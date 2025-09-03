Samsung Galaxy Z TriFold: तीन स्क्रीन वाला फोल्डेबल फोन जल्द होगा लॉन्च! जानिए कितनी हो सकती है कीमत
Advertisement
trendingNow12907102
Hindi Newsटेक

Samsung Galaxy Z TriFold: तीन स्क्रीन वाला फोल्डेबल फोन जल्द होगा लॉन्च! जानिए कितनी हो सकती है कीमत

 Samsung जल्द ही अपना नया Galaxy Z TriFold फोन लॉन्च कर सकता है. यह फोन बहुत ही खास हो सकता है, क्योंकि इसमें तीन स्क्रीन होंगी. खबरों के अनुसार इसकी कीमत लाखों में हो सकती है. आइए जानते हैं इस फोल्डेबल फोन की खास बातें और कब इसे खरीद सकते हैं..

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samsung Galaxy Z TriFold: तीन स्क्रीन वाला फोल्डेबल फोन जल्द होगा लॉन्च! जानिए कितनी हो सकती है कीमत

Samsung Galaxy Z TriFold: Samsung अपने नए फोन के साथ टेक्नोलॉजी का नया धमाका करने वाला है. Samsung एक ऐसा फोन लेकर आ रहा है जिसमें एक नहीं, बल्कि तीन स्क्रीन होंगी. इसकी कीमत लाखों में हो सकती है और लॉन्च की तारीख को लेकर लोग काफी उत्सुक हैं. सैमसंग के इस पहले ट्राई-फोल्ड फोन का नाम गैलेक्सी Z ट्राई-फोल्ड हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह फोन इसी महीने सबसे पहले दक्षिण कोरिया में लॉन्च हो सकता है. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें...

तीन स्क्रीन वाला Samsung का फोन
रिपोर्ट्स अगर सही साबित होती है तो सैमसंग का Galaxy Z TriFold मार्केट में तीन स्क्रीन वाला दूसरा फोन होगा. Huawei ने तीन स्क्रीन वाला फोन लॉन्ट किया है. बीते साल चीन में Huawei ने तीन स्क्रीन वाला स्मार्टफोन उतारा था. अब इसका सेकंड-जनरेशन मॉडल भी आने वाला है. टिप्स्टर आइस यूनिवर्स की रिपोर्ट के अनुसार, गैलेक्सी Z ट्राई-फोल्ड 29 सितंबर, 2025 को दक्षिण कोरिया में लॉन्च होगा. यह इवेंट गैलेक्सी अनपैक्ड के तहत होगा.

ये भी पढ़ेंः Flipkart-Amazon को पछाड़ा, Xiaomi ने पहले लॉन्च किए Diwali Offers, सस्ते मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स

Add Zee News as a Preferred Source

Galaxy Z TriFold में क्या होगा खास

इस तीन स्क्रीन वाले फोन के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन इसकी फोल्डिंग डिजाइन Huawei के Mate XT से अलग होगी. Mate XT में G-fold लेआउट है, जहां स्क्रीन का की राइट और लेफ्ट साइड बीच की तरफ फोल्ड होती है. वहीं सैमसंग के इस फोन में राइट साइड का हिस्सा बेस की तरह काम करेगा और बाकी दोनों हिस्से अंदर की ओर फोल्ड होंगे. Galaxy Z TriFold में Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है. ऐसी भी उम्मीद है कि यह फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के साथ लॉन्च हो सकता है. 

कीमत भी जान लीजिए
एटी की रिपोर्ट्स के अनुसार गैलेक्सी Z ट्राई-फोल्ड की कीमत लगभग 2,60,000 रुपये के आस पास हो सकती है. इस फोल्डेबल फोन के फिलहाल चीन और दक्षिण कोरिया में मिलने की संभावना है. लॉन्च के बाद ही इसकी सेल शुरू होने की उम्मीद है. हालांकि, अभी तक इन कयासों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.   

ये भी पढ़ेंः पाकिस्तान की अकड़ देखिए, एलन मस्क से भी भरवाएगा फॉर्म!  Starlink को लेकर कही ये बात

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Samsung Galaxy Z TriFoldThree-screen phonesamsung new phone

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;