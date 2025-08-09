Samsung का नया धमाका! अब घर को ही बना पाएंगे DJ, इतनी कम कीमत में लॉन्च हुए साउंडबार

Samsung ने भारत में अपने नए साउंडबार लाइनअप लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें दो नए मॉडल शामिल हुए हैं. इनमें फ्लैगशिप HW-Q990F और कंवर्टिबल HW-QS700F दिए गए हैं. इन साउंडबार्स को खासतौर पर जगह बचाने वाली और AI साउंड ऑप्टिमाइजेशन जैसी स्मार्ट खूबियों के साथ पेश किया गया है. इनमें डायनामिक बेस कंट्रोल और एक्टिव वॉइस एम्प्लीफायर प्रो जैसे फीचर्स देने का दावा किया जा रहा है, जो डायलॉग वाले कंटेंट को और साफ बनाते हैं. ये दोनों मॉडल Wireless Dolby Atmos और Q-Symphony Pro को सपोर्ट करते हैं, जिससे साउंड और भी सिनेमैटिक और इमर्सिव हो जाती है.

सिर्फ इस कीमत पर मिल रहा साउंडबार

इनके साथ आने वाले 6.5 इंच का वायरलेस सबवूफर को पहले के मुकाबले 58% छोटा किया गया है, लेकिन इसके में बेस में अब भी कोई कमी नहीं आई है. ये साउंडबार्स Alexa, Google Assistant, Chromecast, AirPlay और SmartThings जैसे स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स से भी कनेक्ट किए जा सकते हैं. बता दें कि Samsung HW-Q990F की कीमत 92,990 रुपये रखी गई है और HW-QS700F की कीमत 35,990 रुपये है, जबकि कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2025 की Q-सीरीज साउंडबार्स की शुरुआती कीमत ही सिर्फ 14,990 है. इसे भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, Samsung India की वेबसाइट और कुछ गिने-चुने ऑफलाइन रिटेलर्स पर बेचने के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है.

साउंडबार में मिलेंगे ये जबरदस्त फीचर्स

Samsung की 2025 Q-सीरीज के ये नए साउंडबार फ्लैगशिप HW-Q990F और कंवर्टिबल HW-QS700F Convertible Fit Design के साथ आते हैं. इनमें Gyro Sensor दिया गया है, जो साउंडबार की पोजीशन के हिसाब से साउंड को अपने आप एडजस्ट करता है. दोनों में एक कॉम्पैक्ट 6.5-इंच वायरलेस सबवूफर भी है, जो पहले के मुकाबले 58% छोटा, लेकिन बेहद दमदार बेस देता है. इन साउंडबार्स में AI Sound Optimization, Dynamic Bass Control, और Active Voice Amplifier Pro जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मौजूद हैं, जो ऑडियो को कंटेंट और माहौल के हिसाब से बेहतर बनाते हैं.

इतना ही नहीं, इसमें Q-Symphony Pro फीचर है, जो दावा करता है कि यह डिवाइस Samsung TVs के साथ पेयरअप होने पर एक्सपैंसिव और सिंक्रोनाइज्ड साउंड देता है. HW-Q990F में यूजर्स को 11.1.4-चैनल फुल सराउंड साउंड और HW-QS700F में 3.1.2-चैनल साउंड मिलता है. इनमें Game Pro Mode भी दिया गया है, और कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 5.3, HDMI और Wi-Fi जैसे ऑप्शन्स दिए गए हैं.