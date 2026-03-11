Sony और LG रह गए पीछे? Samsung का ग्लोबल मार्केट पर कब्जा, हर 10 में से 3 घर में इस कंपनी का TV

No 1 TV brand 20 Years: अगर आप नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आपके दिमाग में सबसे पहला नाम सैमसंग का ही आता होगा. इसके पीछे का कारण है कि टेक्नोलॉजी की इस रेस में सैमसंग ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं लग रही. हाल ही में आई एक रिपोर्ट बताती है कि सैमसंग साल 2025 में भी 29.1% मार्केट शेयर के साथ सबसे बड़ा टीवी ब्रांड बना हुआ है.
Samsung No 1 TV Brand: टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई-नई कंपनियां आती हैं और कुछ ही दिनों में चली भी जाती हैं. लेकिन इसी टेक की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसने बीते दो दशक से किंग की कुर्सी खाली ही नहीं की. हम बात कर रहे हैं 20 सालों से दुनिया के नंबर1 टीवी ब्रांड Samsung की, जिसने साल 2025 में भी ग्लोबल टीवी मार्केट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. लगातार 20वें साल दुनिया का नंबर-1 टीवी ब्रांड बनकर सैमसंग ने एक ऐसा इतिहास रचा है जिसे तोड़ना फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है. आखिर क्या है सैमसंग की इस 'जादुई' कामयाबी के पीछे का राज और कैसे इस कंपनी ने प्रीमियम टीवी सेगमेंट के आधे हिस्से को अपनी मुट्ठी में कर लिया? आइए जानते हैं....
Samsung ने घोषणा की है कि वह लगातार 20वें साल दुनिया का नंबर-1 टीवी ब्रांड बनी हुई है. आज से 20 साल पहले यानी 2006 से शुरू हुआ यह दबदबा अब तक बरकरार है.
मार्केट शेयर में भारी बढ़त
मार्केट रिसर्च फर्म Omdia के ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2025 में ग्लोबल टीवी मार्केट में सैमसंग की हिस्सेदारी 29.1% रही. प्रीमियम और अल्ट्रा-लार्ज स्क्रीन सेगमेंट में कंपनी का कोई मुकाबला नहीं देखने को मिला.
प्रीमियम सेगमेंट में 54.3% मार्केट शेयर के साथ सैमसंग नंबर 1 पर है.
मिड-प्रीमियम सेगमेंट में भी सैमसंग 52.2% हिस्सेदारी के साथ टॉप पर है.
2006 से अब तक का सफर
सैमसंग ने टीवी मार्केट में अपनी बादशाहत की शुरुआत सबसे पहले साल 2006 में बोरदॉ (Bordeaux) टीवी के साथ की थी. इसके बाद कंपनी ने एक के बाद एक कई मॉडल पेश किए, जिसे खूब पसंद भी किया गया.
Samsung के TV सफर के जरूरी पड़ाव
साल 2006
Bordeaux TV के साथ पहली बार दुनिया का नंबर-1 टीवी ब्रांड बना.
साल 2009
स्लिम और एनर्जी एफिशिएंट LED TV की शुरुआत.
साल 2011
इंटरनेट और ऐप्स वाले Smart TV का दौर.
साल 2017
क्वांटम डॉट तकनीक वाले QLED TV और आर्ट डिस्प्ले वाले The Frame टीवी लॉन्च किए.
साल 2018
4K से चार गुना ज्यादा रेजोल्यूशन वाला 8K TV उतारा.
साल 2020
बेहतरीन ब्राइटनेस और कलर्स के लिए MICRO LED तकनीक पेश की.
अब टीवी में भी AI का तड़का
सैमसंग अब अपनी Neo QLED, OLED और Mini LED रेंज पर खास फोकस कर रहा है. कंपनी का फोकस अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष रूप से है. नए टीवी में ऐसे प्रोसेसर दिए जा रहे हैं जो वीडियो क्वालिटी, साउंड और यूजर की पसंद को खुद से ही एडजस्ट कर लेते हैं.
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट SW Yong ने कंपनी की इस उपलब्धि पर कहा कि 20 साल की यह लीडरशिप ग्राहकों के उस भरोसे का प्रतीक है जो हमने अपनी इंजीनियरिंग और इनोवेशन से कमाया है.
