और USA जैसे बड़े बाजारों में उपलब्ध होगा. हालांकि भारत में इसकी कीमत या लॉन्च डेट का अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है. भारतीय यूजर्स को अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी.

Samsung Galaxy Z TriFold – डिस्प्ले से लेकर कैमरा तक सभी फीचर्स

Galaxy Z TriFold में 10-inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन दी गई है, जिसकी रिजॉल्यूशन और ब्राइटनेस बेहद प्रभावशाली है. कवर स्क्रीन 6.5-inch की है और दोनों ही डिस्प्ले 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती हैं. फोन का वजन 309 ग्राम है और फोल्ड होने पर इसकी मोटाई 12.9mm रहती है. रियर कैमरा सेटअप में तीन कैमरे मिलते हैं- 12MP अल्ट्रा-वाइड, 200MP मेन कैमरा और 10MP टेलीफोटो कैमरा जिसमें 3X ऑप्टिकल जूम शामिल है. फ्रंट कैमरों में दो 10MP सेंसर दिए गए हैं- एक कवर स्क्रीन पर और एक मेन स्क्रीन पर.

फोन में 16GB RAM के साथ दो स्टोरेज ऑप्शन- 512GB और 1TB- मिलते हैं. माइक्रोSD कार्ड सपोर्ट नहीं है. सुरक्षा के लिए Samsung Knox Vault, IP48 वॉटर रेसिस्टेंस और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. फोन Android 16 और One UI 8 पर चलता है. कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7, 5G और Bluetooth 5.4 शामिल हैं.

कलर और डिजाइन

यह स्मार्टफोन फिलहाल शानदार Crafted Black रंग में उपलब्ध होगा. इसका डिजाइन प्रीमियम मटीरियल्स जैसे Gorilla Glass Ceramic 2, फाइबर-रीइन्फोर्स्ड बैक और टाइटेनियम फ्रेम पर बना है, जो मजबूती और प्रीमियम फील दोनों देता है.