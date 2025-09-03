Samsung Galaxy Z TriFold: तीन स्क्रीन वाला फोल्डेबल फोन जल्द होगा लॉन्च! जानिए कितनी हो सकती है कीमत

Samsung Galaxy Z TriFold: Samsung अपने नए फोन के साथ टेक्नोलॉजी का नया धमाका करने वाला है. Samsung एक ऐसा फोन लेकर आ रहा है जिसमें एक नहीं, बल्कि तीन स्क्रीन होंगी. इसकी कीमत लाखों में हो सकती है और लॉन्च की तारीख को लेकर लोग काफी उत्सुक हैं. सैमसंग के इस पहले ट्राई-फोल्ड फोन का नाम गैलेक्सी Z ट्राई-फोल्ड हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह फोन इसी महीने सबसे पहले दक्षिण कोरिया में लॉन्च हो सकता है. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें...

तीन स्क्रीन वाला Samsung का फोन

रिपोर्ट्स अगर सही साबित होती है तो सैमसंग का Galaxy Z TriFold मार्केट में तीन स्क्रीन वाला दूसरा फोन होगा. Huawei ने तीन स्क्रीन वाला फोन लॉन्ट किया है. बीते साल चीन में Huawei ने तीन स्क्रीन वाला स्मार्टफोन उतारा था. अब इसका सेकंड-जनरेशन मॉडल भी आने वाला है. टिप्स्टर आइस यूनिवर्स की रिपोर्ट के अनुसार, गैलेक्सी Z ट्राई-फोल्ड 29 सितंबर, 2025 को दक्षिण कोरिया में लॉन्च होगा. यह इवेंट गैलेक्सी अनपैक्ड के तहत होगा.

ये भी पढ़ेंः Flipkart-Amazon को पछाड़ा, Xiaomi ने पहले लॉन्च किए Diwali Offers, सस्ते मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स

Add Zee News as a Preferred Source

Galaxy Z TriFold में क्या होगा खास

इस तीन स्क्रीन वाले फोन के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन इसकी फोल्डिंग डिजाइन Huawei के Mate XT से अलग होगी. Mate XT में G-fold लेआउट है, जहां स्क्रीन का की राइट और लेफ्ट साइड बीच की तरफ फोल्ड होती है. वहीं सैमसंग के इस फोन में राइट साइड का हिस्सा बेस की तरह काम करेगा और बाकी दोनों हिस्से अंदर की ओर फोल्ड होंगे. Galaxy Z TriFold में Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है. ऐसी भी उम्मीद है कि यह फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के साथ लॉन्च हो सकता है.

कीमत भी जान लीजिए

एटी की रिपोर्ट्स के अनुसार गैलेक्सी Z ट्राई-फोल्ड की कीमत लगभग 2,60,000 रुपये के आस पास हो सकती है. इस फोल्डेबल फोन के फिलहाल चीन और दक्षिण कोरिया में मिलने की संभावना है. लॉन्च के बाद ही इसकी सेल शुरू होने की उम्मीद है. हालांकि, अभी तक इन कयासों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

ये भी पढ़ेंः पाकिस्तान की अकड़ देखिए, एलन मस्क से भी भरवाएगा फॉर्म! Starlink को लेकर कही ये बात